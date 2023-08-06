«Арсенал» и близко не на уровне «Сити». Не стоит очаровываться трансферами

Сегодня в Англии стартует новый сезон. Как обычно, он начинается с Суперкубка – чемпион страны против обладателя кубка. Поскольку на этот раз в обоих случаях победитель оказался один («Манчестер Сити»), то соперником стала вторая команда АПЛ («Арсенал»). Эти два клуба переживают во многом уникальный период за последнее время.

«Сити» впервые в истории взял Лигу чемпионов. Трофей, которым команда была одержима ещё со времён приобретения команды шейхами. То есть с 2008 года. И тут большой вопрос: как это скажется на мотивации команды? Всё-таки она теперь выиграла объективно всё.

«Манчестер Сити» Фото: Nigel French/Getty Images

«Арсенал» же возрождается после достаточно тяжёлого периода без трофеев. Два года назад команда осталась даже без еврокубков, но сейчас клуб словно оживает после спячки. Удалось перетерпеть, не уволить тренера на эмоциях, и в последнем сезоне «Арсенал» даже лидировал до 34-го тура.

Ещё один момент, который воодушевляет поклонников этой команды – трансферы. Из сколько-нибудь значимых футболистов «Арсенал» покинул только Гранит Джака. При этом взять удалось сразу Деклана Райса (€ 117 млн), Кая Хаверца (€ 75 млн) и Юрриена Тимбера (€ 40 млн). Очевидно, что команда стала сильнее после таких перестановок. Пускай даже не совсем понятно, как именно будут располагаться футболисты.

Новички «Арсенала» Фото: Visionhaus/Getty Images

С Райсом всё более-менее просто – он играет опорника, а вот Хаверц способен сыграть почти везде в полузащите и в атаке. Да и Тимбер в «Аяксе» больше играл справа, но его, похоже, видят в том числе в качестве центрального защитника (такой опыт у него тоже имеется). Тем более что слабым местом в конце сезона оказалась позиция центрального защитника после травмы Салиба.

И всё же, даже при обозначенных факторах крайне сомнительно ставить современный «Арсенал» и «Сити» в один ряд. Стабильное выступление чемпионов Англии основывается на стабильном составе. Потому и сыгранном. У «Сити» тоже бывают странные приобретения (привет Калвину Филлипсу), но они остаются точечными. В этом плане трансферы соперника мало что могут изменить. Они даже не всегда идут на пользу закупщику. Примеров хватает – даже внутри Лондона.

А ещё нужно признать, что «Арсеналу» во многом повезло набрать столько очков в прошлом сезоне. Победные голы на 93-й минуте с «Виллой» или на 97-й с «Борнмутом» выглядели классно по эмоциям, но разглядеть запас прочности местами было тяжело. Если взглянуть на xPoints, то у «Арсенала» мощный оверперфоманс – перебрали 11,47 очка (данные UnderStat).

Сейчас в Англии нет никого, кто был бы ровней «Сити». Да, «Арсенал» реально претендовал на титул, но при этом играл на максимуме, вытаскивая матчи на кураже. В это время команда Хосепа Гвардиолы даже не включалась на полную, чтобы забрать титул. Тренер больше берёг состав под другой турнир. Интриги в АПЛ хочется более-менее всем, но она остаётся иллюзорной.

Тем более у «Арсенала» сезон уже стартовал с новых травм. Жезус выбыл на несколько недель из-за рецидива старого повреждения. И вроде есть кем заменить (Хаверц, Нкетиа и даже Троссард), но главной опции в нападении «Арсенал» временно лишился. С другой стороны, если у «Арсенала» и есть шанс побороться с «Сити», то как раз в Суперкубке Англии. За 90 минут может случиться что угодно, но на длинной дистанции тягаться будто бы невозможно.