Ещё одна трагедия футбольной Германии! Следом за мужчинами на ЧМ провалились женщины

Двукратные чемпионки мира и финалистки Евро-2022, женская сборная Германии, впервые в истории первенства планеты не прошли квалификацию и вылетели с турнира после группового этапа. Такого не было никогда – с 1991 года!
В решающем, 3-м туре ЧМ-2023 произошло то, чего не ожидал никто: немки не смогли переиграть сборную Южной Кореи, а Колумбия уступила Марокко. Этот расклад отправил Германию на третье место с четырьмя очками, а Колумбия и Марокко с шестью баллами заняли первые две строчки. Кореянкам эта ничья принесла первое и последнее очко в группе.
Азиатская сборная открыла счёт первой – уже на шестой минуте смогла отличиться Сон Хён Чон. Немки сравняли в концовке тайма: Александра Попп вновь забила головой. 10 из 14 её последних голов за сборную была забиты именно так. А во втором тайме немки не смогли практически ничего. Настоящая трагедия для футбольной нации.
Сборная Германии
Фото: Bradley Kanaris/Getty Images
В параллельном матче группы G сборная Марокко победила лидирующую Колумбию, а ничья немок с кореянками открыла африканской команде дорогу в 1/8 финала со второго места. Ещё раз: команда Марокко вышла в плей-офф на своём дебютном чемпионате мира!
Победу марокканкам принёс гол Аниссы Ламари с добивания после нереализованного пенальти капитана Гизлен Шеббак. Шеббак – главная звезда марокканского женского футбола и дочь футболиста Ларби Шеббака. В 1976 году он привёл сборную Марокко к победе на Кубке африканских наций, а затем поддерживал выбор дочери, несмотря на негативное отношение к женскому футболу в стране. Она вывела Марокко на чемпионат мира, а теперь сыграет в плей-офф. К сожалению, Лари не застал этот момент, скончавшись в 2020 году.
сборная Марокко
Фото: Paul Kane/Getty Images
Чемпионат мира в Австралии перевернул все расклады с ног наголову. Ещё никогда столько фаворитов не вылетали так рано: Бразилия, Германия, Канада, Италия неожиданно покинули турнир. А Ямайка и Марокко – в плей-офф.
Впервые в истории ЧМ три африканские сборные прошли в 1/8 финала. ЮАР, Нигерия и Марокко представят свой континент. В первых матчах плей-офф им предстоит встретиться с Нидерландами, Англией и Францией соответственно.
Ну а женская сборная Германии, как и мужская на ЧМ-2022, очень рано отправляется домой.
В 1/8 финала нас ждут такие противостояния:
5 августа
Швейцария — Испания, 08:00
Япония — Норвегия, 11:00
6 августа
Нидерланды — ЮАР, 05:00
Швеция — США, 12:00
7 августа
Англия — Нигерия, 10:30
Австралия — Дания, 13:30
8 августа
Колумбия — Ямайка, 11:00
Франция — Марокко, 14:00
- 3 августа 2023
-
16:45
-
16:41
-
16:25
-
16:19
-
16:12
-
15:55
-
15:55
-
15:48
-
15:39
-
15:26
-
15:21
-
15:21
-
15:16
-
15:14
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:05
-
14:40
-
14:31
-
14:21
-
14:15
-
14:03
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:42
-
13:38
-
13:17
-
13:12
-
13:06
-
13:06
-
12:56
-
12:47
-
12:38