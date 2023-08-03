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Южная Корея — Германия — 1:1; Марокко — Колумбия — 1:0, чемпионат мира по футболу среди женских сборных — 2023

Ещё одна трагедия футбольной Германии! Следом за мужчинами на ЧМ провалились женщины
Ульяна Лукьянченко
Ничья с Южной Кореей выбивает немок с ЧМ-2023
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В Австралии всё перевернулось с ног на голову: двукратные чемпионки мира едут домой, а дебютанты турнира — в плей-офф.

Двукратные чемпионки мира и финалистки Евро-2022, женская сборная Германии, впервые в истории первенства планеты не прошли квалификацию и вылетели с турнира после группового этапа. Такого не было никогда – с 1991 года!

В решающем, 3-м туре ЧМ-2023 произошло то, чего не ожидал никто: немки не смогли переиграть сборную Южной Кореи, а Колумбия уступила Марокко. Этот расклад отправил Германию на третье место с четырьмя очками, а Колумбия и Марокко с шестью баллами заняли первые две строчки. Кореянкам эта ничья принесла первое и последнее очко в группе.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 3-й тур
03 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Южная Корея (ж)
Окончен
1 : 1
Германия (ж)
1:0 Cho – 6'   1:1 Попп – 42'

Азиатская сборная открыла счёт первой – уже на шестой минуте смогла отличиться Сон Хён Чон. Немки сравняли в концовке тайма: Александра Попп вновь забила головой. 10 из 14 её последних голов за сборную была забиты именно так. А во втором тайме немки не смогли практически ничего. Настоящая трагедия для футбольной нации.

Сборная Германии

Сборная Германии

Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

В параллельном матче группы G сборная Марокко победила лидирующую Колумбию, а ничья немок с кореянками открыла африканской команде дорогу в 1/8 финала со второго места. Ещё раз: команда Марокко вышла в плей-офф на своём дебютном чемпионате мира!

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 3-й тур
03 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Марокко (ж)
Окончен
1 : 0
Колумбия (ж)
1:0 Lahmari – 45+4'

Победу марокканкам принёс гол Аниссы Ламари с добивания после нереализованного пенальти капитана Гизлен Шеббак. Шеббак – главная звезда марокканского женского футбола и дочь футболиста Ларби Шеббака. В 1976 году он привёл сборную Марокко к победе на Кубке африканских наций, а затем поддерживал выбор дочери, несмотря на негативное отношение к женскому футболу в стране. Она вывела Марокко на чемпионат мира, а теперь сыграет в плей-офф. К сожалению, Лари не застал этот момент, скончавшись в 2020 году.

сборная Марокко

сборная Марокко

Фото: Paul Kane/Getty Images

Чемпионат мира в Австралии перевернул все расклады с ног наголову. Ещё никогда столько фаворитов не вылетали так рано: Бразилия, Германия, Канада, Италия неожиданно покинули турнир. А Ямайка и Марокко – в плей-офф.

Впервые в истории ЧМ три африканские сборные прошли в 1/8 финала. ЮАР, Нигерия и Марокко представят свой континент. В первых матчах плей-офф им предстоит встретиться с Нидерландами, Англией и Францией соответственно.

Ну а женская сборная Германии, как и мужская на ЧМ-2022, очень рано отправляется домой.

В 1/8 финала нас ждут такие противостояния:

5 августа
Швейцария — Испания, 08:00
Япония — Норвегия, 11:00

6 августа
Нидерланды — ЮАР, 05:00
Швеция — США, 12:00

7 августа
Англия — Нигерия, 10:30
Австралия — Дания, 13:30

8 августа
Колумбия — Ямайка, 11:00
Франция — Марокко, 14:00

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