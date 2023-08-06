За чем следить 7 августа: 1/8 финала женского ЧМ, Головин против «Баварии» и Первая лига.

7 топ-матчей понедельника: Месси снова зажжёт, а Россия покажет себя в пляжке?

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⚽️ 4:30: «Даллас» — «Интер Майами», Кубок Лиг MLS + МХ, 1/16 финала

Интрига: команда Месси продолжит путь к первому трофею Лео за новый клуб?

Лионель Месси покоряет Северную Америку! За три матча в составе «Интер Майами» аргентинец уже забил пять мячей. Команда одержала три победы в рамках Кубка Лиг MLS + МХ и вышла в плей-офф. В 1/16 финала команду поджидает «Даллас». Команда из штата Техас на групповом этапе одержала две победы и уступила в одной встрече. В МЛС «Даллас» занимает 16-е место в общей таблице. «Интер Майами», напомним, последний (29-й). Но с приходом Месси все изменилось, а в чемпионате с Лео клуб ещё не играл. Так что и в предстоящем матче «Интер Майами» фаворит. Месси на пути к первому трофею за команду Дэвида Бекхэма!

«Интер Майами» Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

⚽️ 10:30: Англия — Нигерия, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: справится ли фаворит?

После вылета фаворитов – США, Германии и Бразилии – ожидания на чемпионство легли на сборную Англии. Чемпионки Европы прошли групповой этап с тремя победами и за выход в четвертьфинал поборются с Нигерией, которая вышла в плей-офф благодаря победе над Австралией. На этом чемпионате мира уже было три сенсации. Кажется, что они не будут последними. В любом случае это надо видеть.

Сборная Англии Фото: Sarah Reed/Getty Images

⚽️ 13:30: Австралия — Дания, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: поможет ли хозяйкам турнира возвращение Сэм Керр?

Сэм Керр объявила, что сыграет в плей-офф, и это огромное преимущество для сборной Австралии в матче с Данией. Лучшая футболистка континента пропустила групповой этап из-за травмы, но это не помешало её команде занять первое место. Тренер сборной Дании признаёт, что его команда будет скорее андердогом, но, как показал этот ЧМ, шансов у таких команд на победу намного больше.

Сборная Дании Фото: Paul Kane/Getty Images

🏉 16:00: «Енисей-СТМ» — «Химик», чемпионат России по регби, 2-й тур

Интрига: сильно ли разозлила «Енисей-СТМ» потеря титула?

«Енисей-СТМ», впервые за много лет проигравший финал национального первенства, довольствоваться званием вице-чемпиона России не намерен. Первым соперником на пути «Тяжёлой машины» к новому финалу оказался дзержинский «Химик». Молодой клуб, завершивший прошлый сезон на последней строчке турнирной таблицы, может быть интересным соперником: за дзержинцев в аренде выступает целый ряд игроков «Енисея-СТМ», да и тренирует их Юрий Краснобаев, до этого работавший с дублем красноярского клуба. И игроки, и тренерский штаб «Химика» знают про «Енисей-СТМ» достаточно, чтобы навязать борьбу. Впрочем, подопечные Александра Первухина, скорее всего, уже с этого матча громко заявят о своих чемпионских амбициях.

«Енисей-СТМ» Фото: vk.com/enisei_stm

🇷🇺 ⚽️ 17:00: Россия — Оман, пляжный футбол — Игры стран СНГ, 3-й тур

Интрига: с кем Россия сыграет в полуфинале II Игр стран СНГ?

Заключительный матч сборной России на групповом этапе Игр СНГ в Минске, в общем-то, не имеет решающего турнирного значения. Не испытав больших проблем в поединках с Египтом и Узбекистаном, россияне досрочно вышли в полуфинал. Матч с Оманом будет разогревом и в хорошем смысле игровой тренировкой перед битвой в плей-офф, где соперник будет уже намного более серьёзный. Следом за матчем Россия — Оман на песок выйдут Иран и Беларусь — и вот в этой сочной схватке и решится, против кого же будет играть дружина Лихачёва. Так что запасайтесь напитками и закусками и настраивайтесь на два крутых матча подряд.

Сборная России по пляжному футболу Фото: РФС

⚽️ 18:00: «Бавария» — «Монако», товарищеский матч

Интрига: топ-проверка для команды Головина перед стартом сезона

Совсем скоро «Бавария» и «Монако» стартуют в своих лигах. Мюнхенцы 18 августа в 1-м туре Бундеслиги отправятся в гости к «Вердеру», а монегаски 13 августа едут к «Клермону». Остаётся время лишь на финальные корректировки перед началом сезона. Очная встреча полезна как для «Баварии», так и для «Монако». Мощный соперник, высокий уровень сопротивления – отличная возможность для проверки. Отдельно болеем за полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Бавария» Фото: Koji Watanabe/Getty Images

⚽️ 19:00: «Арсенал» — «Енисей», Первая лига, 4-й тур

Интрига: какая из команд приблизится к выходу из кризиса на старте Первой лиги?

«Арсенал» и «Енисей» стартовали в новом сезоне Первой лиги не так, как ожидали. Тульский клуб идёт в зоне вылета после трёх туров, набрав всего два очка. У «Енисея» всего три очка, команда занимает 11-е место. Терять очки и дальше – значит прощаться с амбициями на топ-4. Предстоящий матч критически важен как для «Арсенала», так и «Енисея». Победитель приблизится к выходу из кризиса, а проигравший ещё сильнее увязнет внизу таблицы.

Джонатан Окоронкво Фото: arsenaltula.ru

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.