Месси вступился за одноклубника в матче Кубка Лиг
В концовке игры Хосе Мартинес из «Филадельфии» жёстко уронил Ноа Аллена. Игрок «Майами» не выдержал и оттолкнул соперника. В этот момент подбежали другие игроки, и едва не завязалась драка. Лео вклинился в спор и прожёг соперника взглядом.
Видео – далее.
Видео – далее.
Понять разочарование игроков «Филадельфии» можно
Игра завершилась разгромом «Фили» — 4:1. У Месси очередной гол.
Месси вступился за одноклубника после жёсткого стыка. Прожёг соперника взглядом
Читайте также
Топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ
Итоги 1-го тура в саудовской Про-Лиге
Кто заменит Манчини в сборной Италии?
«Барса» повторила антирекорд 50-летней давности!
Холанд забил 17 из 20 клубов в АПЛ
Топ-10 самых дорогих трансферов лета
Необычная просьба вратаря «Шарлотт» к Месси
Протест фанатов «Ювентуса» против трансфера Лукаку
«Урал» выдал лучший старт в истории РПЛ!
Алисон сыграл на гитаре для фанатов «Ливерпуля»
Крутые рекорды Лионеля Месси
Тибо Куртуа выбыл из-за травмы
Сумасшедшее шоу фанатов «Интернасьонала»
Евсеев сел на свой стул у бровки в матче с ЦСКА
«Спартак» выдал лучший старт сезона в истории
Месси — гений! Спас девушку, не потратив ни цента