«Пари НН» без Юрана одержал первую победу в сезоне. А у «Ахмата» серьёзные проблемы

И «Пари НН», и «Ахмат» начали новый сезон РПЛ с плохих результатов. Грозненцы набрали всего три очка в трёх турах, а нижегородцы делили 14-е место с «Оренбургом». Прошедшая встреча стала шансом для обеих команд получить моральный подъём.
«Пари НН» играл дома, но у команды была серьёзная проблема. В прошлом туре удаление заработал главный тренер Сергей Юран. Он пропускал матч с «Ахматом» и наблюдал за игрой с трибун. Руководил «Пари НН» его ассистент – Дмитрий Ананко. Но это никак не повлияло на команду.
Наоборот, нижегородцы резво начали встречу. «Пари НН» забил уже на второй минуте. К слову, для «Нижнего» этот гол стал первым в сезоне РПЛ: отличился форвард Эдгар Севикян. Полузащитник нижегородцев Николай Калинский нанёс удар по воротам. Затем мяч отрикошетил в Севикяна и от его ноги прошёл между ног защитника «Ахмата» Андрея Семёнова и залетел в ворота. Особенно недоволен был голкипер гостей Гиорги Шелия. Пропускать так рано не входило в планы «Ахмата».
«Пари НН» проводил первый тайм лучше. На стартовом отрезке оба клуба показали высокую интенсивность, а затем скорости чуть упали. И тогда игру на себя брал один из лучших игроков матча – Севикян. За счёт индивидуальных действий он раз за разом создавал напряжение у ворот «Ахмата».
На 23-й минуте Тимур Сулейманов красивым «парашютом» перекинул Шелию и забил второй гол, но сделал это из огромного офсайда. Стоит отметить, что футболисты «Ахмата» были очень напряжены. Они часто общались друг с другом на повышенных тонах. Всё же сказывается неудачный старт сезона. Ещё хуже ситуация стала после 38-й минуты. Защитник Ясмин Челикович замешкался при выносе мяча из вратарской, этим воспользовался Тимур Сулейманов. Он подобрался сзади, обокрал боснийца и отправил мяч в ворота, удвоив счёт.
Челикович сокрушался по поводу очевидной ошибки. А вот эмоции Сергея Юрана остались неизменными. Камера выхватила тренера «Пари НН», никак не отреагировавшего на второй гол его команды. Хотя на перерыв в итоге нижегородцы ушли с комфортным преимуществом.
Второй тайм Ташуев начал с двойной замены. Ушёл в том числе «привёзший» гол Диванович. «Ахмат» заиграл агрессивнее и активнее. На это влиял счёт. «Пари НН» и не собирался тратить все силы на атаку. Хотя нижегородцы имели пару моментов во втором тайме. Например, на 70-й минуте опасный выход совершил Сулейманов, а Севикян продолжил кошмарить оборону грозненцев.
«Ахмат» чаще шёл в нападение, но не извлекал выгоды из этого. «Пари НН» не переживал шквал опасных атак. Хозяева грамотно засушили игру, забрав желанные три очка в РПЛ.
«Пари НН» поднялся на 10-е место по итогам 4-го тура, подвинув «Ахмат». Грозненцы опустились на 11-ю строчку. На их счету всего одна победа и пять поражений (с учётом Кубка). Удручающий старт команды Ташуева, в прошлом чемпионате финишировавшей пятой. У руководства могут возникнуть вопросы о будущем тренера. А вот «Пари НН» пережил тяжёлый отрезок, а теперь получил положительный заряд.
Несмотря на не лучшие результаты на старте, команда хорошо смотрелась во всех играх сезона. А теперь «Пари НН» набирает очки. В следующих трёх турах команду ждут «Факел», «Ростов» и «Рубин». Можно заработать ещё несколько очков. А вот «Ахмат» ожидают «Оренбург», «Спартак» и «Урал». Тяжёлый отрезок, который решит судьбу тренера.
- 14 августа 2023
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