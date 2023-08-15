«Ничто не предвещало такого». Подробности первой тренерской отставки в новом сезоне РПЛ

Первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ случилась быстро. Правда, работы лишился не самый очевидный кандидат. Многим казалось, что под угрозой находятся, например, Рашид Рахимов, Вадим Евсеев и Иржи Ярошик. Однако до 5-го тура не доработал Сергей Ташуев. Под его руководством «Ахмат» набрал лишь три очка, победив «Сочи», а накануне, 14 августа, проиграл «Пари НН» (0:2).

Увольнение Ташуева удивляет, если учитывать результаты прошлого сезона. 64-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Грозненская команда на тот момент не отличалась стабильностью, но Ташуев всё исправил и завершил сезон на рекордном для клуба пятом месте в РПЛ.

Видимо, кредит доверия к Ташуеву был не таким уж и большим. «Чемпионат» связался с тренером и разузнал подробности отставки.

«Амбиции сделали нас заложниками ситуации»

— Вчера у нас был матч с «Пари НН». Задача была выигрывать и набирать очки. Потом домашняя игра была бы. Надо было идти вверх на те места, на которых закончили прошлый сезон. Наши амбиции, мои в частности, сделали нас заложниками ситуации — пятое место, ниже падать уже нельзя было, а тут поражение… Понятно, что руководство клуба не совсем довольно результатами. Хотя слагаемых неудачи было очень много — период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, однако слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач. Но это тренерская ноша, результата не было.

Сергей Ташуев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вчера поговорили с президентом клуба достаточно доброжелательно и толерантно. Решили, что кому-то лучше встряхнуть команду. Есть нюансы по футболистам. Я человек фундаментальный — игру ставлю, строгий. Но показалось, что всё хорошо, ребята молодцы. Хотя также показалось, что немного остановились в росте, не хватило конкурентоспособности. Расставание было после матча, не заранее. Расстались в хороших отношениях с президентом, будет общаться.

Пока не прощался с командой. Всё произошло сразу после игры. Я уехал в Москву. Сейчас выходной, многие разъехались. Прощаться особенно не с кем было — все быстро разъехались.

«Слишком гладко всё было»

— Конфликтов ни с кем не было. Мне кажется, что слишком гладко всё и было. Перед матчем с «Пари НН» я сказал, что эта игра — как лакмусовая бумажка. Потому что появились новые футболисты, травмированные были на подходе. Мне надо было делать выводы, а конкуренция будет жестокая. Но получилось наоборот… Лакмусовая бумажка сработала на меня.

Не было ли такого, что меня не понимали футболисты? В основном пришли те, кто играл весной. Все были довольны — футболисты, болельщики и руководство. Результаты были, побили все рекорды! У некоторых ребят были по статистике лучшие сезоны. Ничто не предвещало такого… Но это большой спорт, слагаемых успеха и неудач очень много. У нас всё пошло немного в сторону неудач, к сожалению.

Не бывает так, что можно быть всем довольным. Понятно, что есть какие-то нюансы, которые не устраивают в плане стилистики, ментальности и характера. В футболе это очень важно. У игроков есть не только физические качества, но и интеллект, дух. Не совсем всё гладко и однозначно, однако есть и хорошие посылы. Сейчас подошли два игрока — болгарин и бразилец. По ним видно, что есть качества, но нужен период адаптации. Всё, как и в других командах — есть удачные и не очень трансферы.

Главной причины неудач нет. Слагаемых успеха и неудач очень много. Всегда малозаметны нюансы, хотя мелочей быть не может. У нас так сложилось, что мелочи были не совсем правильные, и они повлияли. Не было одной глобальной проблемы. Нужен большой анализ. Это рабочие моменты, которые должны быть исправлены.

«Сейчас нахожусь в фазе ожидания»

— Только приехал домой в Москву. Начало сезона, у меня полно сил. Надо работать. Сейчас нахожусь в фазе ожидания. Можете ли меня увидеть в новом сезоне в качестве главного тренера? Всё зависит от предложения. Не я один, который ищет. Я готов хоть сейчас, но как дальше сложится судьба… Специалистов у нас хватает.