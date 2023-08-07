В РПЛ зажигается дерзкая звезда. У Салтыкова в карьере уже был большой скандал с дракой

Никита Салтыков – герой 3-го тура РПЛ и новое имя в элите российского чемпионата. У 18-летнего вингера получился дебют мечты в основе «Крыльев Советов». В своём втором матче в высшем дивизионе и первом в стартовом составе самарцев Салтыков оформил дубль, внеся гигантский вклад в неожиданно крупную победу над «Ростовом» со счётом 5:1.

Свой первый гол в РПЛ Салтыков забил уже на 10-й минуте. Открылся по центру перед штрафной, получил передачу от Романа Ежова и ловким движением на приёме мяча убрал с дороги Алексея Миронова. После чего нанёс точный удар в нижний угол ворот Сергея Песьякова.

Дубль Салтыков сделал ещё до перерыва – на 35-й минуте. Этот гол был забит после подачи аргентинца Бенхамина Гарре со штрафного. Никита отклеился от Евгения Чернова, нырнул за спину Данилу Глебову и переправил мяч в сетку ударом с линии вратарской под перекладину.

Запоминайте это имя – Никита Салтыков. Впрочем, он наверняка и не даст о себе забыть. Скоростной вингер с хорошей обводкой может превратиться в звезду РПЛ, если реализует свой неслабый потенциал. Специалисты отмечают, что это умный и очень командный для дриблёра игрок. Он берёт своё за счёт резкости, смены направления движения и грамотных решений в завершающей стадии атаки. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин выделял также здоровую наглость молодого футболиста.

«Салтыков – дерзкий парень. Любит идти в обводку. Любит прямые дорожки к чужим воротам. Это помогает ему, когда надо обострять. По обороне вопросы есть… Но он внимательный и умный парень, умеет слушать», – сказал Осинькин после матча с «Ростовом».

На самом деле многие болельщики отметили для себя Салтыкова ещё после апрельского матча Кубка России, в котором «Акрон» сенсационно переиграл «Спартак» со счётом 2:1. Никита «крутил позвонки» защитникам московской команды и забил победный гол команды Евгения Калешина. Полсезона в клубе Первой лиги на правах аренды пошли на пользу молодому вингеру. Никита сыграл за «Акрон» 17 матчей во всех турнирах (в основе – 11), забил два мяча и сделал две голевые передачи. Теперь у него два гола и в РПЛ, на которые ушло всего полчаса.

Салтыков – талант из Московской области. Он родился в Мытищах, а футболом начал заниматься в Волгодонске, где провёл детство. После возвращения в Мытищи Никита ходил в местную футбольную школу, оттуда перешёл в академию «Мастер-Сатурн», а дозревал уже в «Чертаново». Его дела ведёт Павел Андреев. Неудивительно, что Салтыков в итоге оказался в «Крыльях Советов», если вспомнить, сколько воспитанников «Чертаново» и игроков этого агента прошли через Самару.

Ещё не дебютировав в профессиональном футболе, Салтыков вляпался в некрасивую историю. В марте 2021-го российские СМИ написали о скандале после матча юношеских команд «Чертаново» и «Локомотива». Группа чертановских футболистов напала на игрока академии железнодорожников Максима Шнапцева в подтрибунном помещении, и в результате у пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, переломы носа и ушибы. КДК РФС организовал расследование. Дисциплинарный комитет пришёл к выводу, что массовой драки не было, а основной эпизод конфликта произошёл с участием Салтыкова. Никита повалил Шнапцева на землю и «оказал физическое воздействие» – нанёс сопернику несколько ударов рукой. Вингера «Чертаново» дисквалифицировали на шесть месяцев (два из них условно) и оштрафовали на 15 тысяч рублей. Пожалуй, ещё легко отделался.

На заседании КДК РФС Салтыков принёс извинения Шнапцеву, его родителям и ФК «Локомотив». Два года спустя, вспоминая в интервью тот конфликт, Никита пообещал, что больше такого не повторится.

Никита Салтыков вингер «Крыльев Советов» «Я бы не хотел возвращаться к этой истории. Это было давно, все уже всё решили, у всех всё зажило, я отбыл своё наказание. Не стоило мне себя так вести. Это, наверное, детские эмоции. Конечно, я сделал выводы. Как говорят, умные люди учатся на ошибках других, а дураки — на своих. Вот я научился — думаю, больше такого не повторится».

Интересно, что Салтыков и Шнапцев могут встретиться в РПЛ уже в начале октября. Воспитанник «Локомотива» перешёл в «Пари НН» в летнее трансферное окно и дебютировал в элите во встрече 1-го тура с «Зенитом». Максим подписал контракт на четыре года.

Но были у Салтыкова в юношеском футболе и события, которыми можно гордиться. Он вызывался в сборную России U18 и в декабре 2021-го забил гол в ворота сборной Германии в товарищеском матче. Всего же у Никиты пять матчей за национальную команду этого возраста.

Если Салтыков раскроется в Самаре, то следующим шагом в его карьере может быть переход в «Локомотив». Спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов, комментируя эту тему в мае 2023-го, подтверждал интерес московского клуба к Никите. Проторённая дорожка для клиентов Андреева.

А «Крылья Советов» продолжают зажигать звёзды. Салтыков стал самым молодым игроком РПЛ в XXI веке, оформившим дубль в дебютном матче в стартовом составе. Два гола за одну игру в элите не забивал даже его ровесник Сергей Пиняев.