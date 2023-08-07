Воспитанник «Спартака» уехал за границу, ЦСКА купил звезду из Азии. Трансферы недели в РПЛ

Прошедшая неделя оказалась богатой на трансферы легионеров в РПЛ. Двое африканцев приехали в «Пари НН», «Ахмат» взял болгарского игрока, в «Балтике» появился француз, а ЦСКА купил футболиста сборной Узбекистана. А «Спартак» и «Краснодар» купили новых защитников. Рассказываем о главных сделках последних семи дней.

Олег Рябчук: «Олимпиакос» → «Спартак» (€ 6 млн)

Олег Рябчук Фото: ФК «Спартак»

Московский клуб укрепил левый фланг обороны футболистом сборной Молдавии. С 2021 года Рябчук играл за «Олимпиакос», с которым стал двукратным чемпионом Греции. В прошлом сезоне он отыграл 45 матчей в составе клуба (41 — в основе) и набрал 7 (1+6) очков по системе «гол+пас». «Спартак» давно искал нового футболиста на позицию левого защитника после травмы Томаша Тавареша и ухода Мацея Рыбуса. Рябчука, по сути, можно назвать продуктом португальского футбола, ведь он в раннем возрасте покинул Молдавию, а потом играл на молодёжном и юношеском уровнях за «Порту» и «Спортинг». С 2019 по 2021 год выступал за «Пасуш де Феррейра», откуда потом уехал в Грецию.

Аббосбек Файзуллаев: «Пахтакор» → ЦСКА (€ 500 тыс.)

Аббосбек Файзуллаев Фото: pfc-cska.com

Переезд талантливого футболиста из Узбекистана в Россию задержался на несколько дней из-за технических платёжных нюансов. Нападающий подписал контракт на три года с опцией продления ещё на сезон. 19-летний футболист стал победителем Кубка Азии в составе молодёжной сборной Узбекистана (там же его признали лучшим игроком турнира). Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян отметил, что армейцы пристально следили за парнем и на Кубке Азии, и на молодёжном чемпионате мира. 19-летний Файзуллаев — первый новичок ЦСКА в это трансферное окно.

Арсен Адамов: «Зенит» → «Оренбург» (аренда)

Арсен Адамов Фото: fcorenburg.ru

Фланговый защитник переехал в Санкт-Петербург в начале прошлого года, однако так и не закрепился в составе. С того момента Адамов отыграл 21 матч, часто оставаясь в запасе. Кстати, дедушка футболиста Хайдар Алханов был категорически против перехода в «Оренбург». Причина — искусственное поле и погодные условия. В интервью коллегам из Sport24 Алханов подчеркнул, что «Зенит» был готов отпустить игрока только в «Оренбург», хотя сам Адамов рассчитывал на переход в «Ахмат», «Урал» или «Рубин». Арсен уже дебютировал за новую команду— отыграл 11 минут против «Урала» (0:2).

Даниил Зорин: «Спартак» → «Динамо» Минск (аренда)

Даниил Зорин Фото: dinamo-minsk.by

19-летний воспитанник «Спартак» попробует свои силы за границей. Правда, Зорин уехал не так далеко от России – в соседнюю Беларусь. Стороны согласовали аренду молодого игрока до зимнего трансферного окна, при этом договор не предусматривает опции выкупа. Ранее сообщалось, что клубы поделят зарплату Даниила пополам. В прошлом сезоне Зорин дебютировал за основной состав «Спартака». Он отыграл шесть матчей (четыре — в Кубке, два — в РПЛ) и отметился голевой передачей. Правда, в 2023 году Даниил вышел на поле всего дважды и провёл на нём в общей сложности 39 минут.

Лукас Оласа: «Вальядолид» → «Краснодар» (€ 2 млн)

Лукас Оласа Фото: ФК «Краснодар»

Оласа — самое дорогое приобретение «Краснодара» в летнее трансферное окно. За него «быки» заплатили «Вальядолиду» € 2 млн. Уругваец подписал контракт до 2025 года с опцией продления ещё на один сезон. Лукас долгое время выступал в Южной Америке, а в Испании поиграл за «Сельту», «Эльче» и «Вальядолид». Летом этого года 29-летний футболист дебютировал в составе сборной Уругвая. В прошлом сезоне Оласа отыграл 23 матча в Ла Лиге, однако его команда покинула элитный дивизион. Лукас впервые с 2015 года оказался не в испаноязычной стране. Посмотрим, как много времени потребуется новичку на адаптацию.

