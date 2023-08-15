За что Неймар продал свою карьеру саудовцам

Неймар официально в «Аль-Хиляле» – бразилец спустя шесть лет в «ПСЖ» решил, что в 31 год лучшим вариантом продолжения его карьеры будет чемпионат Саудовской Аравии. Неймар уходил из «Барселоны», чтобы выйти из тени Месси, выиграть «Золотой мяч», помочь парижскому клубу затащить в Лиге чемпионов и запрыгнуть наконец на победный, триумфальный подиум. Но не вышло – по разным причинам, многие из которых кроются в его характере и окружении. Он – большой талант с уникальными данными, который реализовал свой потенциал не до конца, пусть и выиграл почти всё.

Неймар с Кубком чемпионов в «Барселоне» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Роналду уехал в Саудовскую Аравию, достигнув в европейском футболе невероятных высот для 99% футбольного мира. Бензема отправился на Ближний Восток, потому что полностью реализовал свой потенциал в Европе. Месси уехал в США, потому что с «Барселоной» не вышло.

Неймар же оказался не нужен «ПСЖ» – Луис Энрике открыто заявил, что бразилец не входит в его планы. Дни рождения сестры, ещё какие-то тусовки, травма в ключевой момент – с 2017-го у Неймара не было ни одного сезона, когда бы он провёл больше 30 матчей за сезон. Его серьёзно не связывали ни с одним клубом в Европе, потому что вряд ли кто-то мог бы потянуть его финансовые запросы или впоследствии выручить за него приличную сумму. У «Барсы» куча проблем с финансами, а «Челси» он просто оказался не нужен. И вот Саудовская Аравия – страна щедро отсыпала € 100 млн «ПСЖ», который сейчас ни от кого не получил бы и близко подобную сумму, и задарила Неймара миллионами, которые ему бы тоже никто не дал.

Неймар наверняка счастлив – за два года контракта он заработает немало. А там уже можно будет закончить с футболом. Саудовская Аравия, по сообщениям СМИ, пообещала бразильцу:

частный самолёт для личного пользования;

полностью меблированный особняк с персоналом;

€ 500 тыс. за каждый пост или «сториз», продвигающий Саудовскую Аравию, в запрещённой в России социальной сети;

€ 80 тыс. за каждую победу «Аль-Хиляля»;

€ 160 млн зарплаты в сезон.

Наверное, за это можно продать свою карьеру.