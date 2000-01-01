Холанд забил 17 из 20 клубов в АПЛ
Какие команды ему пока не покорились?
Крутой старт
Эрлинг огненно начал сезон в АПЛ. В первом же матче лиги с «Бёрнли» норвежец оформил дубль (3:0). «Бордовые» стали 17-м клубом АПЛ, которому забивал Холанд!
Мощный форвард
Сейчас у Холанда потрясающая статистика. Форвард забивал 17 из 20 клубов, с которыми встречался в АПЛ. Пока норвежцу не покорились лишь три команды: «Ливерпуль», «Челси» и «Брентфорд».
Особая история
Кстати, «Ливерпулю» Холанд забивал — правда, не в АПЛ, а в четвёртом круге Кубка лиги (3:2). А вот пробить вратарей «Челси» и «Брентфорда» у нападающего пока не получилось.
Холанд невероятно крут! Эрлинг забил уже 17 клубам в АПЛ
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