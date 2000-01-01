Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Судьбу выхода в четвертьфинал решили несколько миллиметров!
Неожиданный поворот
На чемпионате мира — 2023 настоящая сенсация. В 1/8 финала вылетели четырёхкратные чемпионки мира из США. Фаворитки проиграли в серии пенальти после невероятного гола сборной Швеции!
Серия пенальти
Основное время и экстра-таймы завершились со счётом 0:0. В серии пенальти всё решалось аж на седьмом ударе. Келли О'Хара промахнулась, Лина Хуртиг попала. Да ещё как!
Курьёзный гол
Голкипер Алисса Нихер отбила мяч Хуртиг над головой, а потом вынесла его с ленты. Но система автоматической фиксации гола заявила о взятии ворот. США от четвертьфинала отделили несколько миллиметров!
Драматичный результат
Фаворитки американки — мимо пятого титула, шведки — бурно празднуют чудо ЧМ и готовятся к матчу с японками.
Сенсация на женском ЧМ-2023. Фаворитки вылетели после миллиметрового гола!
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