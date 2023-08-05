10 топ-событий воскресенья: бой Пол — Диаз, «Зенит» — «Динамо» и Суперкубок Англии

Посмотреть все события 6 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🥊 4:00: Джейк Пол (США) — Нейт Диаз (США), профессиональный бокс

Интрига: скандальный блогер разобьёт ещё одну звезду ММА?

Джейк Пол был успешным блогером, но потом решил стать ещё и боксёром. И у него получилось! Под руководством лучших тренеров Пол набрался навыков и стал вызывать в ринг экс-звёзд UFC. Мало кто верил в Джейка, но он поочерёдно победил таких крутых ребят как Бен Аскрен, Тайрон Вудли и Андерсон Силва. Единственное поражение Пол потерпел от профессионального боксёра Томми Фьюри. Теперь блогера ждёт ещё одна бывшая суперзвезда ММА — грозный Нейт Диаз. Пол разобьёт ветерана?

Джейк Пол (США) — Нейт Диаз (США) Фото: Sam Hodde/Getty Images

⚽️ 5:00: Нидерланды — ЮАР, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: продолжится ли африканская доминация на ЧМ?

Африканские сборные громко заявили о себе на чемпионате мира в Австралии и Новой Зеландии. Сразу три сборные-представительницы континента вышли в плей-офф: ЮАР, Марокко и Нигерия. В 1/8 победительницам Кубка Африки предстоит встретиться с нидерландками, вице-чемпионками мира, которые обошли США на групповом этапе. В четвертьфинале победителю этой встречи достанется сборная Испании, которая сегодня расправилась с Швейцарией 5:1.

Габриэла Сальгадо и Бамбанани Мбане Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 12:00: Швеция — США, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: ЧМ-2023 полон сенсация. Вдруг действующие чемпионки покинут турнир уже в 1/8?

Алекс Морган уверена, что сборная США сможет взять третий кубок мира подряд, но игра американок на групповом этапе не внушает уверенности. 2 место и минимальное количество очков для США в истории их участия на ЧМ. Швеция с лёгкостью прошла первую часть турнира в группе с Италией, Аргентиной и ЮАР, но матч с американской сборной может стать первым серьёзным испытанием. В четвертьфинале победителя этого матча ждёт сборная Японии, обыгравшая Норвегию 3:1.

Швеция Фото: Catherine Ivill/Getty Images

🏉 14:00: «Слава» – «Локомотив-Пенза», чемпионат России по регби, 2-й тур

Интрига: вернёт ли себе «Локомотив» чемпионскую игру?

Действующий чемпион пензенский «Локомотив» хоть и начал чемпионат России — 2023/2024 с победы, но к игре подопечных Александра Янюшкина было слишком много вопросов. На этот раз соперником будет московская «Слава», уступившая в своем первом матче нынешнего сезона. Но москвичи — всегда очень неудобные соперники, да и погоду в столице обещают жаркую. Железнодорожники наполовину обновили состав по сравнению с прошлой встречей. Поможет ли им это показать чемпионскую игру, которую от них все ждут?

Локомотив-Пенза Фото: rugbylokomotiv.ru

⚽️ 14:00: «Лестер Сити» – «Ковентри Сити», Чемпионшип, 1-й тур

Интрига: справится ли обновлённый «Лестер» с претендентом на выход в АПЛ?

В 2016 году «Лестер» в первый и пока в последний раз стал чемпионом АПЛ. И всё бы ничего, но через семь лет команда рухнула во второй по силе дивизион английского футбола. В межсезонье «Лестер» получил почти € 90 млн за трансферы Джеймса Мэддисона («Тоттенхэм») и Харви Барнса («Ньюкасл»). Плюс в статусе свободных агентов команду покинули Юри Тилеманс, Чаглар Сёюнджю и Даниэль Амарти. Летом пост главного тренера занял Энцо Мареска. Тот самый, что помогал Гвардиоле в «Манчестер Сити». Правда, нельзя сказать, что «Лестеру» повезло с первым соперником. Всё-таки в прошлом сезоне «Ковентри» остановился в шаге от выхода в АПЛ после того, как проиграл по пенальти «Лутон Таун».

Джейми Варди Фото: Michael Regan/Getty Images

⚽️ 16:00: «Акрон» – «Алания», Первая лига, 4-й тур

Интрига: продлит ли лидер Первой лиги победную серию в матче с ближайшим преследователем?

