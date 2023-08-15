«А что, раньше нельзя было так судить?» Разбор работы арбитров в 4-м туре РПЛ

4-й тур РПЛ позади, а это значит, что настало время разбираться, как он прошёл. Затрагиваем и тему судейства. У болельщиков остались вопросы к арбитрам по итогам восьми прошедших матчей. По делу ли?

Специально для «Чемпионата» судейство в 4-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Урал» — «Спартак» — 3:2

Ошибка у Левникова всего одна: на девятой минуте он почему-то занял обратную диагональ и не увидел, что мяч попал в отставленную руку игрока «Спартака». Хотя, как мне кажется, даже из этой позиции он мог это заметить, потому что назначил угловой. Вмешался VAR в лице Галимова, и был назначен 11-метровый удар. Правильно не показали жёлтую карточку — таковы новые рекомендации.

Также были спорные эпизоды. На 87-й минуте игрок «Урала» упал то ли в штрафной, то ли за её пределами, и Левников показал играть. Кто-то говорит, что это симуляция, кто-то — что 11-метровый. Даже если падение случилось от контакта, то он был за штрафной. А если, по мнению Левникова, вообще ничего не было, то да, это похоже на симуляцию. Но тогда надо было останавливать игру и показывать жёлтую.

Сразу после этого случилось нарушение на игроке «Урала». Многие говорят, что никакого фола не было. Но футболист «Урала» изначально первый находился на мяче, а соперник взял его за левую руку и начал разворачивать, тем самым сбив его темп. Потом игрок «Спартака» его отпустил, и произошло падение. На этом этапе никакого фола в ногах, конечно, не было. Игра продолжилась, и через какое-то время был забит гол. Тут нужно объяснить: даже если бы фола не было и «Урал» забил прямым ударом со штрафного, этот момент не считался бы результативной ошибкой. По старым правилам — да. Сейчас — только минус 0,2 балла. Основания для штрафного были, и Левников его назначил. Тут я с ним согласен. И гол был забит не сразу. Кто-то может считать, что штрафной назначен ошибочно, но напрямую он на гол не повлиял. Только косвенно.

Общее впечатление — хорошее. Это относится ко всем арбитрам, и я уже писал об этом, но повторюсь: а что, раньше нельзя было так судить? Или что-то поменялось? На самом деле, ничего не поменялось, просто пришёл новый руководитель. Ничего нового он не рассказал, только объяснил, что имеют значение не жёлтые карточки, а общая картина. Люди, которые работали до этого, что-то другое хотели увидеть? Возникает вопрос: чем эти люди занимались всё это время и куда тратили деньги? Теперь они руководят первым дивизионом, это цирк.

Оценка Левникова — 7,9.

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1

Кукуян провёл два абсолютно разных тайма. На 18-й минуте он не показал 100-процентную жёлтую Баринову за грубую игру. Там был подкат в безрассудной манере без игры в мяч. Этот же игрок «Локомотива» спустя две минуты взял за шею и завалил футболиста «Крыльев», когда тот бежал в атаку. И снова Кукуян не дал карточку — вместо этого начал разговаривать. А на 29-й минуте Баринов сфолил, когда «Крылья» могли убегать «три в два». Я понимаю, зачем он это сделал, но не понимаю действий Кукуяна, который снова начал разговаривать.

Если бы Баринов получил жёлтую на 18-й минуте, он бы больше не фолил. А судье нужен был бы 200-процентный момент, чтобы удалить его. Тогда все второстепенные нарушения ушли бы на второй план, и никто бы не говорил о пропущенных жёлтых. Ладно, не хочешь давать жёлтую на 18-й минуте. Ну дай тогда на 29-й — за систематическое нарушение правил!

