«Реал» на старте сезона — суперубедительный! Беллингем уже сверкает и забивает! Видео

«Реал» начал чемпионат Испании без двух ключевых игроков прошлого сезона. Бензема ушёл в «Аль-Иттихад», а Куртуа получил травму и выбыл на несколько месяцев. Пока новый голкипер не подписан, место в воротах «сливочных» занял украинец Лунин. Зато в Бильбао состоялся дебют самого дорогого новичка Примеры в летнее окно – Беллингема, которого купили у дортмундской «Боруссии» за € 103 млн (по данным Transfermarkt). Англичанин занял позицию атакующего центрхава в схеме 4-4-2 с ромбом в средней линии.

«Реалу» потребовалось около получаса, чтобы найти себя в новом формате. Команда Карло Анчелотти больше владела мячом, но у неё не получалось создавать голевые моменты. Игроки спешили, допускали много брака. У Винисиуса совершенно не шли обводки. В отсутствие чистых краёв атаки фланги приходилось заполнять за счёт движения «восьмёрок» Камавинга и Вальверде, смещения нападающих Родриго и Винисиуса Жуниора, а также подключений вперёд защитников – Франа Гарсии и Карвахаля. Последнего, к слову, фанаты нещадно освистывали за «грехи прошлого»: в своё время сегодняшний капитан «сливочных» травмировал баска Берчиче.

Карвахаль ещё сильнее подогрел трибуны, когда симулировал фол на угловом, чтобы заработать пенальти. Но как раз Дани на исходе получаса отдал голевую передачу Родриго, сделав рывок через полуфланг. Бразилец и развил атаку «Реала», и завершил её сам ударом низом. Вратарь Симон отчасти виноват в голе – всё же пропустил в ближний угол. Это был первый момент и первый удар в створ от Мадрида.

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Тем временем разыгрался стомиллионный новичок Беллингем. Англичанин хорошо двигался, открывался, оказывался в разных зонах. Эффективно помогал и обороне. Однажды подкатом-шедевром прервал контрвыпад «Атлетика». Джуд мог забить после углового ещё раньше, но дождался стандарта на 36-й минуте. Вряд ли он именно так и хотел ударить с отскоком мяча от земли, тем не менее получилось очень удачно. «Реал» вообще переигрывал «Атлетик» на стандартах: в другом эпизоде Алаба попал в штангу.

«Атлетику» похвастаться было нечем: всего один момент и один удар в створ за весь первый тайм. Перед перерывом уже при счёте 0:2 шанс упустил Гомес. В штрафной, атакуя ворота Лунина, он столкнулся с Алабой. Пожалуй, это не тянуло на пенальти. Судьи тоже так решили.

После перерыва «Атлетик» взвинтил темп, поднял линии и больше рисковал. Команда Эрнесто Вальверде пыталась задавить фаворита прессингом. «Реал» спокойно стал играть «вторым номером», сконцентрировавшись на контрвыпадах. Впрочем, вскоре случилась большая неприятность для Мадрида – получил травму, по сути, на ровном месте и покинул поле в слезах центральный защитник Милитао. Анчелотти остаётся только надеяться на то, что у бразильца всё не так плохо, как у Куртуа. Первая замена «Реала» в новом сезоне – вынужденная (вышел Рюдигер).

«Сливочные» провели во втором тайме несколько опасных ответных атак. Какие-то разгонял Беллингем, какие-то получались благодаря скорости Винисиуса и Родриго. Однажды здорово улетел вперёд Фран Гарсия, но плохо исполнил кросс. Новый левый защитник (напомним, летом «Реал» вернул своего воспитанника из «Райо Вальекано») понравился своей динамикой и бойцовскими качествами. Разве что передачи не всегда получались: около 80% точности, 20 потерь владения. А на 80-й минуте состоялся дебют и нового нападающего Хоселу.

С точки зрения «Атлетика» было бы логично давить через фланги, чтобы побыстрее утомить хавбеков «Реала» работой на длинных рывках. Но и у басков не получались кроссы – всего четыре точных из 30. Мадрид успокоил хозяев за счёт выхода опытных Модрича и Крооса. Команда Анчелотти сумела забрать мяч. Правда, немец своей потерей под прессингом подарил «Атлетику» лучший момент, но, возможно, гол, если бы он состоялся, был бы отменён за фол на Кроосе. Так или иначе всё завершилось идеально для «сливочных». «Реал» уверенно сделал первый шаг к своей цели – возвращению чемпионского титула.