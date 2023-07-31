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Чемпионат России по футболу, обзор 2-го тура РПЛ, видео: судейский скандал ЦСКА, «Локомотив», Дзюба, Тикнизян, «Рубин»

Самые важные события воскресенья в РПЛ. Новый лидер чемпионата и эпичные судейские провалы
Анатолий Романов
Чемпионат России по футболу, обзор
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Только «Спартак» может обойти «Краснодар» в таблице РПЛ. А кто обойдёт Чалова и Тикнизяна в гонке бомбардиров?

В субботу, 30 июля, состоялись ещё четыре матча 2-го тура РПЛ. Самый обсуждаемый прошёл в Грозном, где судья назначил пять (!) пенальти. Главные события дня – в нашем обзоре.

Невероятный курьёз в матче «Рубина» с «Оренбургом»

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Фамейе – 35'   1:1 Перес – 81'

В первом матче воскресенья был забит самый курьёзный гол тура, а, может быть, и всего чемпионата (на данный момент). Его автором стал нападающий Фамейе, соавтором – полузащитник Зотов. «Рубин» провёл красивую комбинацию с переводом мяча с левого фланга в центр и стенкой на третьего, которую мог завершить своим голом Зотов. Однако Александр попал в стоявшего в створе партнёра. Полузащитнику очень сильно не повезло, зато невероятно повезло нападающему. От находившегося спиной к воротам Фамейе мяч отлетел в сетку. Настоящая комедия положений!

Кому было не до смеха, так это тренеру гостей Иржи Ярошику. Начинать работу с новой командой с трёх поражений подряд (до этого оренбуржцы получили 2:3 от «Спартака» в РПЛ и 0:6 от ЦСКА в Кубке России) – дебют хуже не придумаешь. Но «Оренбург» всё же спасся в концовке – защитник Перес успешно сходил на стандарт. Ярошик может выдохнуть.

Подробнее о встрече «Рубина» с «Оренбургом» тут:
Самый смешной гол тура РПЛ забил «Рубин»! Видео
Самый смешной гол тура РПЛ забил «Рубин»! Видео

Сумасшедшая результативность Тикнизяна

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Дзюба – 12'   1:1 Марков – 33'   1:2 Тикнизян – 60'   1:3 Пиняев – 67'   1:4 Тикнизян – 89'

«Локомотив» испортил настроение своему бывшему защитнику Вадиму Евсееву и, возможно, заставил руководство «Факела» задуматься о будущем главного тренера команды. Воронежцы потерпели третье поражение в трёх матчах на старте нового сезона (включая одно в Кубке России). От железнодорожников – крупное, да ещё и на своём поле. Центрфорвард «Локо» Дзюба прервал четырёхматчевую сухую серию в РПЛ. Впрочем, забил экс-капитан сборной, похоже, с фолом – в «Факеле» остались очень недовольны судейством Казарцева.

Разбор эпизода с голом Дзюбы:
«Дзюба так играл ещё в «Зените». Но вообще-то так нельзя». Гол «Локо» засчитан ошибочно?
Эксклюзив
«Дзюба так играл ещё в «Зените». Но вообще-то так нельзя». Гол «Локо» засчитан ошибочно?

Но главным героем игры стал всё же не Дзюба. Его гол перекрыл своими двумя Тикнизян.

Левый защитник «Локомотива» демонстрирует сумасшедшую результативность в этом году. С середины апреля 2023-го Наир положил семь мячей в РПЛ и ещё один в Кубке России. Таким снайперским качествам позавидует даже Дзюба. В Воронеже Тикнизян оформил дубль. Сначала забил с подбора, а в концовке – после контратаки «Локо».

Как «Локомотив» дожал «Факел» в Воронеже:
Что творит Тикнизян! С новым бомбардиром «Локо» раздавил команду Евсеева
Что творит Тикнизян! С новым бомбардиром «Локо» раздавил команду Евсеева

«Краснодар» забил после чудо-углового от Сперцяна

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Панталеан – 45+1'   2:0 Кордоба – 90+4'

«Краснодар» стал единоличным лидером чемпионата уже после 2-го тура. Команда Владимира Ивича – единственная в РПЛ, набравшая шесть очков. Все остальные допустили потери на старте сезона. Впрочем, в понедельник краснодарцев может догнать «Спартак» в случае домашней победы над «Балтикой».

Одним из героев встречи «Краснодара» с «Сочи» стал полузащитник хозяев Сперцян, который в середине недели подставил команду удалением в кубковом матче со «Спартаком». Эдуард быстро исправился, снова показав себя лидером «быков». Чудесный угловой в его исполнении помог краснодарцам открыть счёт в концовке первого тайма. Сперцян так исполнил стандарт, что спровоцировал одновременно ошибку и игрока на ближней штанге, и голкипера Заболотного.

Классный гол забил в концовке и Кордоба. Колумбиец решил эпизод в контратаке за счёт индивидуальных действий. Выиграл борьбу за мяч в центре поля, продвинулся вперёд и неотразимо пробил из-за штрафной.

Как команда Ивича одержала вторую победу в РПЛ:
Сперцяна оставили в миллиметрах от уникального гола с углового! Но он вряд ли расстроился
Сперцяна оставили в миллиметрах от уникального гола с углового! Но он вряд ли расстроился

Пять пенальти и три удаления в Грозном

МИР Российская Премьер-лига. 2-й тур
30 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 13'   1:1 Конате – 27'   1:2 Чалов – 45+1'   2:2 Конате – 45+11'   2:3 Чалов – 79'
Удаления: Быстров – 12', Семёнов – 90+5' / Гаич – 45+10'

Игру «Ахмата» с ЦСКА можно обсуждать часами и написать о ней целую книгу. Это самый скандальный матч нового сезона. Пять 11-метровых и три удаления в одной встрече: такого в российском футболе ещё не было. И хозяева, и гости остались очень недовольны судейством Безбородова. Непонятное решение петербуржский рефери принял, когда дал «Ахмату» перебить в ворота ЦСКА пенальти, отражённый Акинфеевым.

События уникального матча «Ахмат» — ЦСКА и разбор судейства:
Такого в России не было никогда! Скандалище с пятью пенальти и тремя удалениями в Грозном
Такого в России не было никогда! Скандалище с пятью пенальти и тремя удалениями в Грозном

Нападающий ЦСКА Чалов оформил хет-трик с пенальти, а центрфорвард «Ахмата» Конате – дубль. Защитник южан Быстров был удалён, нарушив правила в эпизоде с первым 11-метровым в ворота хозяев. Защитник москвичей Гаич заработал красную карточку (она-то и вызвала самые горячие споры!) после того, как «привёз» второй 11-метровый в ворота гостей. Центрбек «Ахмата» Семёнов досрочно ушёл с поля в концовке, получив вторую жёлтую за фол на Заболотном.

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