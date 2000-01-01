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Тибо Куртуа выбыл из-за повреждения
Тибо Куртуа выбыл из-за повреждения
Голкипер порвал «кресты». Неужели теперь Давид де Хеа переедет в Мадрид?
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Серьёзная травма
Серьёзная травма
Грустные новости из Мадрида. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа порвал на тренировке переднюю крестообразную связку колена. Как скоро бельгиец сможет восстановиться и кто его заменит?
Долгое лечение
Долгое лечение
Куртуа порвал «кресты» за два дня старта нового сезона. В ближайшее время вратарю сделают операцию на колене. Инсайдеры предполагают, что Тибо сможет вернуться в строй лишь в апреле.
Нет замены?
Нет замены?
Второй вратарь «Реала» — украинец Андрей Лунин. Сообщалось, что он может покинуть клуб этим летом. В резерве есть Марио де Луис, Лукас Каньисарес (сын легенды «Валенсии» Сантьяго Каньисареса) и Диего Пинейро.
Новые трансферы
Новые трансферы
«Реал» активно ищет замену травмированному Куртуа. В качестве кандидатов инсайдеры называют Яссина Боно из «Севильи», Кепу Аррисабалагу из «Челси» и Давида де Хеа, недавно покинувшего «МЮ».
Удачные варианты
Удачные варианты
Все трое знают испанский, а значит, не будет проблем с адаптацией. Да и рыночная цена игроков не слишком высока: Боно стоит € 12 млн, Кепа — € 18 млн, а де Хеа вообще свободный агент.
Куртуа выбыл до апреля из-за жуткой травмы. У «Реала» есть три кандидата ему на замену
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