Тибо Куртуа выбыл из-за повреждения
Голкипер порвал «кресты». Неужели теперь Давид де Хеа переедет в Мадрид?
Серьёзная травма
Грустные новости из Мадрида. Голкипер «Реала» Тибо Куртуа порвал на тренировке переднюю крестообразную связку колена. Как скоро бельгиец сможет восстановиться и кто его заменит?
Долгое лечение
Куртуа порвал «кресты» за два дня старта нового сезона. В ближайшее время вратарю сделают операцию на колене. Инсайдеры предполагают, что Тибо сможет вернуться в строй лишь в апреле.
Нет замены?
Второй вратарь «Реала» — украинец Андрей Лунин. Сообщалось, что он может покинуть клуб этим летом. В резерве есть Марио де Луис, Лукас Каньисарес (сын легенды «Валенсии» Сантьяго Каньисареса) и Диего Пинейро.
Новые трансферы
«Реал» активно ищет замену травмированному Куртуа. В качестве кандидатов инсайдеры называют Яссина Боно из «Севильи», Кепу Аррисабалагу из «Челси» и Давида де Хеа, недавно покинувшего «МЮ».
Удачные варианты
Все трое знают испанский, а значит, не будет проблем с адаптацией. Да и рыночная цена игроков не слишком высока: Боно стоит € 12 млн, Кепа — € 18 млн, а де Хеа вообще свободный агент.
Куртуа выбыл до апреля из-за жуткой травмы. У «Реала» есть три кандидата ему на замену
Читайте также
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
«Спортинг» посвятил форму Роналду
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
ЛЧ снова без российских клубов
10 лучших молодых игроков РПЛ
Холанд скрыл болельщику эмблему «МЮ» во время фото
Талисманы чемпионатов Европы по футболу