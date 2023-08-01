Ну очень большой футбольный день 2 августа!

11 топ-матчей среды: битвы за плей-офф женского ЧМ и медиаклубы в Кубке России

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: «Ривер Плейт» — «Интернасьонал», Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч

Интрига: кто приблизится к четвертьфиналу Кубка Либертадорес?

В Лиге чемпионов только идёт отбор, а вот Южная Америка на шаг впереди. Там вот-вот стартует стадия 1/8 финала, и одну из главных пар составили гранды из Аргентины и Бразилии. И «Ривер Плейт», и «Интернасьонал» преодолели групповой этап не без проблем, опередив преследователей на считаные очки. Теперь предстоит зарубиться за четвертьфинал. В Буэнос-Айресе состоится первый матч, а через неделю команды встретятся в Порту-Алегри.

Игроки ФК «Ривер Плейт» Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

⚽️ 6:00: «Милан» — «Барселона», товарищеский матч

Интрига: на что способна «Барса» после энергозатратного «эль класико»?

Европейские клубы этим летом дарят кучу товарищеских матчей с вывесками уровня плей-офф Лиги чемпионов. Очередная суперпара — «Милан» и «Барса». Команды объединяют недавние матчи с «Реалом», только результаты были разными. «Милан» проиграл Мадриду, а «Барса» устроила дикую зарубу и разгромно победила. Теперь можно выяснить отношения непосредственно друг с другом, а заодно узнать, как поживает команда Хави после зажигательного «эль класико».

Усман Дембеле (ФК «Барселона») Фото: Sam Hodde/Getty Images

⚽️ 10:00: ЮАР — Италия, ЧМ среди женских команд, группа G, 3-й тур

Интрига: кто встретится с Нидерландами в 1/8 финала?

В группе G только Швеция гарантированно проходит в 1/8 финала чемпионата мира. Борьба за вторую путёвку в плей-офф будет жаркой. Италия в более выигрышной ситуации благодаря победе над аргентинками, в то время как у ЮАР и южноамериканской сборной лишь по одному очку. Тем не менее обладательницы Кубка Африки весь турнир показывают зрелищную игру и, если одолеют итальянок, отправятся в следующий раунд. В 1/8 финала команда, занявшая второе место в группе G, встретится со сборной Нидерландов.

Футболистки сборной Италии Фото: Phil Walter/Getty Images

⚽️ 13:00: Ямайка — Бразилия, ЧМ среди женских команд, группа F, 3-й тур

Интрига: выйдет ли Бразилия из группы?

После поражения Бразилии в игре со сборной Франции и победы Ямайки над Панамой команда легендарной Марты оказалась на третьем месте в группе. Результат этого матча, судя по вывеске, кажется легко предсказуемым, однако в 1-м туре ямайки неожиданно справились с лидерами группы – Францией, сыграв вничью 0:0. Чтобы проходить дальше, Бразилии сегодня нужна только победа.

Тамирес (сборная Бразилии) Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

⚽️ 14:30: «Ливерпуль» — «Бавария», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: улучшит ли «Бавария» историю встреч с «Ливерпулем»?

Матч, конечно, товарищеский, но у «Баварии» в последнее время не очень хорошо получается играть с «Ливерпулем». В эпоху Юргена Клоппа команды встречались трижды: в товарищеском турнире в 2017-м англичане разгромили соперника, а в 2019-м прошли его в 1/8 финала Лиги чемпионов, ни разу не проиграв. Дополнительной интригой в противостоянии могла бы стать встреча Садио Мане с бывшей командой, но сенегалец вот-вот станет игроком «Аль-Насра».

Игроки «Ливерпуля» Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

⚽️ 16:30: «Родина Медиа» — «Динамо» Вг, Кубок России, 1/256 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что покажет чемпион Медиалиги в профессиональном турнире?

Второй сезон подряд медиафутбольные клубы привлекают внимание к ранним стадиям Кубка России. Очередное шоу собирается устроить «Родина Медиа» — новоиспечённый чемпион Медиалиги. Соперником станет вологодское «Динамо», выступающее во Второй лиге. Кажется, у «Родины» неплохие шансы. Или нет?

Артём Вяткин («Родина Медиа») Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Астана» — «Динамо Загреб», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: способна ли «Астана» на чудо ради шага к групповому этапу Лиги чемпионов?

Казахстанская команда кралась к основному турниру главного еврокубка, но наткнулась на загребское «Динамо». Хорваты на своём поле разгромили соперника со счётом 4:0, и теперь «Астане» нужно чудо наподобие того, что устроил «Ливерпуль» в ответке с «Барселоной» в 2019-м. На кону выход в третий квалификационный раунд, после которого от группового этапа будет отделять только стадия плей-офф.

Футболисты «Астаны» Фото: fcastana.kz

⚽️ 19:00: «Карабах» — «Ракув», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: пройдёт ли «Карабах» в следующую стадию квалификации?

В первом матче в Польше команды устроили настоящий триллер. Всё закончилось победой хозяев со счётом 3:2. К сожалению для «Карабаха», правило выездного гола в еврокубках больше не действует, поэтому дома в любом случае нужна победа, и неважно, с каким счётом — не исключено дополнительное время. Если удастся пройти дальше, групповой этап Лиги чемпионов окажется совсем близко.

«Ракув» — «Карабах» Фото: rakow.com

⚽️ 19:30: 2DROTS — «Сахалин», Кубок России, 1/256 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пройдёт ли финалист Медиалиги в следующую стадию?

2DROTS — та самая команда, которую «Родина Медиа» победила в финале минувшего сезона Медиалиги. Теперь у серебряного призёра есть возможность оторваться в профессиональном турнире. В соперниках — выступающий во Второй лиге «Сахалин», а играть предстоит на своём поле, в Москве на стадионе «Москвич». Следующая стадия Кубка России совсем близко!

2DROTS Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Арсенал» — «Монако», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что покажет Головин против вице-чемпионов Англии?

«Монако» успешно проводит межсезонье, но на днях проиграл «Дженоа», оборвав серию из трёх побед. Вернуться на победный путь будет нелегко, потому что следующий соперник — «Арсенал», неожиданно навязавший «Манчестер Сити» борьбу за чемпионство в прошлом сезоне АПЛ. Ну а для нас это отдельная возможность понаблюдать за Александром Головиным в игре с мощным соперником. Редкий шанс, учитывая, что «Монако» в ближайший год не сыграет в еврокубках из-за проваленной концовки минувшего чемпионата.

Александр Головин получает установку Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

⚽️ 21:30: «Галатасарай» — «Жальгирис», Лига чемпионов, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Галатасарай» сенсационно вылетит, несмотря на звёздный состав?

Турецкий гранд этим летом мощно усиливается: выкуплен Мауро Икарди, арендован Анхелиньо, подписан Уилфрид Заха. Но первый матч с литовским «Жальгирисом» в отборе Лиги чемпионов оставил много вопросов. Игра закончилась со счётом 2:2, и теперь «Галатасараю» нужно обязательно побеждать дома, чтобы избежать неприятной сенсации. Для соперника же это исторический шанс приблизиться к групповому этапу главного еврокубка.

«Жальгирис» — «Галатасарай» Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/ТАСС

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.