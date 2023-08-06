Гвардиола нелепо упустил первый трофей сезона! «Сити» вёл у «Арсенала» до 90+10-й минуты!

Первый трофей сезона в Англии завоевал «Арсенал». Микель Артета наконец-то переиграл Хосепа Гвардиолу. Но как же повезло «канонирам» в матче с «Манчестер Сити»!

В первом матче сезона всегда особое внимание к новичкам. У «Арсенала» в основе вышли все трое – защитник Тимбер (перешёл из «Аякса» за € 40 млн, по данным Transfermarkt), полузащитник Райс («Вест Хэм», € 116,6 млн) и форвард Хаверц («Челси», € 75 млн). А вот у «Ман Сити» только один – полузащитник Ковачич («Челси», € 29,1 млн). Свежекупленный защитник Гвардиол («РБ Лейпциг», € 90 млн) в заявку не попал.

После победы в Лиге чемпионов Гвардиола, возможно, немного поменяет игру «Манчестер Сити» тактически. По крайней мере, в Суперкубке Англии «горожане» сыграли с четвёркой защитников – по схеме 4-2-3-1. В центре поля новичок Ковачич составил дуэт с Родри. Артета использовал такую же модель, с той лишь разницей, что «Арсенал» держал линии гораздо ниже и сконцентрировался на защите, а не на атаке. Когда чемпион Англии разыгрывал мяч от своих ворот, «канониры» усилиями Хаверца и Эдегора оказывали давление как раз на опорную зону – Родри и Ковачича. Кроме того, в этих эпизодах Райс выдёргивался со своей позиции, чтобы участвовать в высоком прессинге.

Полтайма «Ман Сити» играл в футбол, а «Арсенал» бегал без мяча и за мячом. Преимущество команды Гвардиолы по владению доходило до 85% против 15%. Но вот «горожанам» бежать было некуда – «канониры» быстро перестраивались и перекрывали все зоны. Первый момент «Ман Сити» подарил обрез Парти. Родри опасно бил из-за штрафной, однако чуть-чуть не попал. Перехват Холанда в том моменте был одним из десяти касаний норвежца до перерыва (как обычно, меньше всех из участников матча).

Тем не менее во второй половине первого тайма «Арсенал» стал лучше вылетать в ответные атаки – появилась контригра у команды Артеты. По итогам 45 минут «канониры» даже перебили «горожан»: счёт по ударам был 4:3 в их пользу, а в створ – 2:0. Два прекрасных момента получил Хаверц, которому в одном из эпизодов позволили сделать три касания в штрафной. Но немец имел проблемы с реализацией. Да и голкипер Ортега, сменщик Эдерсона, совершил классный сейв.

Начало второго тайма также прошло с ощутимым преимуществом «Ман Сити» по владению. Впрочем, «Арсенал» пытался не прижиматься к штрафной. В целом у игры была хорошая интенсивность для первого матча сезона, но маловато голевых моментов. Не хватало острых передач с флангов – к 60-й минуте команды на двоих сделали лишь 1 точный кросс из 14. Гвардиола после часа игры убрал с поля Грилиша, потом Холанда. У Джека только 72% точных передач и девять потерь владения. Эрлинг завершил матч с 13 касаниями и нулём ударов.

Игре на «Уэмбли» требовался гол, чтобы по-настоящему зажечь её. Тогда либо «Арсенал» раскрылся бы, либо «Ман Сити» обрушил всю мощь своих атак на ворота Рамсдейла. Свежие Фоден, Де Брёйне, Палмер добавили энергии «горожанам» впереди – замены Гвардиолы сыграли. И именно Палмер забил первый гол сезона в Англии!

Провалился прессинг «канониров» (Парти увлёкся, ошибся), и Фоден разогнал контратаку. Она едва не захлебнулась, но мяч остался у чемпиона благодаря перехвату Де Брёйне головой. А Палмер нанёс классный обводящий удар.

А вот Артета не находил на скамейке людей, которые смогли бы перевернуть игру. Да и выпустил запасных тренер «канониров» позже, чем Гвардиола. За 45+ минут второго тайма «Арсенал» нанёс всего два удара против пяти у «Ман Сити» (в створ – 0:4). Дебют Хаверца не выдающийся: два удара и упущенный «большой шанс» за матч.

Казалось, ученик снова проиграет учителю, но в компенсированное время случилось чудо. Судья добавил восемь минут, а «Арсенал» забил на 10-й после углового! Команда Артеты забрала подбор, и после удара вышедшего на замену Троссарда мяч рикошетом от Аканджи влетел в сетку. Повезло.

Дополнительного времени в Суперкубке Англии нет – всё решилось в серии пенальти. Де Брёйне попал в перекладину, а Родри проиграл дуэль Рамсдейлу. «Арсенал» реализовал все попытки и забрал Суперкубок.