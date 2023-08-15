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Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» — подробности сделки, зарплата, частный самолёт, бонусы

За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
Полина Куимова
За что Неймар продал свою карьеру саудовцам
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Например, за почти $ 5 в секунду.

Неймар официально в «Аль-Хиляле» – бразилец спустя шесть лет в «ПСЖ» решил, что в 31 год лучшим вариантом продолжения его карьеры будет чемпионат Саудовской Аравии. Неймар уходил из «Барселоны», чтобы выйти из тени Месси, выиграть «Золотой мяч», помочь парижскому клубу затащить в Лиге чемпионов и запрыгнуть наконец на победный, триумфальный подиум. Но не вышло – по разным причинам, многие из которых кроются в его характере и окружении. Он – большой талант с уникальными данными, который реализовал свой потенциал не до конца, пусть и выиграл почти всё.

Неймар с Кубком чемпионов в «Барселоне»

Неймар с Кубком чемпионов в «Барселоне»

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Роналду уехал в Саудовскую Аравию, достигнув в европейском футболе невероятных высот для 99% футбольного мира. Бензема отправился на Ближний Восток, потому что полностью реализовал свой потенциал в Европе. Месси уехал в США, потому что с «Барселоной» не вышло.

Неймар же оказался не нужен «ПСЖ» – Луис Энрике открыто заявил, что бразилец не входит в его планы. Дни рождения сестры, ещё какие-то тусовки, травма в ключевой момент – с 2017-го у Неймара не было ни одного сезона, когда бы он провёл больше 30 матчей за сезон. Его серьёзно не связывали ни с одним клубом в Европе, потому что вряд ли кто-то мог бы потянуть его финансовые запросы или впоследствии выручить за него приличную сумму. У «Барсы» куча проблем с финансами, а «Челси» он просто оказался не нужен. И вот Саудовская Аравия – страна щедро отсыпала € 100 млн «ПСЖ», который сейчас ни от кого не получил бы и близко подобную сумму, и задарила Неймара миллионами, которые ему бы тоже никто не дал.

Неймар наверняка счастлив – за два года контракта он заработает немало. А там уже можно будет закончить с футболом. Саудовская Аравия, по сообщениям СМИ, пообещала бразильцу:

  • частный самолёт для личного пользования;
  • полностью меблированный особняк с персоналом;
  • € 500 тыс. за каждый пост или «сториз», продвигающий Саудовскую Аравию, в запрещённой в России социальной сети;
  • € 80 тыс. за каждую победу «Аль-Хиляля»;
  • € 160 млн зарплаты в сезон.

Наверное, за это можно продать свою карьеру.

Кстати, Неймар мог бы оказаться в любом клубе страны:
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