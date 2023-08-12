Кейн в «Баварии» — лучший трансфер лета. Есть три аргумента

Мы живём в эпоху, когда сумасшедшие трансферы являются нормой. У Мойсеса Кайседо в карьере один сезон на высоком уровне? Упакуйте срочно, пока конкуренты не забрали! Вот вам рекордные для АПЛ деньги. На фоне этого и прочего безумия мы видим сделку, которая кажется логичной для всех.

Гарри Кейн перешёл в немецкую «Баварию» Фото: Jacques Feeney/Getty Images

Трансфер Кейна с точки зрения «Баварии»

Чемпионы Германии существуют в своей собственной парадигме. Сравнивать их с другими немецкими командами не имеет смысла. А вот по меркам самих себя «Бавария» провела невнятный сезон. Здесь можно говорить о проблемах Юлиана Нагельсмана и с раздевалкой, и с руководством, но точно был и игровой спад. Впервые за восемь лет пришлось жить без Роберта Левандовского. В какой-то момент главным форвардом оказался вообще Эрик Шупо-Мотинг, над котором раньше было принято посмеиваться.

Центральный нападающий – это именно та позиция, на которую требовалось усиление. И не в том плане, что требовался кто-то для конкуренции, а именно для игры первым номером. Сразу в основу и желательно на 34 тура из 34. И получить лучшего нападающего в мире (ну окей, в топ-3 на своей позиции) – огромная удача. Нужно понимать, что Кейн настолько разносторонний футболист, что подойдёт под любую игру. У него есть буквально всё: удар, пас, скорость, прессинг, выносливость, видение поля. Хотя, конечно, в плане дриблинга Мусиала будет поинтереснее. И всё же, Кейн – это фактически идеальный игрок, который ещё голоден до титулов. Тот случай, когда абсолютно понятно, на что потратили больше € 100 млн.

Трансфер Кейна с точки зрения «Тоттенхэма»

Для лондонского клуба эта сделка граничит с гениальностью. Получить € 100 млн за футболиста, у которого остался год контракта – такое казалось в принципе невозможным. «Тоттенхэм» долгое время удерживал нападающего, выжал из него максимум и теперь ещё отлично заработал. Можно спорить о том, насколько было правильно столько лет не продавать Кейна (он ведь явно хотел уйти и даже пропускал тренировки два года назад, чтобы оказаться в «Сити»), но если судить сугубо с точки зрения «Тоттенхэма», то для него получилась максимально выгодная история.

Ещё один важный нюанс. «Тоттенхэм» не стал усиливать конкурентов. Для совладельца команды Дэниела Леви это принципиальный момент. Роман Павлюченко в интервью рассказывал, как к нему домой в Лондоне приехал Леви и сказал: «Не отдам тебя другому английскому клубу – ни трансфер, ни аренда». И это речь шла про Павлюченко, а тут Кейн. Так что «Тоттенхэм» получил от сделки всё, что только мог.

Гарри Кейн перешёл в немецкую «Баварию» Фото: Jacques Feeney/Getty Images

Трансфер Кейна с точки зрения Кейна

Ну и, наконец, сам футболист. Даже два-три года назад казалось, что он пересидел в «Тоттенхэме». Теперь масштаб игрока уже превзошёл масштаб клуба. Тем более в ситуации, когда он стал и лучшим бомбардиром в истории команды, и в истории сборной Англии. В голове не укладывается, как такой футболист к 30 годам не взял ни одного трофея. Звучит абсолютно противоестественно.

И вот теперь нападающий едет туда, где с огромной вероятностью поднимет чемпионский титул над головой. Как мы уже поняли, «Боруссия» сделает всё, чтобы первое место осталось за «Баварией». И тем более победа в Бундеслиге никуда не денется, учитывая саму фигуру Кейна. С ним у немцев больше шансов и на победу в Лиге чемпионов. Тут стоит напомнить, что «Тоттенхэм» по итогам прошлого сезона вообще ни в какие еврокубки не пробился. Так что пока на трансферном рынке продолжается мутный круговорот с Кайседо, Мбаппе, Саудовской Аравией и остальными, мы можем зафиксировать хотя бы один топ-трансфер, который выглядит логичным со всех сторон.