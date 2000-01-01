Топ-5 дорогих игроков по общей сумме трансферов
За этих футболистов суммарно заплатили сотни миллионов!
Удивительный трансфер в Саудовскую Аравию
Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» и сразу установил новый рекорд. Бразилец — первый в топе футболистов по общей трансферной стоимости. А как выглядит первая пятёрка этого списка на Transfermarkt?
5: Мората — € 189 млн
Общая трансферная стоимость Альваро Мораты — € 189 млн. Испанец поиграл уже за шесть клубов.
4: Дембеле — € 220 млн
Усман Дембеле менял клубную прописку трижды. Суммарно «Боруссия», «Барселона» и «ПСЖ» заплатили € 220 млн.
3: Роналду — € 247 млн
В карьере Криштиану Роналду было четыре трансфера. Общая стоимость всех переходов составила € 247 млн. Интересно, что как раз «Аль-Наср» подписал его свободным агентом.
2: Лукаку — € 333,36 млн
Ромелу Лукаку переезжал из одного клуба в другой целых семь раз. В итоге общая трансферная стоимость игрока — € 333,36 млн.
1: Неймар — € 400 млн
Бразилец сменил клубную прописку в третий раз («Барселона», «ПСЖ» и теперь «Аль-Хиляль»). В общем клубы заплатили € 400 млн!
Неймар — самый дорогой игрок по общей трансферной стоимости. Кто ещё в топ-5?
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