Владислав Карапузов: «Динамо» → «Пари НН» (аренда)

Владислав Карапузов Фото: fcnn.ru

Нижегородский клуб значительно перекроил состав по сравнению с прошлым сезоном. У команды уже более десятка новичков. Карапузов провёл предыдущий сезон в форме «Ахмата» и выдал классный отрезок в конце чемпионата. Владислав набрал 5 (2+3) баллов по системе «гол+пас». Так или иначе, он вернулся в «Динамо» с надеждой закрепиться в составе при новом тренере. Не получилось. Немного удивляет, что Карапузов не вернулся в «Ахмат», где его ждал главный тренер Сергей Ташуев. Но на самом деле только «Пари НН» согласился взять игрока в аренду с правом выкупа. Если Карапузов примет участие в 50% матчей, нижегородцы должны будут заплатить «Динамо» 40 млн рублей.

Эссьен Эдедем: «Аль-Ахдар» → «Пари НН» (свободный агент)

Эссьен Эдедем Фото: fcnn.ru

Опорный полузащитник из Нигерии подписал контракт на два года. Нижегородскому клубу он достался бесплатно, поскольку ушёл из ливийского «Аль-Ахдара» в статусе свободного агента. Эдедем уже играл в Европе: с февраля 2020-го по декабрь 2021-го выступал в Армении за «Ван». Именно оттуда полузащитник уехал в Ливию. В прошлом сезоне Эдедем принял участие в Кубке конфедерации КАФ — африканском аналоге Лиги Европы. Его клуб прошёл три отборочных раунда, а потом занял последнее место в группе. Эдедем отыграл все 12 матчей и обошёлся без результативных действий.

Зе Турбо: «Аль-Мария» → «Пари НН» (аренда)

Зе Турбо Фото: fcnn.ru

Нападающий Жозе Корреа по прозвищу Зе Турбо прошёл через академии «Интера» и лиссабонского «Спортинга». Солидно, не правда ли? Впрочем, во взрослом футболе у него толком не получается. К 26 годам футболист из Гвинеи-Бисау поколесил по миру. В его биографии есть такие страны, как Аргентина, Испания, Италия, Португалия, Швейцария, Китай и Катар. Почти нигде не задерживался на длительное время. Единственное исключение — «Наньтун». В китайском клубе он поиграл два года — личный рекорд. Ни Эдедем, ни Зе Турбо ещё не дебютировали за «Пари НН», просидев весь матч с «Краснодаром» (0:1) в запасе.

Франсуа Камано: «Локомотив» → «Абха» (свободный агент)

Франсуа Камано Фото: abhafc.sa

Бывший нападающий «Локомотива» Камано выбрал очень популярный маршрут для продолжения карьеры. 27-летний футболист уехал в Саудовскую Аравию и подписал контракт на два года. Правда, перебрался он не в топ-клуб, а в скромную «Абху», стоимость состава которой составляет менее € 20 млн. Кстати, именно туда уехал бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк. В прошлом сезоне Камано отыграл за московский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Он уехал из России в статусе свободного агента.

Светослав Ковачев: «Арда» → «Ахмат» (аренда)

Светослав Ковачев Фото: fc-akhmat.ru

«Ахмат» арендовал до конца сезона атакующего полузащитника из Болгарии Ковачева. При этом у грозненского клуба есть возможность выкупить 25-летнего футболиста. В прошлом сезоне Светослав провёл 35 матчей в чемпионате Болгарии (регулярный чемпионат и плей-офф), забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. На счету Ковачева есть четыре матча за сборную Болгарии, но его не вызывали в неё с конца 2020 года. Футболист будет играть в России под 98-м номером.

Натан Гассама: «Славия» София → «Балтика» (€ 80 тыс.)

Натан Гассама Фото: fcnantes.com

К 22 годам центральный защитник Гассама поиграл за вторые команды «Нанта» и «Труа», а также за клуб «Олимпик Шоле». В начале 2023-го Гассама уехал в чемпионат Болгарии, подписав контракт с софийской «Славией». С того момента провёл 20 матчей и заработал пять жёлтых карточек. Скауты «Балтики» обратили внимание на игру французского футболиста и переманили в Калининград. К слову, Гассама — далеко не первый новичок-легионер «Балтики», которого взяли этим летом. Ранее состав пополнили португалец Жоау Ламейра, чилиец Анхело Энрикес и боливиец Роберто Фернандес.