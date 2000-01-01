«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
А когда был установлен предыдущий рекорд?
Круче просто не было!
«Спартак» на старте сезона-2023/2024 творит настоящие чудеса. Сумасшедшая игра с «Пари НН» привела красно-белых к рекорду. Москвичи впервые в истории выиграли пять матчей с начала сезона!
Победная серия
«Спартак» в РПЛ обыграл «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). Москвичи также одержали победы над «Краснодаром» (2:1) и «Пари НН» (5:4) в Кубке России.
Прошлые победы
Предыдущий рекорд «Спартака» — четыре победы и одна ничья на старте сезона. Такого результата команда добивалась восемь раз: в 1952, 1956, 1966, 1979, 1987, 1992, 1997 и 2000 годах.
Первый во всём
Сейчас «Спартак» — лидер РПЛ. С девятью очками красно-белые делят первое место с «Краснодаром». В Кубке России москвичи идут на первой строчке группы D.
«Спартак» впервые так хорош в начале сезона! Пять побед подряд — лучший старт в истории
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