Позже Кукуян и игроку «Крыльев» не показал жёлтую. И всё — как будто хорошо провёл игру и управлял ей. Но в первом тайме Кукуян ничем не управлял. Хоть одну жёлтую надо было показать — тогда можно было бы рассуждать, что остальные фолы, возможно, не тянут на наказание. А раз арбитр не дал ни одной, я их учёл.

На 58-й минуте Кукуян самостоятельно назначил пенальти в ворота «Локо» за наступ. Молодец. Потом не засчитал гол в ворота «Крыльев» из-за игры рукой. Сложный эпизод — как он вообще эту руку увидел? Учитывая эти моменты, Кукуян мог получить оценку 8,6. Но сам испортил всё первым таймом.

Оценка Кукуяна — 8,0.

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:2

Хорошая работа Казарцева. На 87-й минуте разобрался и назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». На 90+7-й был сложный эпизод: непонятно было, пересёк мяч линию ворот или нет. Казарцев туда добежать не мог, а камеры не дают доказательства, что был гол.

Оценка Казарцева — 8,5.

Василий Казарцев Фото: ФК «Оренбург»

«Ростов» — «Рубин» — 3:0

Очередная хорошая игра для Сухого. На 22-й минуте не показал игроку «Рубина» жёлтую за грубую игру против Комличенко, там была накладка. А так, по всему матчу всё одинаково и ровно. Так что обращать внимания на эту карточку никто не будет.

Оценка Сухого — 8,3.

«Динамо» — «Балтика» — 2:0

Отличная работа Москалёва. На 42-й минуте не показал жёлтую игроку «Балтики» за грубую игру. А общая картина замечательная: арбитр бежал, разговаривал, контролировал игру и показывал личные качества. В общем, всё, что нужно судье. Хоть сажай молодых и показывай, как надо.

Оценка Москалёва — 8,3.

Владимир Москалёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» — «Факел» — 2:0

Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник. Здесь нужно смотреть на действия футболиста «Факела». Либо подкат носит случайный характер и игрок старается убрать ноги, либо безрассудный — прыжок на скорости. По мне, тут второй вариант. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника. Это 11-метровый за безрассудные действия и жёлтая карточка.

Теперь про момент в добавленное время. Тут важно объяснить, почему судьям ставят хорошие оценки, несмотря на вмешательство VAR. Если в момент нарушения арбитр находится в правильной позиции, но ему перекрывают обзор и он физически не может увидеть фол, то оценка не меняется. У Шадыханова же оценка поменялась. Он, находясь в идеальной позиции, не увидел нарушение со стороны игрока «Факела», который подбил ногу соперника. Далее мяч попал в отставленную руку футболиста «Зенита». Шадыханов и это пропустил и не назначил 11-метровый. Арбитр был обязан указать на «точку», а VAR — показать ему сначала момент с рукой, а следом — с ударом по ноге. Видеоассистенты сработали правильно.

Также Шадыханов не показал жёлтую игроку «Зенита» за грубую игру, но на оценке это уже не сказалось. Хотя по большому счёту отсудил он неплохо.

Оценка Шадыханова — 7,4.

ЦСКА — «Сочи» — 3:1

Повторюсь: Чистяков — арбитр, недооценённый предыдущим руководством. Или его специально тормозили. Хорошо отработал: движение, разговоры. Тренеру показал жёлтую, сразу всё объяснил. Потом дал вторую карточку игроку «Сочи» — локоть в лицо, какие вопросы?

Что касается момента с травмой Глебова, это просто игровое столкновение. Да, защемило позвонки, но так бывает. Грубости здесь не было.

Оценка Чистякова — 8,5.

Артём Чистяков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Пари НН» — «Ахмат» — 2:0

На 31-й минуте Мешков неправильно показал жёлтую карточку игроку «Пари НН». Футболист сыграл в мяч, а Бериша сам врезался в его ногу. Хорошее решение на шестой минуте — Мешков не назначил 11-метровый удар. Мяч попал в руку, но арбитр разобрался.

Оценка Мешкова — 8,3.