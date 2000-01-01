Неймар — самый дорогой игрок по общей трансферной стоимости. Кто ещё в топ-5?

Удивительный трансфер в Саудовскую Аравию

Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» и сразу установил новый рекорд. Бразилец — первый в топе футболистов по общей трансферной стоимости. А как выглядит первая пятёрка этого списка на Transfermarkt?