Битва лучших команд «лучшей лиги мира». И этим всё сказано. В прошлом сезоне «Акрон» кошмарил московские клубы в Кубке России, а в этом мощно стартовал в Первой лиге. Три победы в трёх матчах, девять очков, первое место в таблице, разность мячей +9. Впрочем, «Алания» отстаёт всего на два балла и входит в группу ближайших преследователей «Акрона». Южане обидно пролетели мимо стыков по неспортивным причинам, но в этом сезоне рассчитывают закрыть гештальт и всё-таки вернуться в РПЛ. Пока что не проигрывали ни те, ни другие. Возможно, в воскресенье эта серия у кого-то прервётся.

«Акрон» Фото: fcakron.ru

⚽️ 17:30: «Балтика» – «Факел», РПЛ, 3-й тур

Интрига: испортит ли Евсеев настроение сопернику в первом для Калининграда домашнем матче РПЛ за 25 лет?

«Балтика» вернулась в высший дивизион отечественного футбола впервые за 25 лет. Волею составителей календаря провела первые три матча сезона (два — в РПЛ, один — в Кубке) на выезде. А теперь первая домашняя игра в «вышке» за 25 лет. Сами понимаете, каким будет настрой команды Сергея Игнашевича. К тому же в соперниках — прямой конкурент в борьбе за выживание. После двух туров ни «Балтика», ни «Факел» очков не набрали. Команда Вадима Евсеева вообще стартовала с трёх поражений (с учётом Кубка России) и мечтает прервать чёрную полосу.

Вадим Евсеев Фото: fakelfc.ru

🏆 ⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» – «Арсенал», Суперкубок Англии

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто заберёт Суперкубок Англии в матче клубов с гигантской стоимостью составов?

Главный матч нынешнего уикенда (да простят нас болельщики РПЛ). К тому же победитель получит трофей. В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал в АПЛ на приличной части сезона, но потом у команды закончился бензин. А тут ещё и «Сити» попёр так, что его никто не остановил, включая соперников в Лиге чемпионов. Летом «Арсенал» вбухал немало денег в укрепление состава — потратил € 230 млн на трансферы Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера. «Сити» выложил чуть меньше € 120 млн на Йошко Гвардиола (не путать с Гвардиолой) и Матео Ковачича. Теперь оба клуба перешагнули астрономическую отметку в € 1 млрд по общей стоимости составов! К слову, «Арсенал» не обыгрывал «Сити» уже три года. В последних восьми очных матчах успех неизменно на стороне команды Гвардиолы. Прервёт ли лондонский клуб неудачную серию?

«Манчестер Сити» – «Арсенал» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

⚽️ 19:00: «Зенит» – «Динамо», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» потеряет очки во втором матче подряд?

На прошлой неделе команда Сергея Семака максимально обидно упустила победу в Ростове-на-Дону. На последних секундах «привезли» пенальти в свои ворота, а потом ещё и лишились главного тренера. Он наговорил на красную карточку после финального свистка, так что в ближайшей игре отправится на трибуну. К «Динамо» пока слишком много вопросов. Никто не говорил, что Марцелу Личке будет легко, но пока получается совсем печально. Три официальных матча в сезоне, два поражения, семь пропущенных мячей. Во 2-м туре бело-голубые отдали практически выигранный матч в Самаре — соперник превратил 1:3 в 3:3 на последних минутах встречи. Ощущение, что словили флешбэки из прошлого сезона.

Арсен Захарян и Дуглас дос Сантос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 20:00: «Сочи» – «Ахмат», РПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: наберёт ли клуб из Грозного первые очки в сезоне?

«Ахмат» — один из трёх клубов РПЛ, которые ещё не набирали очков в новом сезоне. Сомнительное достижение, прямо скажем. Любопытно, что оба матча команда Сергея Ташуева проиграла на своём стадионе. Теперь её ждёт выездная игра на берегу Чёрного моря. «Сочи» неплохо вкатился в сезон — обыграл «Балтику» (2:0) в РПЛ, «прибил» «Факел» (3:1) в кубковой игре. А вот встреча с «Краснодаром» получилась неудачной — 0:2. Соперник у «Ахмата» далеко не самый простой, но, возможно, грозненцы наберут первые очки в сезоне именно на выезде.