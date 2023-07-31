Самые важные события воскресенья в РПЛ. Новый лидер чемпионата и эпичные судейские провалы

В субботу, 30 июля, состоялись ещё четыре матча 2-го тура РПЛ. Самый обсуждаемый прошёл в Грозном, где судья назначил пять (!) пенальти. Главные события дня – в нашем обзоре.
Невероятный курьёз в матче «Рубина» с «Оренбургом»
В первом матче воскресенья был забит самый курьёзный гол тура, а, может быть, и всего чемпионата (на данный момент). Его автором стал нападающий Фамейе, соавтором – полузащитник Зотов. «Рубин» провёл красивую комбинацию с переводом мяча с левого фланга в центр и стенкой на третьего, которую мог завершить своим голом Зотов. Однако Александр попал в стоявшего в створе партнёра. Полузащитнику очень сильно не повезло, зато невероятно повезло нападающему. От находившегося спиной к воротам Фамейе мяч отлетел в сетку. Настоящая комедия положений!
Кому было не до смеха, так это тренеру гостей Иржи Ярошику. Начинать работу с новой командой с трёх поражений подряд (до этого оренбуржцы получили 2:3 от «Спартака» в РПЛ и 0:6 от ЦСКА в Кубке России) – дебют хуже не придумаешь. Но «Оренбург» всё же спасся в концовке – защитник Перес успешно сходил на стандарт. Ярошик может выдохнуть.
Сумасшедшая результативность Тикнизяна
«Локомотив» испортил настроение своему бывшему защитнику Вадиму Евсееву и, возможно, заставил руководство «Факела» задуматься о будущем главного тренера команды. Воронежцы потерпели третье поражение в трёх матчах на старте нового сезона (включая одно в Кубке России). От железнодорожников – крупное, да ещё и на своём поле. Центрфорвард «Локо» Дзюба прервал четырёхматчевую сухую серию в РПЛ. Впрочем, забил экс-капитан сборной, похоже, с фолом – в «Факеле» остались очень недовольны судейством Казарцева.
Но главным героем игры стал всё же не Дзюба. Его гол перекрыл своими двумя Тикнизян.
Левый защитник «Локомотива» демонстрирует сумасшедшую результативность в этом году. С середины апреля 2023-го Наир положил семь мячей в РПЛ и ещё один в Кубке России. Таким снайперским качествам позавидует даже Дзюба. В Воронеже Тикнизян оформил дубль. Сначала забил с подбора, а в концовке – после контратаки «Локо».
«Краснодар» забил после чудо-углового от Сперцяна
«Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата уже после 2-го тура. Команда Владимира Ивича – единственная в РПЛ, набравшая шесть очков. Все остальные допустили потери на старте сезона. Впрочем, в понедельник краснодарцев может догнать «Спартак» в случае домашней победы над «Балтикой».
Одним из героев встречи «Краснодара» с «Сочи» стал полузащитник хозяев Сперцян, который в середине недели подставил команду удалением в кубковом матче со «Спартаком». Эдуард быстро исправился, снова показав себя лидером «быков». Чудесный угловой в его исполнении помог краснодарцам открыть счёт в концовке первого тайма. Сперцян так исполнил стандарт, что спровоцировал одновременно ошибку и игрока на ближней штанге, и голкипера Заболотного.
Классный гол забил в концовке и Кордоба. Колумбиец решил эпизод в контратаке за счёт индивидуальных действий. Выиграл борьбу за мяч в центре поля, продвинулся вперёд и неотразимо пробил из-за штрафной.
Пять пенальти и три удаления в Грозном
Игру «Ахмата» с ЦСКА можно обсуждать часами и написать о ней целую книгу. Это самый скандальный матч нового сезона. Пять 11-метровых и три удаления в одной встрече: такого в российском футболе ещё не было. И хозяева, и гости остались очень недовольны судейством Безбородова. Непонятное решение петербуржский рефери принял, когда дал «Ахмату» перебить в ворота ЦСКА пенальти, отражённый Акинфеевым.
Нападающий ЦСКА Чалов оформил хет-трик с пенальти, а центрфорвард «Ахмата» Конате – дубль. Защитник южан Быстров был удалён, нарушив правила в эпизоде с первым 11-метровым в ворота хозяев. Защитник москвичей Гаич заработал красную карточку (она-то и вызвала самые горячие споры!) после того, как «привёз» второй 11-метровый в ворота гостей. Центрбек «Ахмата» Семёнов досрочно ушёл с поля в концовке, получив вторую жёлтую за фол на Заболотном.
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