Что творит Тикнизян! С новым бомбардиром «Локо» раздавил команду Евсеева

«Локомотив» крупно победил «Факел», а Дзюба прервал четырёхматчевую безголевую серию в РПЛ. Команда Вадима Евсеева проиграла все три матча в новом сезоне – два в чемпионате и один в Кубке России. Тяжелейший старт воронежцев.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поменял почти всю линию обороны по сравнению с матчем 1-го тура с «Рубином», оставив только раззабивавшегося Тикнизяна. А в атаке место в основе наконец-то получил Изидор. Галактионов терял «идеального запасного», но не имел права не дать шанс французу. Изидор появился на левом фланге, а Пиняева сдвинули направо (по ходу первого тайма крайние форварды поменялись позициями).

«Локомотив» поддавливал с самого начала, выигрывал стандарты. Баринов после аута и промаха Беленова на выходе мог забить нестандартный гол – головой из-за штрафной. Но не попал. Впрочем, вратарь «Факела» показывал, что на нём сфолил Дзюба. А на 12-й минуте ещё один спорный момент с участием Дзюбы завершился тем, что «Локо» открыл счёт. «Факел» ошибся при перестроениях на угловом, оставив свободным Жемалетдинова. Полузащитник смог свободно пробить – влепил мяч в перекладину. Дзюба в борьбе с Божиным преуспел на добивании. Капитан «Факела» требовал зафиксировать фол соперника, однако судья Казарцев не посчитал контакт сильным толчком со стороны нападающего. VAR поддержал главного, и, пожалуй, с этим решением можно согласиться.

Это было четвёртое касание Дзюбы в чужой штрафной, тогда как за весь матч с «Рубином» он сделал три. Воронежцы, в отличие от казанцев, проигрывали Артёму воздух.

Потом «Локомотив» немного опустил линии, сконцентрировался на контригре. А для «Факела» ещё одной неприятностью, кроме пропущенного мяча, стала травма Калинина. Тем не менее команда Евсеева сумела оказать давление на железнодорожников, и тут выяснилось, что центр обороны остаётся проблемой «Локо». Кузьмичёв с Погостновым «пожарили». Воронежцы тоже забили после углового: на дальней штанге Кузьмичёв зазевался и потерял из виду Маркова.

Более того, перед перерывом команда Галактионова едва не получила пенальти в свои ворота – мяч попал в руку Погостнову. Если бы судья зафиксировал фол, центрбек «Локо», вероятно, получил бы вторую жёлтую карточку и был бы удалён. Но Казарцев и бригада VAR пришли к одинаковому выводу: рука находилась в естественном положении.

В игре «Локомотива» что-то пропало и никак не находилось. Ещё до истечения часа матча Галактионов сделал двойную замену, убрав с поля Изидора и Жемалетдинова. У «Факела» выделялся молдавский центрхав-новичок Моцпан: обыгрывал, отдавал, зарабатывал на себе фолы. Однако именно нарушение со стороны самого Моцпана привело к назначению штрафного, с которого железнодорожники забили второй гол. Хозяева опять как-то странно расставились на стандарте – тут Евсееву есть над чем работать. Тикнизян остался один на подборе и спокойно положил мяч в ворота. Это шестой гол защитника в РПЛ с середины апреля.

Вскоре Дзюба получил повреждение, а Пиняев предупреждение (за фол на всё том же Моцпане). Галактионов собирался менять обоих, но, к счастью для «Локомотива», замена юного вингера не состоялась до того, как он забил третий мяч гостей. Пиняев разогнал контратаку пасом на Глушенкова и сам же завершил её. Кажется, не совсем правильно действовал оставшийся в обороне у хозяев Магаль. Хавбек «Факела» стал страховать партнёра вместо того, чтобы контролировать движение Пиняева, улетевшего ото всех на своей сумасшедшей скорости.

От двух нокдаунов в течение нескольких минут «Факел» не оправился. При счёте 3:1 железнодорожники контролировали игру и мало что позволили воронежцам. Был момент в концовке, вот только и Лантратов показал себя – совершил суперсейв. Любопытно, что по статистике ударов воронежцы даже превзошли москвичей – 16:15 (в створ – 5:5). А на 89-й минуте быстрая ответная атака команды Галактионова, начавшаяся с перехвата Карпукаса, завершилась голом. И кто его забил? Тикнизян!

Результативность Тикнизяна в 2023 году – это просто чудо какое-то.