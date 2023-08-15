Драма Фарер в Лиге чемпионов! Такому «сантиметровому» вылету сложно не сочувствовать

Фарерская сказка в Лиге чемпионов завершилась в третьем раунде квалификации. «КИ Клаксвик», пройдя «Ференцварош» и «Хеккен», уступил «Мольде». Но после домашней победы со счётом 2:1 команда Магне Хосета была очень близка к сенсации в Норвегии.

Чемпионы Норвегии чувствовали себя оскорблёнными и униженными поражением на Фарерских островах и с первых минут насели на ворота «КИ Клаксвика». Полузащитник Магнус Эйкрем забил быстрый гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Фарерцы впервые подошли к воротам «Мольде» только спустя четверть часа после начала игры, однако ничего опасного при счёте 0:0 не создали.

А собственные ворота, обороняясь в десять человек на своей половине поля, команда норвежца Хосета (между прочим, легенды «Мольде», лучшего бомбардира в истории клуба!) удерживала на замке до 18-й минуты. Потом хозяева заработали угловой, тот же Эйкрем выполнил хорошую подачу на ближнюю штангу, а Кристиан Эриксен выиграл позицию и из неудобной позиции нанёс удар головой. Этот гол – отчасти вратарский. Голкипер Йонатан Юханссон пропустил в ближний угол, мяч нырнул в сетку от его рук.

После этого «Мольде» продолжал давить, тем не менее за весь первый тайм нанёс всего два удара в створ ворот «КИ Клаксвика». Фарерцы же вообще не имели голевых моментов до перерыва. Хотя однажды герой первой встречи этих команд Арни Фредриксберг, наколотивший шесть мячей в пяти матчах квалификации Лиги чемпионов, опасно выскакивал из-за спины защитника. Он смог пробить головой, вот только удар получился плохим.

Во втором тайме сценарий игры был тем же. «Мольде» владел мячом и территориальным преимуществом, а фарерцы терпели и ждали своего шанса. Фредриксберг получил ещё один момент на исходе часа игры, когда «КИ Клаксвик» сумел отобрать мяч на чужой половине поля за счёт индивидуального прессинга. Полузащитник бил низом из-за штрафной, однако в этот вечер мяч не поддавался «дрессировке» героя квалификации ЛЧ – слабовато вышло.

В следующей атаке «Мольде» случился самый спорный момент матча. Форвард Ола Брюнхильдсен убегал к воротам «КИ Клаксвика» и упал, почувствовав, что защитник Хейни Ватнсдаль прихватывает его рукой. Судья не дал пенальти – трибуны негодовали. Но, скорее всего, арбитр прав, так как было похоже на нырок.

После этого «Мольде» вдруг стал сдуваться, а каждый подход «КИ Клаксвика» к воротам хозяев становился всё опаснее. На 75-й минуте команда Хосета наконец создала супермомент! После подачи углового прямо во вратарскую хавбек Люк Касси пробил головой в перекладину. «Мольде» повезло, что мяч отскочил не за линию ворот, а перед ней. Какие-то сантиметры отделяли гостей от гола. Кроме того, в концовке у фарерцев было ещё две-три возможности забить. К 90-й минуте чемпионы Норвегии уступали и по общему количеству ударов во втором тайме (4:6), и по попаданиям в створ (1:4). Впрочем, в компенсированное время фортуна улыбнулась уже «КИ Клаксвику»: Сиверт Маннсверк из убойной позиции послал мяч прямо во вратаря фарерцев.

В дополнительное время «Мольде» поддавливал, отыскав где-то дополнительную энергию, а «КИ Клаксвик» почти не имел моментов. Задачей гостей было дотянуть до серии пенальти. Правда, тот же Фредриксберг исполнял опасный штрафной, но опять ударил мимо цели. И норвежцы всё-таки вымучили победу! Если первый их гол в овертайме был отменён из-за очевидного офсайда, то на 112-й минуте хозяева забили по правилам. После углового и пары удачных отскоков защитник Мартин Линнес пробил точно низом из-за штрафной.

«КИ Клаксвик» вылетел в Лигу Европы, где сыграет на групповом этапе, если пройдёт в раунде плей-офф победителя пары «Шериф» – БАТЭ.