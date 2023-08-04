Главное о 3-м туре чемпионата России, по итогам которого «Спартак» и «Краснодар» могут уйти в отрыв.

ЦСКА и «Локо» зарубятся в первом дерби сезона. А «Зенит» сыграет с неудачником старта РПЛ

Сезон РПЛ набирает обороты. Сегодня, 4 июля, стартует уже 3-й тур. Первые два успели подарить красивые голы, драматичные концовки и парочку судейских скандалов. Что ожидает нас теперь?

Программу 3-го тура откроют «Краснодар» и «Пари НН». Команда Владимира Ивича отлично стартовала: обыграла «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). Впереди – домашний матч с нижегородцами. Парни Сергея Юрана набрали всего одно очко на старте, но команда демонстрирует амбициозность и серьёзность намерений. Клуб рассчитывает остаться в РПЛ по итогам сезона. А «Краснодар», если хочет занять место в тройке, обязан набирать очки дома с менее статусными командами. Предстоящая игра – отличная проверка. Девять очков после трёх туров – мощный задел для борьбы за медали.

В субботу первыми на поле выйдут «Крылья Советов» и «Ростов». Обе команды в первых турах набрали по четыре очка. «Крылья» одолели «Ахмат» (2:1) и сыграли вничью с «Динамо» (3:3), ростовчане же оказались сильнее «Факела» (2:1), а затем отобрали очки у «Зенита» (1:1). Отличное начало сезона для обоих коллективов. Теперь один из них рискует потерпеть первое поражение в сезоне РПЛ. Тяжело выделить фаворита: «Ростов» чуть симпатичнее, но за «Крылья» – фактор домашнего поля. В общем, нас ждёт крутой футбол.

Следом в Оренбурге команда Иржи Ярошика примет «Урал». На старте оренбуржцам достались непростые соперники – «Спартак» и «Рубин». Хотя и «Урал» в 1-м туре встречался с ЦСКА, но одержал победу. Вряд ли команда Виктора Гончаренко хочет повтора прошлого сезона, когда команда боролась за выживание. А «Оренбург» после седьмого места не собирается сваливаться вниз. Оба клуба амбициозны. Важная задача – набирать очки в матчах с прямыми конкурентами. А ведь это ещё и уральское дерби! Так что и для одних, и для других предстоящая встреча важна со стратегической точки зрения.

Одна из трёх самых привлекательных вывесок предстоящего тура. Впервые с 2021 года в Казань приезжает «Спартак». Тогда красно-белые под руководством ещё Руя Витории уступили «Рубину» с Леонидом Слуцким и Хвичей Кварацхелией. С тех пор клубы сильно изменились (а кто-то прошёл через Первую лигу). «Спартак» начал сезон с двух побед, а «Рубин» дважды сыграл вничью.

Рашид Рахимов выстроил в Казани симпатичную команду, так что красно-белым придётся крайне сложно. Но три победы подряд на старте отчасти покажут, что «Спартак» может бросить вызов «Зениту» в чемпионской гонке. А «Рубину» важно почувствовать уверенность, обыграв на своём поле фаворита. Интригующий матч!

Главный матч 3-го тура состоится на «ВЭБ Арене». ЦСКА и «Локомотив» – серьёзные претенденты на попадание в тройку. Однако у армейцев большие кадровые проблемы: болельщики с ужасом смотрят на скамейку запасных перед каждой игрой. Нет вопросов к уровню молодых игроков ЦСКА, но всё же для борьбы за самые высокие места необходимо качественное усиление.

Главная проблема «Локо» – центр защиты. Красно-зелёные никак не нащупают оптимальное сочетание, допуская немало моментов у своих ворот. Несмотря на проблемы, и ЦСКА, и «Локомотив» имеют в составе лидеров, способных приносить победы. А три очка, заработанные в дерби, придадут отличный импульс в начале чемпионата.

Воскресенье откроется матчем в Калининграде. Впервые за 25 лет «Балтика» сыграет дома в РПЛ. Соперник – «Факел», отличающийся высокой домашней посещаемостью даже в эпоху Fan ID. В Калининграде болельщики соскучились по большому футболу, так что даже бюрократические препятствия вряд ли помешают празднику.

На старте обе команды потерпели два поражения. Но среди соперников были «Спартак» (у «Балтики»), «Локомотив» и «Ростов» (у «Факела»). Теперь же обеим командам предоставился шанс набрать первые очки. Причём и «Балтика», и «Факел» в целом показывают симпатичную игру. Определить фаворита сложно. Тем интереснее, как завершится эта встреча.

Ещё одна топ-игра пройдёт в Санкт-Петербурге. «Зенит» на своём поле примет «Динамо». Оба клуба испытывают проблемы на старте сезона. «Зенит» – игровые, а «Динамо» — ещё и с результатами. Команда Сергея Семака набрала четыре очка, но ощущения лёгкости, какое исходило от них в прошлом сезоне, – нет. А Марцел Личка пока ни разу не победил — за три официальных встречи (с учётом Кубка России). Рискует чех продлить серию и до четырёх матчей. Хотя в последней встрече в Санкт-Петербурге «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти в рамках Кубка России. Может, получится увезти победу и на этот раз?

Закроет тур встреча в Сочи. В гости к команде Дмитрия Хохлова приедет «Ахмат». В сезоне-2022/2023 грозненцы заняли пятое место, удивляя классной игрой по ходу чемпионата. Но в первых турах «Ахмат» потерпел два поражения. Скверное начало для команды Сергея Ташуева. «Сочи» в 1-м туре обыграл «Балтику», а затем уступил в дерби «Краснодару». У «Ахмата» есть шанс отобрать очки у хозяев, но лёгкой прогулки не получится. А вот если грозненцы уступят в третий раз подряд, то уже появятся вопросы к Ташуеву. Тяжёлая и важная игра для «Ахмата».