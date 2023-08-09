«Сложный момент для восприятия». Победу «Зенита» в Кубке мог омрачить судейский скандал

В конце матча Салтыков упал после контакта с Ду Кейросом, но видеоассистенты даже не пригласили главного арбитра к монитору.

«Крылья» второй раз подряд достаются действующим чемпионам России в группе Кубка. Так что визиты в Самару стали очень даже привычными. Меняется разве что состав. В этот раз Питер наверняка удивил соперника. Хотя бы тем, что в основе сине-бело-голубых вышли семь номинальных защитников. Вряд ли самарцы ожидали такого.

Но Семак с первых минут использовал схему, которую периодически включал уже по ходу нынешнего сезона. Три центрдефа – Алип, Эракович, Караваев. Два активных фланга – Круговой и Марио. Плюс два опорника – Сантос и Васильев. У «Крыльев» всё куда привычнее. Осинькин не мудрил со схемой: просто оставил часть основы в запасе. В общем-то, привычная модель для кубковой встречи.

Матч начался с обоюдоострых выбросов друг другу. Дуглас несколько раз неплохо закидывал в атаку, но Сергеев, Мантуан и Сутормин упирались в оборону Самары. «Крылья» тоже несколько раз выбегали вперёд за счёт Гарре, Бейла и остальных. Но со слишком большой суетой. Соперники играли так, словно совсем не знают друг друга. Хотя и встречались за последнее время множество раз.

Первый опасный момент накатил на ворота хозяев на 12-й минуте Сутормин. Он с фланга нашёл передачей Мантуана, а бразилец на линии штрафной классно качнул защитника и с правой попал в штангу.

Сразу после могли забить уже «Крылья» при похожих обстоятельствах – Бейл сделал пас в штрафную в сторону Карпицкого, но удар получился не самым классным, поэтому Васютин без проблем отразил его ногой.

Дальше Питер постепенно забрал мяч и попытался принудить соперника к типичной для себя игре: больше контроля, резвых розыгрышей впереди. Но всё это натыкалось на то, что в атаке почти не осталось игроков, способных действовать в таком стиле. Без Малкома, Вендела и Клаудиньо привычная игра впереди не работала. А моменты возникали непривычно редко. Один из немногих – прострел Мантуана в середине тайма, когда Ломаев не дал забить Сергееву.

Любопытно, что к концу тайма у «Зенита» было 0 ударов в створ. При всём давлении и той самой штанге Мантуана. У Самары – два. Но опять же, ничего опасного. Казалось, Семак первым сделает изменения. Но на второй тайм вышел тот же состав, а Осинькин сделал одну перестановку – выпустил недавнего героя «Крыльев» Салтыкова вместо Гарре.

Тайм только начался, и, как это часто бывает, более опытная команда воспользовалась первым же хорошим моментом. После самарского углового зенитовцы выбежали в контратаку. Сутормин закинул мяч на фланг Караваеву, тот навесил в штрафную, а Сергеев уверенно реализовал свой шанс.

Видимо, этот эпизод окончательно снял давление с самарцев. Вскоре они расслабились и наконец-то начали играть в футбол, который мы привыкли видеть – быстрый, агрессивный и периодически эффективный. К 60-й минуте они забрали мяч под контроль, Осинькин динамично освежил игру заменами, и, казалось, всё закончится как с «Динамо»: когда хозяева спаслись от поражения после перерыва.

На 63-й минуте здорово бил Салтыков, мяч прошёл рядом со штангой. Вскоре он уже классно финтил в штрафной и рухнул на газон. Но Чебан сразу указал, что это не пенальти. А Мешков почему-то не посчитал нужным звать рефери к монитору. Хотя эпизод точно заслуживает разбора. В соцсетях «Крылья» даже возмутились, опубликовав с видео с вопросом: «Это не пенальти?»

Ситуацию прокомментировал арбитр Игорь Федотов. Оказывается, всё куда проще.

«Хороший и чистый момент, Чебан разобрался. Игрок «Зенита» ставил ногу, а потом был игровой контакт. Действие игрока гостей не было направлено в сторону нападающего, просто поставил ногу на газон. Это сложный момент для восприятия, но по правилам и по позиции Чебана – верное решение».

«Крылья» держали соперника на их половине, но, как с «Динамо», не получилось. «Зенит» количественно и качественно оказался лучше москвичей, и при всей эффектности атак это не вылилось в результат. На 90-й минуте Салтыков всё-таки мог спасти для хозяев ничью и, как следствие, серию пенальти. Но Васютин потащил.

Таким образом, «Зенит» временно стал лидером группы с шестью очками. Но завтра их может догнать «Балтика» в случае победы над «Ахматом». У «Крыльев» после двух туров 0 очков.