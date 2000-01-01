Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Голкипер исполнил известную песню болельщиков!
AMP-версия
Особый гость
Особый гость
Голкипер «Ливерпуля» Алисон удивил всех на презентации третьего комплекта формы клуба. Бразилец стал частью шоу, сыграв на гитаре!
Штатный гитарист
Штатный гитарист
Алисон вместе с другим музыкантом сыграл и спел легендарную фанатскую песню Allez Allez Allez. Бразилец уже исполнял эту музыку на разных шоу и даже играл с автором песни Джейми Уэбстером.
Алисон сыграл на гитаре на презентации третьей формы «Ливерпуля». Получилось красиво!
Читайте также
Крутые рекорды Лионеля Месси
Крутые рекорды Лионеля Месси
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента
«Спортинг» посвятил форму Роналду
«Спортинг» посвятил форму Роналду
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Топ-5 самых дорогих защитников в истории
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
Кто дольше всех в АПЛ празднует голы?
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
«Манчестер Юнайтед» подписал «нового Холанда»!
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Фаворитки ЧМ-2023 вылетели после курьёзного гола
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Кавани эффектно презентовали как новичка «Боки»
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
Теннисисты-фанаты Лионеля Месси
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
«Бавария» забила 27 мячей в одном матче!
ЛЧ снова без российских клубов
ЛЧ снова без российских клубов
10 лучших молодых игроков РПЛ
10 лучших молодых игроков РПЛ
© championat.com 2000–2023