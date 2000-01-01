Холанд невероятно крут! Эрлинг забил уже 17 клубам в АПЛ

Мощный форвард

Сейчас у Холанда потрясающая статистика. Форвард забивал 17 из 20 клубов, с которыми встречался в АПЛ. Пока норвежцу не покорились лишь три команды: «Ливерпуль», «Челси» и «Брентфорд».