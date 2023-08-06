Матч за первый трофей сезона в Англии! У «Арсенала» есть шанс отомстить «Сити». LIVE

Друзья, всем привет! Большой английский футбольный сезон традиционно стартует за неделю до 1-го тура АПЛ. Сегодня, 6 августа, будет разыгран первый трофей кампании-2023/2024 — Суперкубок Англии. Формально участие в таком матче должны принимать чемпион и обладатель Кубка. Но так вышло, что все основные трофеи в прошлом сезоне забрал «Манчестер Сити». Играть сама с собой команда Пепа Гвардиолы не может, поэтому её соперником станет «Арсенал» — вице-чемпион Англии, неожиданно навязавший гегемону борьбу несколько месяцев назад.

Фаворитом матча многие считают «Сити», но недооценивать мотивацию «Арсенала» нельзя. Для команды Микеля Артеты это отличная возможность подловить соперника и отомстить ему за прошлый сезон. Матч за Суперкубок Англии традиционно пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» будет следить за первым большим матчем английского сезона в подробной текстовой онлайн-трансляции. Присоединяйтесь к нам и ничего не пропустите!