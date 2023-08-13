17-летний талант ЦСКА мощно пробил в «девятку» с 20 метров! Самый крутой гол тура. Видео

ЦСКА победил дома «Сочи» и догнал по очкам «Спартак». Армейцы провели не лучший свой матч, тем не менее забили три гола.

У ЦСКА не было Акинфеева и почти всей средней линии по сравнению с дерби с «Локомотивом» (4:1). Если Кучаев находился на скамейке, то Гаич и Зайнутдинов вовсе отсутствовали в заявке. Ситуацию с этими игроками разъяснил врач армейцев Эдуард Безуглов в клубном телеграм-канале:

«У Акинфеева вчера появился небольшой дискомфорт. Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохранился и не позволяет ему принять полноценное участие в игре, поэтому он сегодня остался в запасе. У Зайнутдинова проблем нет, но решили не рисковать здоровьем и не включать его в заявку на матч. Гаич проходит активное лечение, надеемся, в относительно короткие сроки решим его проблему».

Вынужденные перестановки так или иначе отразились на игре ЦСКА. Первого удара в створ пришлось ждать 37 минут, да и он (в исполнении Чалова) был каким угодно, но только не опасным. Если бы голкипер «Сочи» пропустил мяч, пущенный более чем с 20 метров, то это была бы «пенка». А до того команды Владимира Федотова и Дмитрия Хохлова скорее бодались, чем играли. Единоборства, фолы, жёлтые карточки за «распущенные» руки и попадания по лицу: вот такой футбол.

У ЦСКА и «Сочи» были «зеркальные» тактические схемы 3-4-2-1 и много дуэлей один в один. Коса нашла на камень. Сочинцы, пока хватало сил, пытались даже поддавливать хозяев. Опасные моменты создавались в основном после стандартов. Мог забить форвард ЦСКА Заболотный, но гол или сейв голкипера Заболотного отменил Нобоа – лидер южан заблокировал мяч во вратарской. Команда Хохлова после одного из своих стандартов выпрашивала пенальти, но судьи решили, что наступ от Зделара не тянул на фол.

«Сочи» завершил первый тайм с нулём ударов по воротам Торопа – сменщик Акинфеева отдыхал в воротах. ЦСКА же перед перерывом потерял травмированного Глебова. Неудачное единоборство завершилось для молодого вингбека повреждением поясницы.

Кадровые проблемы привели к тому, что во втором тайме правый фланг у ЦСКА закрывал левша Обляков. А на 47-й минуте случился эпизод, который перевернул игру. Очередной удар рукой в лицо завершился удалением: вторую жёлтую карточку получил летний новичок «Сочи» Марсело Алвес, который не пожалел своего соотечественника Виллиана Рошу.

Самое поразительное, что вдесятером сочинцы создали свой первый голевой момент и нанесли первый удар. Джорджевич чуть-чуть не попал, пробивая головой после углового. ЦСКА повезло. А через минуту-другую – вот ведь ирония судьбы! – Джорджевич забил в свои ворота после углового армейцев. Хотя на самом деле черногорец не виноват в этом голе. Мяч отскочил в него от рук вратаря. Ошибся тот, кто должен был отвечать на стандарте за Набабкина.

Очень странно играли армейцы в большинстве. Не могли наладить контроль мяча, нервно защищались в позиционной обороне. Передачи вперёд на свободное пространство, как правило, получались неточными. «Сочи» просто поднял линии вдесятером и забрал мяч, и этого оказалось достаточно, чтобы ЦСКА потерялся. Дошло до того, что игроки команды Федотова стали потягивать время. Но – не помогло. На 77-й минуте Мойзес с Набабкиным прозевали рывок Мигела, который забил первым ударом «Сочи» в створ. Нельзя не отметить и тонкий пас Игнатьева.

Казалось, всё закончится неожиданно. «Сочи» вернулся к схеме с тремя центральными защитниками и был близок к ничьей. Но армейцев спас ещё один волшебный стандарт. Обляков подал на ближнюю штангу, а Заболотный из ЦСКА набежал и всё-таки пробил Заболотного из «Сочи». Классный гол Антона!

А в компенсированное время ЦСКА удалась быстрая атака, и Рядно зарядил из-за штрафной. Попал так попал! Невероятная красота от 17-летнего защитника.

Тяжелейшая, вымученная для Федотова победа над командой, которая по-настоящему раскрутила его тренерскую карьеру.