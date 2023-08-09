Ещё одна сумасшедшая победа «Динамо»! Захарян последним ударом в матче уложил «Краснодар»

Ещё один чудесный матч в Кубке России! Соперники «Спартака» по группе – «Динамо» и «Краснодар» – забили друг другу семь голов и заработали три пенальти. Развязка у этой игры была просто невероятной.

Марцел Личка включил в стартовый состав всего двух игроков, которые выходили с первых минут на матч с «Зенитом» в РПЛ – Скопинцева и Фомина. Но, например, главного героя встречи в Санкт-Петербурге Тюкавина заменил на острие другой её герой – Грулёв. У «Краснодара» с последнего тура чемпионата осталось побольше основных футболистов – Кайо, Волков, Кривцов.

Впрочем, «Динамо» поймало такую волну после победы над чемпионом, что и фактически вторым составом показывало классный футбол в течение получаса, пока не забило два гола «Краснодару». Бело-голубые были на кураже, переигрывали «быков». Грулёв ещё при счёте 0:0 имел пару моментов, а пенальти заработал, здорово нырнув в зону между центральными защитниками под передачу из глубины. Голкипер Агкацев не успел на перехват – сбил форварда и сам повреждение получил. Тем не менее в игре остался. Избежал и серьёзной травмы, и удаления (так как пытался сыграть в мяч). Воспитанник «Краснодара» Фомин не праздновал гол в ворота родного клуба.

Потом Грулёв и на свой гол наиграл. Началось всё с ошибки центрального защитника «Краснодара» Арутюняна, выбившего мяч прямо на ногу Гладышева. Ярославу никто не помешал подготовить кросс, а в штрафной Грулёв выиграл единоборство у Волкова.

«Динамо» повело со счётом 2:0 – и вдруг выключилось. Словно команда Ивича заразила хозяев своей болезнью прошлого сезона. Уже через шесть минут Кривцов вернул «Краснодар» в игру, здорово открывшись в штрафной бело-голубых и ловко разобравшись с двумя героями молодёжного Евро-2023 из сборной Грузии (Сазоновым и Гагнидзе).

Ещё до перерыва «Краснодар» должен был делать 2:2. В самом конце первого тайма Фернандес «привёз» пенальти. Зачем так выставлять руку в собственной штрафной, блокируя удар? Но тут «Динамо» повезло – Ахметов пробил с «точки» мимо ворот.

В начале второго тайма подумалось о том, что «Динамо» с «Краснодаром» решили переплюнуть «Спартак» с «Пари НН», которые накануне наколотили девять мячей друг другу. Всего минута потребовалась команде Ивича, чтобы всё-таки сравнять счёт! Краснодарцы разбили боковой прессинг бело-голубых и вывели мяч на свободное пространство, а Ленини вырезал проникающую передачу. Сазонов, который пока явно не в оптимальной форме, пустил за спину Мозеса Кобнана, и форвард реализовал выход один на один. Нигериец так праздновал гол, что едва не травмировался – почувствовал дискомфорт в ноге.

«Динамо» как будто заскучало, убежав вперёд, зато, когда соперник догнал бело-голубых, их снова увлёк футбол. Новая волна атак обрушилась на ворота Агкацева. Личка придержал замены, а в середине второго тайма выпустил среди прочих Захаряна. Значит, повреждение Арсена, полученное в матче с «Зенитом», было несерьёзным. А у «Краснодара» тем временем дебютировал защитник-новичок Оласа. Вскоре после его появления на поле Грулёв оформил дубль. Но виноват в этом голе был не уругваец. Грулёв протащил мяч по центру и забил ударом от штанги.

Было понятно, что на пяти голах команды Лички и Ивича, скорее всего, не остановятся. Моменты продолжали создавать и те, и другие. Атаку «Краснодара» усилил, возможно, лучший форвард-легионер РПЛ Кордоба. Колумбиец заработал третий пенальти этого матча – неудачный подкат совершил защитник Бессмертный. Правда, судья Буланов разглядел фол только на видео. Сам же Кордоба реализовал 11-метровый.

«Краснодар» с «Динамо» нанесли на двоих 30 ударов и 15 в створ. Такой матч не должен был завершиться банальной серией пенальти. И не завершился! В последней атаке в компенсированное время бело-голубые заработали штрафной, и именно Захарян забил победный гол.

У команды Лички четыре очка после двух туров, а у команды Ивича – 0.