«МЮ» заключил рекордный контракт для АПЛ. Топ-10 сделок клубов с экипировщиками

«Реал» зарабатывает больше всех в мире, а список более чем наполовину состоит из английских клубов.

Самая существенная часть доходов европейских клубов – коммерческие контракты. Немало средств получают от партнёрства с техническими спонсорами, которые традиционно считаются одними из крупнейших рекламодателей в спорте. Ниже – о десяти самых мощных соглашениях с производителями экипировки.

10. «Ливерпуль» — Nike, € 35 млн за сезон

«Ливерпуль» ушёл к Nike от New Balance, с которым даже пришлось судиться: в New Balance утверждали, что по условиям они могут автоматически продлить контракт с клубом, если повторят условия конкурента. Но «Ливерпуль» убедил судью, что Nike предложил партнёрство выгоднее за счёт маркетинговых возможностей и обещания размещать форму команды в 6000–8000 точек продаж по всему миру. Согласно договору, «Ливерпуль» получает фиксированную выплату в размере € 35 млн в год, всё остальное добирает за счёт других бонусов и продаж – в сумме доходы от Nike достигают € 92,5 млн, потому что клуб получает с продаж футболок 20% вместо обычных 7,5%.

ФК «Ливерпуль»

10. «Тоттенхэм» — Nike, € 35 млн за сезон

«Тоттенхэм» начал своё сотрудничество с Nike в 2017-м и уже через год согласовал контракт на 15 лет. По сравнению с другими клубами АПЛ, у лондонцев не такой уж и долгосрочный договор. Дэниел Леви объяснил это двумя факторами: «Тоттенхэм» не стал передавать права на реализацию продукции компании-экипировщику, и второй – клуб продаёт меньше футболок, чем «МЮ», «Арсенал» или «Челси».

ФК «Тоттенхэм»

9. «Ювентус» — adidas, € 51 млн за сезон

Cтороны переподписали контракт в 2018-м – именно в тот год «Ювентус» показал небывалые продажи (спасибо за это Роналду), из-за чего даже получил бонус от партнёра в размере € 15 млн. Новое соглашение заключили с фиксированной выплатой в размере € 51 млн за год плюс дополнительные выплаты роялти при превышении порога по продажам и спортивным результатам.

ФК «Ювентус»

8. «Бавария» — adidas, € 60 млн за сезон

Adidas владеет 8,33% акций «Баварии» и является поставщиком экипировки для клуба с 1965 года. В 2015-м они продлили соглашение, которое должно было истечь в 2020 году, и сделка вступила в силу немедленно. Согласно новому контракту, мюнхенцы получают € 60 млн за сезон (до этого было всего € 25 млн) плюс бонусы.

ФК «Бавария»

7. «Челси» — Nike, € 70 млн за сезон

В 2016-м «Челси» расторг соглашение с adidas на шесть лет раньше истечения срока, из-за чего клубу пришлось выплатить неустойку в размере € 46 млн. Но эти потери перекрылись мощным контрактом с Nike, который стороны заключили на 15 лет. Когда на «Челси» наложили ряд ограничений, бренд хотел разорвать соглашение, но в итоге остался: потери для обоих сторон были бы слишком существенными.

ФК «Челси»

6. «Манчестер Сити» — Puma, € 75 млн за сезон

В 2019 году «Сити» сменил экипировщика – на замену Nike пришла Puma. Контракт стал крупнейшим в истории компании, и его действие распространяется не только на манчестерский клуб, но и на другие команды City Football в Австралии, Испании, Уругвае и Китае. Сумма выплат увеличивается при выполнении различных условий.

ФК «Манчестер Сити»

5. «ПСЖ» — Nike, € 80 млн за сезон

«ПСЖ» и Nike сотрудничают уже более 30 лет, и год назад они продлили соглашение ещё на десять лет. Новый контракт охватывает не только мужскую футбольную команду, но и женскую и гандбольную. Рост суммы колоссальный – по предыдущему соглашению парижане получали € 25 млн, по нынешнему же – минимум € 80 млн за сезон (плюс бонусы). Стороны также запустили в 2021-м эксклюзивное партнёрство с Jordan, что позволило добиться рекордных продаж футболок – Нассер Аль-Хелаифи говорил, что их число было «одним из самых больших в европейском футболе».

ФК «ПСЖ»

4. «Арсенал» — adidas, € 85 млн за сезон

Стороны переподписали соглашение за два года до истечения срока их старой сделки, за что «Арсенал» получил аванс от adidas. В контракте указано, что клуб может также получить бонусы за победу в Кубке Англии, АПЛ или Лиге чемпионов. Без дополнительных начислений «Арсенал» получает от adidas € 85 млн за сезон.

ФК «Арсенал»

3. «Манчестер Юнайтед» — adidas, € 104 млн за сезон

Клуб заключил соглашение с adidas в начале сезона-2015/2016, воссоединившись спустя 23 года. В этом году сделку продлили (новый контракт вступит в силу в 2025-м), подписавшись на рекордных для клуба АПЛ условиях – € 1,04 млрд. Для «МЮ» сумма договора выросла на 20%, и с 2025-го клуб будет получать минимум € 104 млн за сезон (плюс бонусы). В 2022-м форма манчестерского клуба стала самой продаваемой в мире – всего реализовали 3,22 млн джерси (больше всего – с Роналду).

Но есть нюанс: если клуб два сезона подряд не выйдет в ЛЧ, то сумма может сократиться.

ФК «Манчестер Юнайтед»

2. «Барселона» — Nike, € 105 млн за сезон

Nike работает с «Барселоной» с 1998-го, и в 2016-м компания получила права на ассоциацию и использование бренда «Барса», а также права на рекламу. Интересно, что стороны тогда объявили о продлении до 2028-го, но вплоть до 2018 года они работали без подробного контракта. Клуб и экипировщик договорились, что финализированное соглашение будет подписано спустя два года. Согласно источникам, знакомым с переговорным процессом, договор от 2016-го был одолжением, которое Nike оказал «Барсе». Ведь она хотела немедленно получить деньги для достижения целей совета директоров Хосепа Бартомеу. Когда наступил 2018-й, договориться вновь не удалось из-за разногласий, поэтому контракт так и остался предварительным.

Пересмотреть условия договорились уже в 2023 году (по нынешнему соглашению клуб получает около € 105 млн за сезон, сумма вырастает до € 155 млн при выполнении ряда условий), поэтому в ближайшее время размер выплат может вырасти. Как сообщали испанские СМИ прошлой осенью, «Барселона» с завистью смотрит на сделку «Реала» с adidas, поэтому хочет потребовать от Nike максимально возможную сумму. Клубу как никогда нужны деньги, и это хороший способ увеличить коммерческие доходы.

ФК «Барселона»

1. «Реал» — adidas, € 152 млн за сезон

Немецкая компания работает с мадридским клубом с 1998-го, и в 2019 году они в очередной раз продлили сотрудничество. Новый контракт вступил в силу с сезона-2020/2021 и рассчитан до лета-2028. Сумма соглашения составляет € 1,1 млрд за весь срок, что суммарно позволяет зарабатывать «Реалу» порядка € 152 млн за сезон с учётом мерчендайзинга. Футболки мадридского клуба по итогам 2022 года были вторыми в мире по числу проданных штук – 3,106 млн копий (самая популярная фамилия – Бензема). За победу в ЛЧ год назад «Реал» получил дополнительные € 5 млн от экипировщика.