Вы могли не заметить, но в «МЮ» произошла игровая революция

Прежде чем говорить о трансферах «МЮ», нужно дать немного контекста. Команда в прошедшем сезоне показала хороший результат. Стала третьей в чемпионате и выиграла Кубок лиги (плюс дошла в Кубке Англии до финала, а в Лиге Европы – до 1/4 финала). Эрика тен Хага хочется хвалить, а не критиковать. Особенно учитывая, что он приходил в шестую команду лиги. Однако яркого атакующего футбола мы всё-таки не увидели.

По забитым мячам в АПЛ «МЮ» делит седьмое-восьмое места с «Брентфордом» (по 58). Если брать ожидаемые голы (xG), ситуация не намного лучше – шестое место. В результате по ожидаемым очкам (xPoints) «МЮ» оказался шестым согласно статистике UnderStat.

Эрик тен Хаг Фото: Ross Parker/Getty Images

Многие помнят безбашенный атакующий футбол «Аякса» в сезоне-2018/2019, когда команда дошла до полуфинала ЛЧ, выбив «Реал» и «Ювентус». Та команда тен Хага играла в динамичный доминирующий футбол. В этом плане «МЮ» скорее остался сульшеровско-рангниковским. Более продвинутой версией, но такой же прагматичной. Показательно среднее владение клубов АПЛ в прошедшем сезоне. «МЮ» (53,8%) сильно отстал от пяти ведущих команд по этому показателю – «Челси» (58,8%), «Арсенала» (59.7%), «Брайтона» (60,5%), «Ливерпуля» (60,6%) и «Сити» (65,2%).

Казалось, «Юнайтед» этим летом нужен в первую очередь форвард. Оно и понятно, Ваут Вегорст выглядел невнятно. Его умение действовать в прессинге едва ли компенсировало запоротые моменты. Форвард покинул команду (благо это была всего лишь аренда), а теперь пришёл… Нет, не Гарри Кейн, и не Виктор Осимхен, а всего лишь Расмус Хойлунн. Быстрый 20-летний нападающий, который провёл на высоком уровне лишь один сезон. Подробнее о нём мы писали тут.

Однако важнее для стиля «МЮ» стал другой трансфер. И речь даже не про Мэйсона Маунта, а про Андре Онана (ради него не очень красиво расстались с Давидом де Хеа). Именно камерунский вратарь – тот человек, который должен изменить структуру игры. Тен Хаг отлично изучил его возможности за четыре года совместной работы в «Аяксе». А теперь Андре ещё и выдал классный сезон в Лиге чемпионов (хотя в Серии А был менее стабилен), став лучшим в турнире по нескольким показателям: «сухие» матчи (8), количество сейвов (47) и дистанция продвижения мяча (7545 метров).

Последний показатель важнее, чем кажется на первый взгляд. Тем более учитывая отрыв от конкурентов – у всех остальных меньше 5500 метров за турнир. Онана отлично играет ногами. Не в том плане, что отбивает ими удары, а хорош именно при игре в пас. Через такого голкипера можно строить выход из обороны низом, при этом он может отдать и длинную диагональ, чтобы сразу обострить. Можно сказать, что у «МЮ» стало на одного игрока больше в начальной стадии атаки. Это, конечно, преувеличение, но не очень большое.

Уже по трём товарищеским матчам мы видим, как далеко новый голкипер «Юнайтед» выходит из ворот. Такая манера игры – это то, чего не хватало тен Хагу для выстраивания смелого футбола. Вратарь «Аякса» Ремко Пасвер рассказывал про тренера: «Он всё видит и хочет всё контролировать. Для него в билд-апе (выход от ворот в атаку. – Прим. «Чемпионата») важен вратарь, даже если соперник давит. Ему это как раз нравится».

В результате Онана сейчас поднимается едва ли не на позицию центрального защитника, а Лисандро Мартинес теперь может подниматься выше к центру поля. У «МЮ», таким образом, оказывается дополнительная опция для продвижения мяча. Такие подключения защитника – явно не новинка ни для мирового футбола, ни даже для Манчестера. Но тут важнее не изобрести что-то оригинальное, а начать играть как большая команда. Такие настройки, как правило, отлаживаются постепенно. Не должно удивлять, что «МЮ» проиграл три из последних четырёх товарищеских матчей. И тем более симптоматично, что в последней встрече Онана ему закинули за спину.

Вполне вероятно, что Андре разок-другой перекинут ещё и по ходу сезона – такое не должно смущать. Вполне допустимые стилистические издержки. «МЮ» перестраивается больше других топ-клубов АПЛ, если не учитывать «Тоттенхэм», в котором сменился тренер.

Онана сейчас поднимается едва ли не на позицию центрального защитника Фото: Matthew Peters/Getty Images

Состав «МЮ» на этот сезон выглядит вполне понятным. Единственное – неочевидны позиции Маунта и Санчо. Воспитанник «Челси» может сыграть как в полузащите, так и левого вингера (на эту позицию он смещался в том числе в товарищеском матче с «Лансом»). Что касается Санчо, то он может появиться вообще на любой позиции в группе атаки. Всё это подталкивает ставить Рашфорда в центр нападения, если вдруг у молодого Хойлунна затянется адаптация.

Гарри Магуайр не включён в состав, так как скоро перейдёт в «Вест Хэм»

В целом же глубина состава кажется подходящей для игры в четырёх турнирах сразу. Это важно, потому футбол «МЮ» станет более энергозатратным.