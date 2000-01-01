Крутые рекорды Лионеля Месси
Аргентинец обновил несколько невероятных достижений с момента дебюта в футболе.
Россыпь достижений
Лионель Месии — настоящая живая легенда. Вы только посмотрите на самые крутые рекорды, которые он побил с момента дебюта в футболе!
Больше всего голов в сезоне
Долгое время бомбардирский рекорд принадлежал Герду Мюллеру. В сезоне-1972/1973 немец забил за «Баварию» 67 мячей. Месси побил это достижение в сезоне-2011/2012, положив за «Барсу» 73 гола.
Больше всего «Золотых бутс»
Месси — обладатель пяти «Золотых бутс». До дебюта Лео за основу «Барселоны» в 2004 году рекорд принадлежал Эйсебио, Герду Мюллеру, Дуду Джорджеску, Фернанду Гомешу и Марио Жарделу. У них по две награды.
Больше всего голов за сборную из Южной Америки
К августу 2023 года на счету Месси 103 гола за сборную Аргентины в 175 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Пеле. За Бразилию он забил 77 мячей в 92 матчах.
Больше всего голов за сборную Аргентины
Месси, конечно, ещё и рекордсмен по количеству забитых мячей за сборную Аргентины (103). Лео обошёл по этому показателю Габриэля Батистуту, на счету которого 54 гола за национальную команду.
Лионель Месси дико крут! Он снёс рекорды Пеле, Мюллера и Батистуты
Читайте также
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
«Спортинг» посвятил форму Роналду
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
ЛЧ снова без российских клубов
10 лучших молодых игроков РПЛ
Холанд скрыл болельщику эмблему «МЮ» во время фото