Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Голкипер исполнил известную песню болельщиков!
Особый гость
Голкипер «Ливерпуля» Алисон удивил всех на презентации третьего комплекта формы клуба. Бразилец стал частью шоу, сыграв на гитаре!
Штатный гитарист
Алисон вместе с другим музыкантом сыграл и спел легендарную фанатскую песню Allez Allez Allez. Бразилец уже исполнял эту музыку на разных шоу и даже играл с автором песни Джейми Уэбстером.
Алисон сыграл на гитаре на презентации третьей формы «Ливерпуля». Получилось красиво!
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