Такого в России не было никогда! Скандалище с пятью пенальти и тремя удалениями в Грозном

«Ахмат», ЦСКА и судья Безбородов выдали уникальный матч. Такого в РПЛ не было никогда (немного похожее – в 2021-м). Но давайте по порядку.

Для начала – о составе фаворита на этот исторический матч. ЦСКА продолжает терять из-за травм защитников (вслед за Дивеевым выбыл Виллиан Роша), а новичков пока нет, поэтому Владимир Федотов придумывает необычные сочетания в центре обороны. На юге России сыграло трио Мойзес – Набабкин – Рядно. Последнему ещё нет и 18 лет. «Ахмат» в первой же атаке прорвал центральную зону, причём не ту её часть, за которую отвечал Рядно, и едва не забил быстрый гол. Однако удар в створ получился несильным – Акинфеев записал сейв в свою статистику.

Первый важный момент игры случился на исходе десятиминутки. У «Ахмата» были проблемы с контролем ширины атак ЦСКА, когда армейцы разыгрывали мяч через вингбеков. Гости завязали комбинацию слева, а завершал её на дальней штанге влетевший справа Гаич. После удара серба мяч попал то ли в руку, то ли в грудь Быстрова – очень сложный эпизод для судьи. Какие решение ни прими, будут недовольные, будет критика. Безбородов, изучив повтор, поставил пенальти и удалил защитника. Жаль, что такие моменты завершаются двойным наказанием. Чалов реализовал свой первый, но не последний 11-метровый в этом матче.

Этот эпизод разобрал для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов:

«Момент с пенальти в ворота «Ахмата» очень сложный. Безбородов был в рекомендованной позиции – момент он увидеть никак не мог. Помощнику, ответственному за эпизод, тоже было сложно по динамике. Но разобрались: Иванов (ассистент на VAR) правильно позвал Безбородова, рука была. И даже если бы мяч попал в руку игрока «Ахмата» от груди, то это всё равно фол, а, следовательно, пенальти и удаление.

Судьи разобрались, пенальти и удаление защитника «Ахмата» – правильное решение. Я не думаю, что Безбородову и его помощнику снизят оценки из-за этого момента».

Что было после первого удаления

Интересно, что после удаления Сергей Ташуев заменил Беришу, хотя, казалось бы, для контригры вдесятером нужны были быстрые форварды. Но тренеру виднее. «Ахмат» действительно очень прилично играл вдесятером, а армейцы как будто потеряли концентрацию. Даже Акинфеев едва не совершил второй тур подряд результативную ошибку. А на 27-й минуте и «Ахмат» заработал пенальти. Эпизод опять же неоднозначный. Олейников отнял мяч у Кучаева, возможно, с фолом, а хавбек ЦСКА поддался эмоциям и поспешил вступить в отбор в собственной штрафной. В результате нарушил правила на Олейникове. С «точки» забил Конате.

«По пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может, – объяснил арбитр Игорь Федотов, оценивая этот эпизод. – Безбородов был в рекомендованной позиции и увидел, что игрок гостей не успел сыграть в мяч и подбил ногу сопернику. Это фол по неосторожности. Что касается повтора, где до фола якобы был фол игрока «Ахмата», то там не было явной и очевидной ошибки, два игрока просто боролись за мяч».

Два пенальти – это было только начало

Два 11-метровых за тайм – такое не в каждом матче увидишь. Но на 44-й минуте был назначен, пожалуй, самый очевидный из четырёх до перерыва. Семёнов, пытаясь выбить мяч, не заметил хитрого Заболотного и ударил форварда ЦСКА по ноге. В результате Чалов оформил дубль с «точки».

Главный скандал игры

А в компенсированное время первого тайма случился просто удивительный эпизод. Гаич прихватил за футболу влезавшего в штрафную Олейникова, а тот (к слову, воспитанник ЦСКА) почувствовал контакт и упал. Есть повод поспорить о том, был ли это фол или нырок, но так или иначе Безбородов назначил пенальти. Самое странное произошло потом: Олейников неудачно исполнил 11-метровый – Акинфеев отбил удар. Но Безбородов вдруг остановил игру, чтобы… ещё раз пересмотреть столкновение в штрафной и удалить Гаича за «фол последний надежды». Разве так можно? Конате вслед за Чаловым сделал дубль с пенальти.

Вопросов тут было так много, что мы написали по этому эпизоду отдельный текст. С подробным объяснением произошедшего.

А что было дальше?

Второй тайм получился не таким огненным, как первый, но на четырёх пенальти команды не остановились. В игре 10 на 10 ЦСКА больше владел мячом, тем не менее шансы на победу имели обе команды. В паре эпизодов 11-метровый выпрашивали хозяева, вот только Безбородов и его ассистенты на VAR до поры до времени выдерживали паузу. Ждали более явного нарушения. Оно случилось за 15 минут до конца. На стандарте в штрафной «Ахмата» Камилов переусердствовал в опеке Чалова, схватив нападающего за футболку. Петербургскому рефери потребовалось видео, чтобы оценить эпизод.

«Руки действительно игрок «Ахмата» применял. Формально нарушение было. Но футбол закончился ещё до перерыва», – подитожил арбитр Игорь Федотов.

Чалов, забив третий пенальти, сотворил самый удивительный хет-трик в своей карьере и догнал в списке лучших бомбардиров РПЛ Кассьерру из «Зенита». На финальный штурм у команды Ташуева не хватило ни сил, ни эмоций. С игры в этом невероятном матче забить было невозможно – только с 11-метрового. «Ахмат» в итоге превзошёл ЦСКА по количеству ударов по воротам (14:11), но уступил по попаданиям в створ (5:6).

Завершилось же всё третьим удалением – защитник «Ахмата» Семёнов перестарался в воздушной дуэли с Заболотным и получил вторую жёлтую карточку.

Матч получился историческим. Помните, мы говорили про 2021-у год? Тогда «Тамбов» и опять же ЦСКА пробили четыре пенальти. Но пять – такого не было никогда. Кто превзойдёт рекорд в Грозном?