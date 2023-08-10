Шейхи из «ПСЖ» просто выносят «Барсу» в многолетней трансферной войне

Уход Усмана Дембеле из «Барселоны» получился резким и громким: для клуба, а в частности для Хави, трансфер ключевого игрока оказался неожиданным. Главный тренер не раз подтверждал, что рассчитывает на футболиста, поэтому не беспокоился ни об интересе «ПСЖ», ни о пункте его контракта, в котором прописаны отступные. А потом всё перевернулось: Дембеле попросил о трансфере в Париж, «ПСЖ» оперативно активировал пункт о выкупе (важно было это сделать до 1 августа, после сумма вырастала вдвое), и вот уже футболист будет играть в родной Франции.

Дембеле пытались уговорить и игроки, и Хави, на что футболист лишь сказал: «Я хочу остаться в «Барсе» и выигрывать здесь титулы, но в здоровой среде. В клубе есть люди, которые дерьмово относятся ко мне и готовы в любой момент отрубить мне голову». Хави, по его словам, так и не понял истинную причину такого жёсткого расставания и остался разочарован решением Дембеле. Руководство клуба тоже, но ещё больше в этой ситуации их разозлило поведение «ПСЖ» – французский клуб уже не первый раз уводит игрока из «Барселоны».

Есть войны, которые разгораются на трибунах и улицах, а есть кабинетные противостояния, и это как раз история «Барселоны» и «ПСЖ» – их противостояние в кулуарах трансферного рынка тянется уже давно. Самым громким сражением в ней до сих пор была битва за Неймара, которую «Барселона» без шансов проиграла, и с Дембеле история получилась до боли знакомой – но от этого не менее грустной.

Холодная война. Битвы, проигранные из-за денег

Их интересы первый раз пересеклись в далёком 2012-м – и «ПСЖ», и «Барселона» ввязались в борьбу за Тьяго Силву. Каталонский клуб был в поисках защитника на замену Карлесу Пуйолю, и бразилец стал главной целью тогдашнего спортивного директора «Барселоны» Андони Субисарреты. «Барса» всячески пыталась подойти к Силве, но это всегда заканчивалось одним и тем же ответом: сначала должна быть договорённость с клубом (то есть на тот момент – с «Миланом»). Такой ответ был и летом 2011-го, и зимой 2012-го, но «Барселона» не сдавалась. «Милан» хотел за бразильца € 30 млн, «Барселона» торговалась – до тех пор, пока не пришёл «ПСЖ» и не предложил итальянцам € 42 млн, а Силве – годовую зарплату в размере € 12 млн.

«Было трудно дважды отказать «Барселоне», – признался через год после переезда в Париж Силва. – Это никогда не было секретом, что я восхищался этой командой с детства. Я всегда хотел получить возможность играть в «Барселоне». Но жизнь состоит из сложных решений, и вы иногда должны идти против того, о чём мечтаете. Я слышал, как люди говорят, что я думал о деньгах, но они забывают, что у футболистов есть семьи, которые нужно кормить. Для чего мне нужно идти на понижение зарплаты, переходя в «Барселону»? Кроме того, «ПСЖ» также предложил мне возможность для нового вызова».

Тьяго Силва Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Следующей целью «Барселоны» стал Давид Луис – бразильца начали вести, когда он ещё играл в «Челси». Сообщалось, что бразилец был готов пойти на понижение зарплаты (в отличие от своего товарища по сборной), но перейти в «Барсу». «Челси» оценивал защитника в € 46 млн, пусть и не хотел его отпускать. Испанцы были готовы платить, но тут в дело вмешались французы.

«Казалось, что всё сложится хорошо, – вспоминал Луис. – Но прошло немного времени, и в дело вмешался «ПСЖ». Стало понятно, что этот вариант реальнее. В итоге этот клуб сделал «Челси» предложение и выкупил мой трансфер».

«ПСЖ» заплатил за бразильца почти € 50 млн, улучшив его контракт – та же методика, что и с Силвой. Позже «Барселона» вела Маркиньоса, но тот выбрал «ПСЖ» – правда, испанцы попробовали всё же заполучить его в 2016-м, предложив зарплату в € 4,5 млн в год, а также бонус за переход в размере € 3 млн. На этот раз «Барса» действовала иначе: руководство клуба работало в тени, коммуницируя напрямую с игроком, что в итоге вынудило шейхов повысить ему зарплату. СМИ писали, что условия согласованы, но в итоге Маркиньос отказался уезжать в «Барселону» «из уважения к тому, что для него сделал «ПСЖ». Аль-Хелаифи разозлился, но в открытый конфликт не полез.

