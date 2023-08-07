10 топ-матчей вторника: женский ЧМ, Кубок России и квалификация ЛЧ

За чем следить 8 августа: сказки на женском Кубке мира, «Астана» в еврокубках и сборная России против СКА в хоккее.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 11:00: Колумбия — Ямайка, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: кто впервые в своей истории пробьётся в четвертьфинал чемпионата мира?

Ямайка – одна из главных сенсаций группового этапа. Команда пробилась в плей-офф с одним голом. Нулевая ничья с Францией, такой же результат с Бразилией (который стал роковым для южноамериканок) и минимальная победа над Панамой вывели ямаек в 1/8 финала со второго места. Колумбия также громко заявила о себе: победа над Германией стала сенсационной, а голы 18-летней Линды Кайседо вошли в историю. Для футболистки это уже третий чемпионат мира за год, и на каждом она сумела забить. Выход в 1/4 финала ЧМ будет огромным событием для обеих сборных, так далеко ни одна из них ещё не доходила.

Футболистки сборной Колумбии Фото: Cameron Spencer/Getty Images

⚽️ 14:00: Франция — Марокко, ЧМ среди женских команд, 1/8 финала

Интрига: продолжится ли счастливая история Марокко?

Марокко вышло в плей-офф со второго места в группе, обойдя сборную Германии. И это на своём дебютном чемпионате мира! Для страны, воодушевлённой успехами мужской сборной на ЧМ-2022, успехи женской команды также стали большим праздником. А ещё марокканки остались последними представительницами африканского континента: ЮАР и Нигерия уступили в своих первых матчах плей-офф. В 1/8 финала будет сложно: сборная Марокко попала на уверенную Францию, которая победила Бразилию, а в матче 3-го тура с Панамой забила шесть мячей. Но итог может быть абсолютно непредсказуемым: вылет США в 1/8 финала служит доказательством.

Эмоции футболисток национальной команды Франции Фото: Justin Setterfield/Getty Images

⚽️ 16:15: «Урал» — «Ростов», Кубок России, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России. Группа B Фонбет Кубок России. Группа B 08 августа 2023, вторник. 16:15 МСК Урал Екатеринбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Гончаренко первые очки в Кубке?

В 1-м туре «Урал» проиграл «Локомотиву» и теперь постарается на своём поле наконец набрать первые очки в турнире. «Ростов», у которого в зачёте уже есть три очка, в выходные как раз провалился, разгромно проиграв на выезде «Крыльям Советов». Теперь интересно, что же случится в предстоящем матче: Виктор Гончаренко воспользуется спадом соперника или команда Валерия Карпина реабилитируется за недавний крах?

Игроки «Ростова» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Астана» — «Лудогорец», Лига Европы, 3-й квалификационный раунд – первый матч

Интрига: казахстанская команда станет ближе к групповому этапу?

«Астана» участвовала в квалификации Лиги чемпионов, но влетела загребскому «Динамо» во втором раунде и очутилась в отборе Лиги Европы. Групповой этап близко: нужно пройти «Лудогорец» и справиться со следующим соперником в плей-офф. Путь в еврокубок начинается сейчас — с домашнего матча с болгарами.

Футболисты ФК «Астана» Фото: vk.com/astanafootballclub

⚽️ 18:30: «Рубин» — «Локомотив», Кубок России, группа B, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» укрепит лидерство в группе?

Команда Михаила Галактионова уже победила «Урал» и теперь может закрепиться на первом месте. А вот «Рубину» нужно что-то делать с нулём в графе очков. После гостевого поражения от «Ростова» казанцы оказались в положении, когда вновь терять очки — крайне нежелательно. Готов ли «Рубин» справиться с «Локо» после разгрома от «Спартака» в чемпионате? Вопрос.

Футболисты «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏒 19:30: Россия — СКА, Sochi Hockey Open

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open 08 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Россия Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли сборная России обойти СКА в таблице турнира в Сочи?

Завершающий матч предсезонного соревнования в Сочи. Сборная России, составленная из молодых звёздочек нашего хоккея, попытается дать бой маститым армейцам, которые, правда, в Сочи пока выглядят не слишком убедительно. Как же завершится первый и самый яркий турнир предсезонки КХЛ?

Хоккеисты сборной России Фото: fhr.ru

⚽️ 20:45: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа D, 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» оторвётся от преследователей?

Красно-белые ударно начали сезон. После трёх туров «Спартак» возглавляет таблицу РПЛ, да и в Кубке старт получился удачным — выездная победа над «Краснодаром» позволила единолично занять первое место. Теперь есть возможность оторваться сильнее, ведь в Москву приезжает не самый сильный соперник. Хотя сложно представить, что Сергей Юран просто так отдаст очки «Спартаку». Весной он уже подпортил жизнь своему бывшему клубу, помешав красно-белым взять серебряные медали чемпионата.

«Спартак» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

⚽️ 21:00: «Барселона» — «Тоттенхэм», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Тоттенхэм» удивить «Барсу» так же, как «Арсенал»?

Снова летнее межсезонье европейских клубов, и снова отличная вывеска. «Барса» из четырёх товарищеских матчей проиграла лишь один — «Арсеналу». Хави признавался, что не ожидал такого настроя и физической готовности от соперника. По его словам, команда Микеля Артеты будто вышла играть в Лиге чемпионов. Теперь «Барсе» предстоит встретиться с другим коллективом из Лондона.

Игроки «Барселоны» Фото: Candice Ward/Getty Images

⚽️ 21:30: «ПСВ Эйндховен» — «Штурм», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд – первый матч

Интрига: отомстят ли австрийцы за предыдущую встречу?

В квалификации Лиги чемпионов наступают решающие стадии. В одном из матчей третьего отборочного раунда встретятся ПСВ и «Штурм». Эти команды уже играли друг с другом на групповом этапе Лиги Европы в 2021 году. Тогда нидерландцы дважды победили соперника. А теперь у «Штурма» есть возможность отомстить. Если удастся лишить ПСВ шансов на выход в группу Лиги чемпионов, это будет даже болезненнее.

Радость футболистов ПСВ Фото: Hans van der Valk/Getty Images

⚽️ 22:00: «Олимпия» — «Галатасарай», Лига чемпионов, третий квалификационный раунд — первый матч

Интрига: звёздный «Галатасарай» снова намучится с аутсайдером?

Турецкий клуб этим летом уже подписал Мауро Икарди, Керема Демирбая, Анхелиньо, Седрика Бакамбу и Уилфрида Заха. Тем не менее во втором квалификационном раунде «Галатасарай» с трудом прошёл литовский «Жальгирис» (2:2 в гостях и 1:0 дома). Теперь предстоит играть с очередным, как кажется, не особо статусным соперником. Но вдруг словенская «Олимпия» тоже замучит фаворита?

ФК «Галатасарай» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.