Трансфер Захаряна – особенный для «Сосьедада». В клубе всего пять легионеров

«Реал Cосьедад» до 1989 года придерживался строгой политики – в команду брали только тех игроков, которые выросли в провинции Гипускоа, что располагается в Стране Басков. Этот подход был ещё строже, чем у «Атлетика», который до сих пор набирает в клуб только своих – тех, кто родился и вырос в Басконии, но неважно, в какой из провинций. Как говорил бывший президент «Атлетика» Хосе Мария Аррате, клуб хочет, чтобы за команду «играли сыновья нашей земли».

Строгий подход «Сосьедада» принёс им успех – клуб стал чемпионом Испании в 1981 и 1982 годах с командой, полной доморощенных игроков. Но к концу 1980-х клуб оказался в ловушке, которую сам же для себя создал: футболисты старели, а лучших разбирали команды по всей стране. После победы в Кубке Испании в 1987 году такие важные игроки, как Чики Бегиристайн, Луис Лопес Рекарте и Хосе Мари Бакеро перешли в «Барселону». А последней каплей для клубной иерархии стал 1989 год, когда нападающий Лорен Хуаррос подписал контракт с «Атлетиком». Та сделка на тот момент стала самой дорогой в истории испанского футбола, но главным было не это: президент Иньяки Алкиза предложил радикально изменить политику «Сосьедада» и посмотреть за пределы провинции Гипускоа. Фанаты были против, но в правлении 75 голосов было отдано «за» покупку первого в истории клуба иностранца. Единственное условие, которое позволило договориться с фанатами, – никаких испанцев небаскского происхождения (так и было до 2001-го).

Символом движения в новом направлении стал ирландец Джон Олдридж, которого взяли из «Ливерпуля» за £ 1 млн. Футболисту было непросто: он попрощался с клубом своей мечты (Олдридж говорил, что хочет играть в «Ливерпуле» до конца своей карьеры, но новый тренер не видел его в своей схеме) и приехал в город, где все были настроены к нему враждебно. По пути на первую тренировку он упёрся в граффити «Иностранцам вход воспрещён». В другой день мужчина плюнул в его сторону во время прогулки по улицам Сан-Себастьяна. Позже лидер группы фанатов заявил, что он скорее согласен увидеть свой клуб в третьем дивизионе, чем то, как иностранец надевает бело-голубую футболку.

Джон Олдридж Фото: Getty Images

«Это было историческое событие, очень особенное, — говорил бывший защитник «Сосьедада» Луис Дади, выступавший в одной команде с Олдриджем. – Многие были против. Этот переход мог стать очень спорным, но, в конце концов, не стал провалом, потому что у Олдриджа было так много индивидуальности. Он подошёл к игре так естественно, смог передать такой характер на поле, что болельщики приняли его, и он сразу же стал одним из нас. Другой игрок с другим характером, который не играл бы так хорошо (не забывайте, что он забил 22 гола в том сезоне), не смог бы этого сделать».

Олдридж стал лакмусовой бумажкой – за его первый сезон клуб понял, что стратегия может работать, и взял ещё двух иностранцев – Кевина Ричардсона и Далиана Аткинсона. Аткинсон стал первым темнокожим игроком клуба и одним из очень немногих темнокожих в городе. Ему дали прозвище Чипирон – кальмар (всё из-за чернил, которые кальмары выпускают в качестве защитного механизма, – вот такой вот юмор). Футболист не обижался: он говорил, что люди глазеют на него из-за его ярко-красной Ferrari и отличной игры. А играл Аткинсон и правда великолепно: Дади рассказывал, что футболисты команды смотрели на него на тренировках с открытым ртом, потому что парень был невероятно талантлив. От него были без ума в городе, его считали суперзвездой и главной сенсацией «Сосьедада».

Его карьера закончилась печально (он так и не смог реализовать свой потенциал из-за ночных гулянок), но тот год был яркой вспышкой и для него, и для клуба, который окончательно решил перестроить свою стратегию.

Главная гордость «Сосьедада» – академия. Бóльшая часть состава команды – её выпускники

Сейчас «Сосьедад» идёт на втором месте в Ла Лиге по числу воспитанников в составе (14 футболистов) – первую строчку занимает «Атлетик», который так и не отказался от своего исторического принципа «играем только своими». Легионеров в команде всего пятеро (Арсен будет шестым) – Амари Траоре (Мали), Такефуса Кубо (Япония), Умар Садик (Нигерия), Мохамед-Али Шо (Франция), и Андре Силва (Португалия).

