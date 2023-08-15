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РПЛ-2023/2024, первая отставка сезона, Сергей Ташуев уволен из «Ахмата», подробности и причины, интервью с тренером

«Ничто не предвещало такого». Подробности первой тренерской отставки в новом сезоне РПЛ
Мария Куцубеева
О первой тренерской отставке в РПЛ-2023/2024
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Сергей Ташуев подробно рассказал об уходе из «Ахмата».

Первая тренерская отставка в новом сезоне РПЛ случилась быстро. Правда, работы лишился не самый очевидный кандидат. Многим казалось, что под угрозой находятся, например, Рашид Рахимов, Вадим Евсеев и Иржи Ярошик. Однако до 5-го тура не доработал Сергей Ташуев. Под его руководством «Ахмат» набрал лишь три очка, победив «Сочи», а накануне, 14 августа, проиграл «Пари НН» (0:2).

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Увольнение Ташуева удивляет, если учитывать результаты прошлого сезона. 64-летний специалист возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. Грозненская команда на тот момент не отличалась стабильностью, но Ташуев всё исправил и завершил сезон на рекордном для клуба пятом месте в РПЛ.

Видимо, кредит доверия к Ташуеву был не таким уж и большим. «Чемпионат» связался с тренером и разузнал подробности отставки.

«Амбиции сделали нас заложниками ситуации»

— Вчера у нас был матч с «Пари НН». Задача была выигрывать и набирать очки. Потом домашняя игра была бы. Надо было идти вверх на те места, на которых закончили прошлый сезон. Наши амбиции, мои в частности, сделали нас заложниками ситуации — пятое место, ниже падать уже нельзя было, а тут поражение… Понятно, что руководство клуба не совсем довольно результатами. Хотя слагаемых неудачи было очень много — период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, однако слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач. Но это тренерская ноша, результата не было.

Сергей Ташуев

Сергей Ташуев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вчера поговорили с президентом клуба достаточно доброжелательно и толерантно. Решили, что кому-то лучше встряхнуть команду. Есть нюансы по футболистам. Я человек фундаментальный — игру ставлю, строгий. Но показалось, что всё хорошо, ребята молодцы. Хотя также показалось, что немного остановились в росте, не хватило конкурентоспособности. Расставание было после матча, не заранее. Расстались в хороших отношениях с президентом, будет общаться.

Пока не прощался с командой. Всё произошло сразу после игры. Я уехал в Москву. Сейчас выходной, многие разъехались. Прощаться особенно не с кем было — все быстро разъехались.

«Слишком гладко всё было»

— Конфликтов ни с кем не было. Мне кажется, что слишком гладко всё и было. Перед матчем с «Пари НН» я сказал, что эта игра — как лакмусовая бумажка. Потому что появились новые футболисты, травмированные были на подходе. Мне надо было делать выводы, а конкуренция будет жестокая. Но получилось наоборот… Лакмусовая бумажка сработала на меня.

Не было ли такого, что меня не понимали футболисты? В основном пришли те, кто играл весной. Все были довольны — футболисты, болельщики и руководство. Результаты были, побили все рекорды! У некоторых ребят были по статистике лучшие сезоны. Ничто не предвещало такого… Но это большой спорт, слагаемых успеха и неудач очень много. У нас всё пошло немного в сторону неудач, к сожалению.

Не бывает так, что можно быть всем довольным. Понятно, что есть какие-то нюансы, которые не устраивают в плане стилистики, ментальности и характера. В футболе это очень важно. У игроков есть не только физические качества, но и интеллект, дух. Не совсем всё гладко и однозначно, однако есть и хорошие посылы. Сейчас подошли два игрока — болгарин и бразилец. По ним видно, что есть качества, но нужен период адаптации. Всё, как и в других командах — есть удачные и не очень трансферы.

Главной причины неудач нет. Слагаемых успеха и неудач очень много. Всегда малозаметны нюансы, хотя мелочей быть не может. У нас так сложилось, что мелочи были не совсем правильные, и они повлияли. Не было одной глобальной проблемы. Нужен большой анализ. Это рабочие моменты, которые должны быть исправлены.

«Сейчас нахожусь в фазе ожидания»

— Только приехал домой в Москву. Начало сезона, у меня полно сил. Надо работать. Сейчас нахожусь в фазе ожидания. Можете ли меня увидеть в новом сезоне в качестве главного тренера? Всё зависит от предложения. Не я один, который ищет. Я готов хоть сейчас, но как дальше сложится судьба… Специалистов у нас хватает.

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