Месси вступился за одноклубника после жёсткого стыка. Прожёг соперника взглядом

Месси вступился за одноклубника в матче Кубка Лиг

В концовке игры Хосе Мартинес из «Филадельфии» жёстко уронил Ноа Аллена. Игрок «Майами» не выдержал и оттолкнул соперника. В этот момент подбежали другие игроки, и едва не завязалась драка. Лео вклинился в спор и прожёг соперника взглядом.

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