Доморощенные игроки в составе «Реала Сосьедад»

Имя Количество матчей Трансферная стоимость Микель Оярсабаль 240 € 40 млн Мартин Субименди 114 € 40 млн Игор Субельдия 177 € 15 млн Ариц Элустондо 190 € 14 млн Хон Пачеко 29 € 8 млн Айен Муньос 86 € 6 млн Андер Барренечеа 92 € 6 млн Хон Каррикабуру 6 € 5 млн Алекс Сола 14 € 3 млн Беньят Туррьентес 15 € 2 млн Хон Андер Оласагасти 4 € 1 млн Пабло Марин 10 € 1 млн Мартин Меркеланс 18 € 800 тыс Унаи Морреро - € 250 тыс

Один из самых известных выпускников этой академии – Антуан Гризманн. «Когда этот парень играл, случались разные вещи, – говорил про него директор Лука Ириарте. – Он просто был другим. Такой крошечный, такой худенький. Мы очень старались защитить его. Мы просто знали, что он особенный. Он не смог найти клуб во Франции, попробовав немало. Французский стиль игры ему не подходил – он более физический, и они искали игроков крупнее. Но его футбольный IQ, осведомлённость и видение игры были теми вещами, которые мы ставили выше отсутствия у него физических компонентов. Мы знали, что он другой».

Антуан Гризманн Фото: David Ramos/Getty Images

Ириарте не просто так упомянул про IQ – модель Zubieta ориентирована в первую очередь на людей, а не на спортсменов. Те, кто работает в клубе, объясняют: каждый мальчик или девочка в молодёжных командах «Сосьедада» не может знать наверняка, станет футболистом или продолжит работать инженером, врачом, механиком, юристом или кем-то еще. Из-за этого огромное значение придаётся образованию – в академии семь учителей, которые помогают футболистам всесторонне развиваться. Также у клуба есть соглашение с университетом Деусто, которое стороны подписали, чтобы облегчить совмещение академической и спортивной деятельности игроков. Футболисты «Сосьедада» могут подать заявку на получение двойной степени в области начального образования и физической активности и спортивных наук.

Одна из главных составляющих модели, по которой работает академия, – каждый ребёнок уникален, а ещё у каждого должны быть детство и возможность найти свой собственный путь не только в футболе, но и в жизни в целом. Там говорят: «Мы те, как мы играем; мы играем так, кто мы есть». В академию можно попасть с 12 лет, потому что детям хотят сначала дать возможность побыть с детьми. Руководство Zubieta регулярно контактирует со школами, а на уроках физкультуры ребята занимаются шестью различными видами спорта – тремя индивидуальными и тремя командными.

«Мы на 100% уверены, что все учителя физкультуры работают хорошо? Нет, – говорил Ириарте. – Но мы знаем, что ребенок, который приходит сюда в 12 лет, играл в гандбол, баскетбол, катался на велосипеде и занимался многими другими видами спорта. Мы считаем, что всё это помогает им стать более открытыми и гибкими людьми».

Ириарте Фото: realsociedad.eus

«Сосьедад» также находится в постоянном контакте с более чем 70 клубами в регионе, но не начинает следить за маленькими футболистами, пока тем не исполнится 10. В академии считают, что детям в этом возрасте важнее быть в своём окружении и с семьёй, поэтому никто ни на кого не давит.

«Привлекая игроков позже, у нас меньше шансов ошибиться, – объяснял директор академии. – Конечно, есть дети, которые хорошо выглядят в очень юном возрасте и могут выигрывать молодёжные турниры, но есть ли у них профиль игрока, который будет играть в нашей основной команде? Каждый человек — это проект. Мы ценим и защищаем их, и мы учитываем их потребности и то, что лучше для них, с намерением дать им лучший шанс попасть в первую команду».

Вся работа академии организована, исходя из интересов основной команды, поэтому все возраста играют в едином стиле – у тренеров есть лишь минимальный процент свободы в действиях. Сделано это для того, чтобы игроки могли легко и быстро адаптироваться в основной команде при переводе.

У «Сосьедада» есть важное преимущество. Это баскский язык

Загадка происхождения басков десятилетиями волновала учёных – долгое время считалось, что они потомки древнейших людей Европы, которые были частью населения Иберийского полуострова, говорившего на неиндоевропейских языках. В какой-то момент баски оказались в полной изоляции и в течение многих веков развивались самостоятельно, из-за чего им удалось сохранить самобытность. Однако шведские учёные в 2015 году, проанализировав новейшими способами анализы ДНК, пришли к выводу, что баски всё же появились позже – их геном схож с людьми из конца бронзового — начала медного века.

В любом случае уникальность этого народа неоспорима в первую очередь благодаря баскскому языку — эускара (euskara). Он считается одним из самых сложных в мире и не входит ни в одну из известных семей языков. Именно это и натолкнуло учёных на мысль, что баски – потомки древнейших людей Европы.

Стадион «Реала Сосьедад» Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

На эускара сейчас говорит около 700 тысяч человек, и эта языковая изолированность помогает «Сосьедаду» открыто обсуждать стратегию против любого соперника (кроме «Атлетика»). Никто не понимает, о чём идёт речь, поэтому часто даже тренеры дают установку на эускара. Конечно, для легионеров всё дублируется – более того, иностранцам предлагают курсы по испанскому, чтобы им было проще адаптироваться в стране. Также для них в любое время суток доступен клубный менеджер, который помогает с решением любых проблем.