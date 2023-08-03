10 главных трансферных новостей дня. «Юве» злит конкурентов, «Барса» берёт топ-защитника

Сезон в топ-лигах стартует уже на этой неделе! В Суперкубке Англии встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Клубы совершают последние сделки. Сегодня, 3 августа, стало известно о нескольких громких переходах. Мы собрали самую интересную информацию в ежедневный дайджест.

Дембеле и «ПСЖ» — Here We Go!

Усман Дембеле Фото: Alex Caparros/Getty Images

Да, один из самых громких летних переходов всё же состоится. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Усман Дембеле завершает трансфер в «ПСЖ». 26-летний француз заключит пятилетний контракт с парижанами в течение ближайших нескольких дней, он уже прошёл медицинское обследование. «Барселона» получит € 50 млн за Усмана. Француз выступал за каталонский клуб с 2017 года. В прошлом сезоне на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

Лукаку всё же окажется в «Ювентусе»?

Ромелу Лукаку Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что 30-летний бельгиец согласовал условия личного контракта с «Юве». Однако, несмотря на это, трансфер Лукаку может и не состояться. «Ювентус» настаивает на обмене на Душана Влаховича с доплатой в размере € 40 млн от «Челси». Лондонцы пока не приняли решение, нужен ли им Влахович, потому не спешат с ответом. «Ювентус», в свою очередь, ждёт, что решит «Челси». В случае если сделка всё же состоится, Ромелу подпишет трёхлетний контракт с возможностью продления на год.

«Интер» заинтересован во вратаре «Реала»

«Интер» потерял Андре Онана и Самира Хандановича. Клуб в поиске нового вратаря. Один из вариантов – украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин. Как сообщает Interlive.it, сумма трансфера 24-летнего футболиста может составить € 3–4 млн. Первый контакт между сторонами запланирован на этой неделе. В прошлом сезоне Лунин вышел на поле в семи играх Ла Лиги, пропустив в них семь голов. Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до 2024 года.

«ПСЖ» не остановится на трансфере Дембеле?

Гонсалу Рамуш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Трансферная кампания парижан не завершается на подписании Усмана Дембеле. Как сообщает Фабрицио Романо, к переходу в «ПСЖ» близок форвард Гонсалу Рамуш. Отмечается, что 22-летний футболист договорился с клубом о соглашении, срок которого рассчитан до июня 2028 года. Рамуш перейдёт в «ПСЖ» из «Бенфики» за € 80 млн, включая бонусы. В прошлом сезоне на счету Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он забил 27 голов и отдал пять результативных передач. Также, по информации Романо, в шорт-листе «ПСЖ» находятся Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт) и Брэдли Баркола («Лион»).

«Челси» нашёл замену Эдуарду Менди в «Брайтоне»

«Челси» всё лето ведёт переговоры с «Брайтоном» о переходе полузащитника Мойсеса Кайседо. Пока безуспешно. Зато клубы быстро и бесшумно договорились о трансфере голкипера Роберта Санчеса. Как сообщает Фабрицио Романо, 25-летний испанец обойдётся лондонцам в € 29 млн, включая бонусы. Отметим, что Санчес перебрался в «Брайтон» из «Леванте» в возрасте 17 лет. Также на счету Роберта есть один матч за главную сборную Испании. Новый конкурент Кепе.

«Ювентус» заинтересован в Доннарумме

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Masashi Hara/Getty Images

Туринцы поставили цель переманить к себе футболистов, выступавших ранее за принципиальных соперников? Помимо Лукаку, «Юве» заинтересован в Джанлуиджи Доннарумме. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний итальянец не против возвращения в Италию. Для этого «Ювентусу» необходимо избавиться от Войцеха Щенсного. Доннарумма согласен подождать, пока клуб подготовится к его приезду. Джанлуиджи – воспитанник «Милана», а в 2021 году он перебрался в «ПСЖ». Его контракт с парижанами действует до лета 2026-го.

Полузащитник «Барселоны» едет к Фирмино, Марезу и Менди

Франк Кессье Фото: Alex Caparros/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что саудовский «Аль-Ахли» сделал официальное предложение «Барселоне» в размере € 15 млн за полузащитника Франка Кессье. 26-летний футболист принял условия трёхлетнего контракта. По нему Кессье будет получать € 18 млн в год. В прошлом сезоне ивуариец провёл 38 матчей во всех турнирах за «Барсу», в которых забил три гола и отдал три передачи. А теперь едет к Роберто Фирмино, Рияду Марезу и Эдуарду Менди.

В Саудовскую Аравию отправляется ещё один футболист «Барсы»

«Барселона» продаёт саудовцам не только Кессье. По информации Mundo Deportivo, каталонцы почти согласовали с «Аль-Насром» сделку по защитнику Клеману Лангле. Однако саудовский клуб ещё не договорился по условиям с 28-летним французом. Ранее Лангле планировал выступать в Европе, но привлекательное предложение из Саудовской Аравии может изменить его планы. В прошлом сезоне Клеман выступал на правах аренды за «Тоттенхэм». Его контракт с «Барсой» действует до лета 2026 года.

Хави вот-вот получит одну из главных целей

Жоау Канселу Фото: Alex Grimm/Getty Images

Как сообщает Фабрицио Романо, «Барселона» согласовала контракт с португальским защитником Жоау Канселу. Сам футболист также хочет переезда в Испанию. Для Хави португалец – приоритетная цель ещё с января 2023-го. Канселу ради «Барсы» готов на снижение зарплаты. Сейчас каталонцы ведут переговоры с «Манчестер Сити» по поводу трансфера. Для организации перехода планируется привлечь средства от продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ». Напомним, 29-летний Канселу вторую часть сезона-2022/2023 провёл в аренде в «Баварии». Его контракт с «Сити» действует до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в € 50 млн.

«Милан» отдаёт «Аталанте» свою трансферную ошибку

Шарль Де Кетеларе Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Вездесущий Романо поделился информацией о будущем бельгийского полузащитника «Милана» Шарля Де Кетеларе. Журналист отметил, что «Аталанта» готова приютить футболиста. 22-летнего бельгийца арендуют с правом выкупа. Условия по личному контракту пока не согласованы. «Милан» приобрёл Де Кетеларе летом 2022 года за € 35,5 млн. Футболист совсем не оправдал ожиданий: за 40 матчей во всех турнирах он отметился лишь одним голевым действием.