Маркиньос Фото: Alex Grimm/Getty Images

Холодная война перестала быть таковой из-за Марко Верратти. В 2017-м «Барселона» проявляла к итальянцу интерес, а тот был и не против уйти, поэтому дал своему агенту отмашку продумать план переезда. Интерес «Барсы» ни для кого не был секретом – сам Верратти во время своего отдыха на Ибице фотографировался с испанской газетой, которая поместила новость о нём на первую полосу. Хосеп Бартомеу, который тогда руководил «Барселоной», публично подтверждал интерес, но подчёркивал, что «ПСЖ» не хочет отпускать полузащитника, а Аль-Хелаифи занял жёсткую позицию: заявил, что никого не хочет слушать. Дальше произошёл переворот: сначала агент Верратти выступил в СМИ с посылом, что в «ПСЖ» не будут переходить игроки, которые хотят побеждать в Лиге чемпионов, а на следующий день игрок записал видео с извинениями. А заодно и сменил агента – и в итоге остался в «ПСЖ».

Позднее Донато Ди Кампли, который тогда представлял интересы Верратти, рассказывал в интервью L’Equipe.: «Когда «Барселона» связалась со мной, я спросил у Марко, как поступить. Он сказал мне пообщаться с ними. «ПСЖ» тогда не очень хорошо себя вёл, и я спросил у Марко: «Мы уходим или остаёмся?» Он ответил: «Окей, давай попробуем что-нибудь новое». Марко хотел перейти в «Барселону» и играть с Месси, стать чемпионом. Это не то же самое, что быть просто хорошим игроком. Он был напуган, когда осознал, что переход невозможен. Верратти не хотел оказаться в изгнании и не играть. Когда он вернулся в Париж, ему сказали: «Мы подпишем Неймара и продлим контракт с тобой, но тебе нужно сменить агента». Он заставлял меня настаивать на трансфере, бороться за переход в «Барселону», но струсил. У меня был автомат Калашникова, а потом я остался просто с водяным пистолетом».

Марко Верратти Фото: David Ramos/Getty Images

Аль-Хелаифи был в бешенстве и решил мстить. Катарец был полон решимости нанести ответный удар – уверенности в его успехе добавляло осознание, что за деньги можно примерно всё. Сразу после ситуации с Верратти в СМИ начали появляться новости, что Неймар близок к переезду в «ПСЖ» – более того, бразилец уже дал согласие, рассказал о своём решении всем родным и друзьям, что переход точно состоится. Сумма называлась космическая – € 222 млн. «Барселона» была в ярости и пыталась уличить клуб в нарушении финансовых правил трансферных игр, взывая к помощи УЕФА, но это не помогло – в начале августа 2017-го Неймар всё же стал игроком «ПСЖ». Битва была проиграна, но война – нет. По крайней мере, так считали в «Барселоне».

В сезоне-2018/2019 на поле боя появился Адриен Рабьо. «Барселона» пыталась заполучить полузащитника «ПСЖ» и упорно убеждала его не продлевать контракт с клубом. Рабьо отклонил четыре предложения парижан, и в «ПСЖ» злились, что всё это было следствием давления со стороны «Барсы». Зимой Рабьо отправили во вторую команду из-за многочисленных отказов продлевать соглашение, а там уже «Барселона» сама отошла – переключилась на переговоры с другими футболистами. В итоге Рабьо летом 2019-го бесплатно ушёл в «Ювентус» при трансферной стоимости в € 35 млн.

«ПСЖ» попытался нанести ответный удар и нацелился на Ивана Ракитича. Французы были готовы выложить за хорвата € 90 млн (который тогда явно стоил меньше), но Эрнесто Вальверде ясно дал понять руководству «Барселоны», что не намерен терять ключевого игрока. Сам Ракитич тоже оказался верен «Барсе» и не захотел никуда уходить – не всё покупается за деньги.

Самым же сильным ударом для руководства «Барселоны» стал отъезд Месси – не куда-то, а именно в Париж. Когда Лео как главный символ каталонского клуба не смог остаться в Испании, он согласился на предложение злейшего врага всего барселонского офиса. «Барселона» отчаянно пыталась сделать хоть что-то, чтобы остановить эту операцию, но оказалась бессильна из-за множества финансовых проблем. И в этой войне победу одержал Аль-Хелаифи – её финал стал для «Барселоны» ударом мощнее, чем с любым другим игроком.

