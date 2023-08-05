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«Оренбург» — «Урал» — 0:2, видеообзор матча чемпионата России по футболу, 5 августа 2023 года, удаление Брайана Мансильи

В группе лидеров РПЛ неожиданно оказался «Урал»! А у Ярошика проблем теперь ещё больше
Григорий Телингатер
«Оренбург» — «Урал» — 0:2, видеообзор матча
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Удаление Мансильи на седьмой минуте сломало игру «Оренбурга». А потом хозяева потеряли ещё и свою звезду — Веру.

Матч «Оренбург» – «Урал» получился полон проблем. Игру едва не пришлось откладывать из-за жары, а на искусственном газоне это отдельное удовольствие. У «Урала» из-за травм выпала едва ли не половина основы. В том числе Юрий Газинский, Рай Влут, Егор Филипенко, Ибраима Сиссе и Эрик Бикфалви. Есть повреждение ещё у Олега Шатова, но он не провёл ни минуты в официальных матчах в 2023-м, и непонятно, насколько его уместно относить к основе.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 21'   0:2 Каштанов – 36'
Удаления: Мансилья – 7' / нет

К «Оренбургу» главная проблема пришла на седьмой минуте матча. Мансилья высоко задрал ногу и шипами въехал в грудь Мингияну Бевееву. Аргентинец объяснял, что не видел соперника и стоит пойти глянуть VAR, но оснований передумать (или даже просто посмотреть повтор) у судьи не было.

Вскоре после этого «Урал» без особых проблем открыл счёт. Егорычев получил мяч в центре поля, спокойно прошёл с мячом почти половину поля и пробил из штрафной. Удивительно, как полузащитника никто толком и не встретил.

Затем «Урал» ещё и пенальти заработал. Возможно, не самый явный, но, по мнению арбитра, Максим Сидоров нарушил правила в борьбе с Тимуром Аюповым, который предыдущие четыре сезона провёл как раз в «Оренбурге». С 11 метров точно пробил Алексей Каштанов.

По большому счёту на этом исход матча был определён. Однако ещё несколько моментов нужно отметить.

  • «Оренбург» не бросил играть и создал много моментов. Даже значительно больше соперника владел мячом во втором тайме (68,5% против 31,5%). И это играя в меньшинстве.
  • На 43-й минуте футболисты были близки к тому, чтобы подраться после жёсткого подката Матиаса Переса. Судье пришлось буквально растаскивать игроков.
«Оренбург» — «Урал»

«Оренбург» — «Урал»

Фото: Кадр из трансляции

  • У «Оренбурга» травму получил ключевой футболист Лукас Вера. Его пришлось заменить на 60-й минуте.
  • У «Урала» дебютировал бразилец Гильерме Шеттине, который запомнился тем, что пожадничал на 68-й минуте. Должен был скатывать мяч партнёру, а не бить сам.
  • Егорычев был очень близок к дублю, но мяч после его удара попал в перекладину.
  • Показалось, что были основания для назначения пенальти в пользу «Оренбурга» на 88-й минуте, но главный судья Рафаэль Шафеев и Василий Казарцев на VAR посчитали иначе.

Таким образом, «Урал» без важных игроков на старте сезона дважды победил и один раз сыграл вничью. По набранным очкам команда Гончаренко делит третье место с «Крыльями». Что касается «Оренбурга», то по окончании тура он может опуститься в зону стыковых матчей.

Вот как доходы команд зависят от места в таблице:
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