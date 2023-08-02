9 топ-матчей четверга: «Пюник», «Тобол», «Урарту» в квале ЛК и товарняки грандов

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Посмотреть все события 3 августа в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- ⚽️ 2:30: «Ювентус» — «Реал» Мадрид, товарищеский матч
- ⚽️ 3:30: «Челси» — «Боруссия» Дортмунд, товарищеский матч
- ⚽️ 3:30: «Атлетико Минейро» — «Палмейрас», Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
- ⚽️ 13:00: Марокко — Колумбия, ЧМ среди женских команд, группа H, 3-й тур
- ⚽️ 13:00: Южная Корея — Германия, ЧМ среди женских команд, группа H, 3-й тур
- ⚽️ 17:00: «Тобол» — «Базель», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
- ⚽️ 18:00: «Пюник» — «Кальмар», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
- ⚽️ 19:00: «Урарту» — «Фарул», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
- ⚽️ 20:05: «Богемианс 1905» — «Будё-Глимт», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
- 🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 2:30: «Ювентус» — «Реал» Мадрид, товарищеский матч
Интрига: что покажет «Реал» после дикого «эль класико»?
Очередной топовый товарищеский матч пройдёт в Орландо. Нестабильный «Ювентус» пока успел только сыграть вничью с «Миланом», а вот «Реал» подходит к встрече в тонусе: позади победы над всё тем же «Миланом» и «Манчестер Юнайтед», а также разгромное поражение от «Барселоны» в диком «эль класико». Новый сезон всё ближе, так что такие матчи, как этот, точно достойны внимания.
«Реал» Мадрид
Фото: Tim Warner/Getty Images
⚽️ 3:30: «Челси» — «Боруссия» Дортмунд, товарищеский матч
Интрига: как пройдёт ремейк 1/8 финала Лиги чемпионов?
Эти команды уже встречались полгода назад. В первой стадии плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» победила дома, но проиграла в Лондоне и вылетела. «Челси» с тех пор заметно изменился: клуб продал игроков на целый состав и купил нескольких новичков, а вдобавок сменил и главного тренера, назначив Маурисио Почеттино. Матч с Дортмундом — отличная проверка.
«Челси»
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
⚽️ 3:30: «Атлетико Минейро» — «Палмейрас», Кубок Либертадорес, 1/8 финала, первый матч
Интрига: кто из бразильских грандов шагнёт к четвертьфиналу?
Мощное противостояние в Кубке Либертадорес. «Атлетико Минейро» начнёт двухматчевую серию с «Палмейрасом» дома, и это шанс прервать неудачную тенденцию. Дело в том, что чёрно-белые не могут победить этого соперника с 2021 года. Ничьи и поражения, в том числе в серии пенальти — вот последние результаты в этом противостоянии для «Атлетико». Сейчас же есть шанс сделать два дела: прервать серию и сделать шаг к четвертьфиналу.
«Атлетико Минейро»
Фото: Christian Alvarenga/Getty Images
⚽️ 13:00: Марокко — Колумбия, ЧМ среди женских команд, группа H, 3-й тур
Интрига: сможет ли Марокко отнять очки у Колумбии?
Колумбии нужно лишь одно очко, чтобы выйти из группы. Но и Марокко ещё не лишилось шансов на плей-офф: нужно лишь побеждать с разницей в шесть мячей и надеяться на безголевое поражение Германии в параллельном матче. В прошлом туре марокканки смогли добиться своей первой в истории победы на чемпионате мира (1:0 с Южной Кореей), а колумбийки сенсационно обыграли немецкую сборную. Сегодня определятся последние участники плей-офф ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии.
Сборная Колумбии
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
⚽️ 13:00: Южная Корея — Германия, ЧМ среди женских команд, группа H, 3-й тур
Интрига: сборной Германии нужно оправиться после поражения в прошлом туре
Последние матчи группового этапа чемпионата мира! Финалистки Евро-2022 в прошлом туре неожиданно уступили Колумбии 1:2 и теперь занимают вторую строчку в группе H. Чтобы немки покинули турнир, должно сложиться слишком много факторов – в том числе и маловероятное поражение сборной Южной Кореи. В последний раз кореянки побеждали на ЧМ ещё в 2015 году. Но первенство планеты в Австралии и Новой Зеландии показало, что Ямайка может выбить Бразилию, а ЮАР – Италию. Решающие матчи группового этапа – это надо видеть.
Сборная Германии
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
⚽️ 17:00: «Тобол» — «Базель», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
Интрига: удержит ли «Тобол» преимущество в ответном матче?
Казахстанская команда всё ближе к групповому этапу третьего по значимости еврокубка. В первом квалификационном раунде «Тобол» одолел финскую «Хонку», а затем, попав на более серьёзного соперника в лице «Базеля», неожиданно приложил его на выезде с преимуществом в два мяча (3:1). Теперь нужно сдержать швейцарцев на своём поле и не позволить им совершить камбэк.
«Базель»
Фото: fcb.ch
⚽️ 18:00: «Пюник» — «Кальмар», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
Интрига: пройдёт ли «Пюник» с российскими игроками в следующую стадию?
В первом матче, который проходил в Швеции, «Пюник» одержал победу со счётом 2:1 — удачный результат в преддверии домашней ответной встречи. Если преимущество сохранится, то в третий квалификационный раунд пройдут сразу несколько футболистов с российским паспортом: вратарь Станислав Бучнев и полузащитники Давид Давидян и Михаил Коваленко.
«Пюник»
Фото: fcpyunik.am
⚽️ 19:00: «Урарту» — «Фарул», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
Интрига: прорвётся ли команда Дмитрия Гунько в следующий раунд?
Бывший тренер «Спартака» сейчас возглавляет «Урарту». В первом матче команда российского специалиста уступила на выезде румынскому «Фарулу» со счётом 2:3. Теперь нужно побеждать на своём поле — правда, преимущества в один мяч хватит только на дополнительное время.
«Урарту»
Фото: farulconstanta.com
⚽️ 20:05: «Богемианс 1905» — «Будё-Глимт», Лига конференций, второй квалификационный раунд, ответный матч
Интрига: не упустит ли Хайкин путёвку в следующий раунд?
Да, российский вратарь снова играет за норвежский клуб. И его команда уже одной ногой в третьем квалификационном раунде. В первом матче «Будё-Глимт» разгромил «Богемианс 1905» со счётом 3:0. Теперь играть предстоит на выезде, но преимущество достаточно комфортное, чтобы сильно не переживать. Или нет?
Никита Хайкин
Фото: Perry van de Leuvert/Getty Images
🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса
Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.
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