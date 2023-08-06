Вы точно помните всех капитанов клубов РПЛ? Проверьте в тесте!
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С некоторыми командами возникнут трудности.
Как же быстро летит время! Казалось только недавно завершился очередной розыгрыш РПЛ, а уже прошло почти три тура нового сезона. И пока лишь две команды не потеряли ни одного очка. Кстати, в их числе нет «Зенита».
Ещё один интересный тест:
Перед стартом воскресной программы 3-го тура РПЛ мы подготовили для вас новый тест. Ваша задача — назвать капитанов всех 16 клубов элитного дивизиона российского футбола. В некоторых случаях определить игрока с повязкой довольно легко (ЦСКА), а где-то придётся напрячь память. Важный нюанс — некоторые капитаны в этом сезоне ещё не выходили с повязкой в матчах РПЛ. Кто-то не проходил в основу, а кто-то отсутствует по причине травмы. В некоторых клубах в разных матчах с повязкой выходили разные футболисты. Поэтому будьте внимательны!
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