Уйти нельзя остаться. Дембеле давно ждал момента, чтобы переехать в Париж

История началась ещё зимой 2022-го, когда встал вопрос о продлении контракта Дембеле. Француз всё никак не хотел подписывать новое соглашение, на что «Барселона» отвечала угрозами усадить его на скамейку. В тот момент к Дембеле пришёл «ПСЖ», который уже тогда начал искать потенциальных кандидатов на замену Мбаппе, собиравшемуся покинуть клуб. Но Килиан в итоге остался, а для Дембеле этот поворот стал отличным поводом выбить себе контракт пожирнее в «Барселоне». Француз отыграл целый сезон, стал важным игроком для Хави, а потом наступило это лето и новый виток в саге Мбаппе – «ПСЖ» – нападающий открыто заявил клубу, что хочет уйти. В этой ситуации парижане вернулись к Дембеле, который – о, какая удача – вместе со своим агентом Муссой Сиссоко составили новый контракт так, что отступные по нему — всего € 50 млн до 1 августа 2023-го. Дембеле предложили высокую зарплату, а заодно и подписной бонус, поэтому он быстро собрал чемоданы и навострился в Париж, оставив всех в «Барселоне» в шоке от своего резкого решения.

«Дембеле — игрок, которого очень любят тренер, технический отдел и я, — говорил Лапорта. — Я его большой фанат. У него есть несколько представителей, с которыми трудно договориться. Уважаю его позицию, но они в последнюю минуту поменяли своё решение».

Усман Дембеле и Хави Фото: David Ramos/Getty Images

Хави хотел, чтобы Дембеле остался. Игроки хотели, чтобы он остался. Руководство встречалось с венгром и его агентом, убеждая, что в Усмана верят и что на него рассчитывают. «Барселона», по сообщениям испанских СМИ, предложила ему новый контракт до 2028 года с улучшением условий, а сторона потребовала от клуба € 100 млн за пять лет, что просто шокировало руководство каталонского клуба.

«ПСЖ» был уверен, что всё схвачено: для выплаты отступных в размере € 50 млн они отправили заявку на трансфер до 1 августа. Но в «Барселоне» не считают справедливым такой расклад, при котором клубу достанется лишь половина этой суммы, поэтому с их стороны оформление трансфера было задержано. По информации Mundo Deportivo, Дембеле не выполнил ряд требований соглашения, поэтому клуб должен получить гораздо больше € 25 млн.

RMC Sport добавляет, что «Барселона» до сих пор не отправила документы в «ПСЖ» для подтверждения трансфера, потому что хочет получить за нападающего больше. Более того – Дембеле вызвали на тренировку, потому что он до сих пор является футболистом «Барселоны»: если бы он на неё не явится, это считалось бы нарушением контрактных договорённостей. Время есть до 21 августа – после этой даты Дембеле сможет перейти в «ПСЖ», если парижане выплатят отступные (а они выплатят).

Дело Арнау Тенаса. Как «Барселона» подарила талант своей академии «ПСЖ»

Тенас мечтал стать голкипером «Барсы», но клуб ему особо не доверял – испанец продолжал играть за молодёжку. При этом руководство «Барселоны» хотело, чтобы он остался, но не собиралось улучшать его контракт. «Я разговаривал с Арнау, и он уже знает, что я думаю, – говорил Хави. – Я очень ценю его как игрока и как человека и хотел бы, чтобы он остался».

Клуб попытался продлить его на два года на тех же условиях, но Тенас отказался. Большего «Барселона» предложить не могла или не хотела – Лапорта говорил, что сумма, которая появилась бы в контракте голкипера, не вписалась бы в их финансовые планы. Тенас же, который отлично показал себя на юношеском чемпионате Европы этим летом, не хотел быть третьим вратарём. Тут удачно на горизонте появился «ПСЖ» – главный тренер Луис Энрике лично убедил испанца принять предложение парижан. А тот и согласился, потому что сидеть в «Барселоне» и ждать своего шанса за зарплату уровня молодёжки ему больше не хотелось. «ПСЖ» же предложил ему большие деньги и возможности, подкреплённые их любимым «проектом», – впрочем, ничего нового. Выигрыш снова за «ПСЖ». В плане трансферов клуб просто громит «Барсу».