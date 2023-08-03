Желающих забрать футболиста с такой репутацией даже в аренду не так много.

Вендел уже не уедет в Бразилию. Но и «Зениту» он, похоже, больше не нужен

В Бразилии закрылось трансферное окно. А значит, летняя мечта Вендела уже не осуществима. Все понимают: полузащитник, который провёл волшебные каникулы на родине, хотел вернуться именно туда. Агенты и «Фламенго» действительно многое сделали для этого. Но всё уперлось в интересы «Зенита» – чемпиону России не было смысла продавать парня дешевле, чем его купили. Поэтому он уже в Петербурге – ходит в Русский музей и тренируется. Скорее всего, без особого желания.

Почему не состоялась сделка с «Фламенго»?

Переговоры с бразильской стороной, как утверждала местная пресса, шли несколько недель. Активная фаза – последние дни трансферного окна. Как утверждал журналист Вене Касагранде, в петербургский клуб пришло предложение в районе € 15 млн плюс бонус. «Зенит» отказал.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Фламенго» предлагал € 16 млн за 80% прав. Тоже мимо. «Зенит», по информации разных источников, хотел от € 18 млн до 20 млн плюс какие-то бонусы. Но «Фламенго» не рискнул поднимать ставки. Также до последнего сохранялась возможность обмена Вендела на одного из футболистов – нападающего Педро или опорника Виктора Уго. И тоже не удалось. Этих игроков посчитали слишком ценными, чтобы отдавать за нестабильного с точки зрения настроения Вендела.

Логика «Зенита» объяснима. В 2020-м «Спортингу» перевели около € 20 млн. Говорят, португальцы были безмерно рады такой цифре. Потому что проблемы с футболистом начались уже тогда. Якобы он так и не стал частью коллектива, мало с кем общался и был сам по себе. И постоянно говорил о желании вернуться в Бразилию. Так что в этом плане у футболиста всё стабильно.

Вендел Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Не так давно генеральный директор «Зенита» подтвердил, что, хоть игрок и тренируется, но клуб ждёт предложений по нему.

Александр Медведев председатель правления ФК «Зенит» «Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей. Он понёс наказание за то, что долго отсутствовал. Тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать, нужен он или нет».

Семак декларирует похожую версию. Вендел работает, но желание уйти никуда не делось. Поэтому клуб ждёт предложений. Хотя вчера появился неожиданный сигнал: «Зенит» включил полузащитника в заявку на матчи РПЛ. Однако вряд ли это что-то поменяет. Сейчас он работает вне общей группы по индивидуальной программе. И главный тренер точно не планирует его использовать до тех пор, пока сам футболист не захочет играть за «Зенит».

Какие варианты на будущее: трансфер/аренда в Европу или «Зенит-2»?

Агент Вендела после неудачных переговоров по возвращению в Бразилию подчеркнул: у его клиента есть варианты в Европе. Но не уточнил, какие именно. «Наполи»? Медведев опроверг наличие предложения. Его действительно нет. Здесь ситуация развивалась, скорее всего, так: агент предложил футболиста чемпиону Италии, там начали консультироваться, и это утекло в прессу. Официальных контактов между клубами пока не было.

Агент продолжает продвигать клиента в разные клубы, но пока без особого успеха. В минус идёт вполне себе сформировавшаяся репутация Вендела, который уж слишком любит родину. И не особо считается со своими работодателями. Не останавливают ни штрафы, ни имиджевые потери. Парень живёт для себя и об остальном особо не беспокоится.

Вендел Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас, судя по всему, самый вероятный сценарий – аренда. В европейский клуб, который хоть немного хочет с ним связываться. Самому Венделу всё равно – для него нет большой разницы, Россия или условная Италия. Он хочет только в Бразилию.

А если не получится договориться (и у самого футболиста вдруг не изменится настроение), то может докатиться и до «Зенита-2». Примеры, когда игроков спускали туда на перевоспитание, в современной истории уже были.