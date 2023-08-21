«Спартак» купил защитника в центр! Бабич забил в Испании почти столько, сколько и Бонгонда

В «Спартаке» всё-таки появился новый центральный защитник из Сербии. В летнее окно у московского клуба сорвался трансфер Страхини Эраковича из «Црвены Звезды», который предпочёл красно-белым «Зенит», но получилось договориться с другим игроком из этой страны. Сегодня КБ сообщили о подписании Срджана Бабича из «Альмерии». Сумма сделки составила около € 5 млн, а сам 27-летний легионер будет зарабатывать в столичном клубе € 1,5 млн в год. Рассказываем о спартаковском новичке.

Бабич – уроженец боснийского города Баня-Лука и воспитанник сербской «Войводины». За родную команду он отыграл на профессиональном уровне всего год и завоевал с ней Кубок страны, более того, забил в финале с «Ягодиной». Уже летом 2015-го он оказался в Испании. На тот момент 19-летнего защитника подписал «Реал Сосьедад», заплативший за Срджана € 1 млн (по данным Transfermarkt). Будущему спартаковцу помог довольно рано уехать за границу молодёжный ЧМ-2015. Сборная Сербии неожиданно выиграла тот чемпионат мира U20, победив в финале Бразилию в дополнительное время – 2:1. Игрок «Войводины» был основным центральным защитником национальной команды, поучаствовал во всех семи матчах. Многообещающее начало карьеры. К слову, в финале с бразильцами в основе сербов вышли также нынешние армейцы Милан Гаич и Саша Зделар, а главной звездой команды считался Сергей Милинкович-Савич.

Однако с первой попытки запрыгнуть в Примеру у Бабича не получилось. Первый сезон он отыграл за фарм-клуб «Реала Сосьедад» в третьем дивизионе. Летом 2016-го его отдали в аренду во второй дивизион (Сегунду) «Реусу Депортиу». Ещё через год Срджан вернулся в Сербию – его арендовала «Црвена Звезда». Летом 2018-го отношения защитника с испанцами завершились. «Црвена Звезда» выкупила его за € 800 тыс.

Бабич принадлежал топ-клубу Сербии с лета 2018-го до лета 2022-го, но не все эти годы выступал за команду из Белграда. Для защитника продолжали искать варианты за рубежом. В августе 2020-го Срджана арендовал португальский «Фамаликан» – там он играл вместе с российским голкипером Иваном Злобиным. Два легионера быстро нашли общий язык. Злобин признавался в интервью, что общается в команде больше всего как раз с Бабичем и ещё одним парнем из Сербии.

Если в «Црвене Звезде» Бабич выиграл три чемпионских титула и дебютировал в Лиге чемпионов (провёл три матча на групповом этапе сезона-2018/2019), то благодаря сезону в «Фамаликане» защитник обратил на себя внимание «Альмерии». Серб был твёрдым игроком основы португальцев: провёл 27 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. К слову, после ухода Бабича в «Црвене Звезде» освободилось место для Эраковича, который дебютировал за первую команду в 2020-м.

Срджан Бабич Фото: Clive Mason/Getty Images

В августе 2021-го «Альмерия» арендовала защитника у белградского клуба за € 100 тыс. Тогда испанская команда выступала во втором дивизионе, но с Бабичем в составе выиграла турнир и поднялась в элиту. Срджан сыграл 37 матчей и забил один гол, попал в символическую сборную лиги. В итоге «Альмерия» выкупила серба летом прошлого года за € 1,1 млн.

Минувший сезон стал первым для Бабича в Примере. До топ-лиги чемпион мира среди молодёжки дорос только к 26 годам. В том чемпионате «Альмерия» боролась за выживание до последнего тура, но всё же успешно решила задачу – заняла 17-е место (финишировала всего в одном очке от зоны вылета). Срджан по количеству проведённого на поле времени в Примере стал вторым среди полевых игроков команды. Он сыграл 2998 минут. Принял участие в 34 матчах, а в основе выходил 33 раза, причём в некоторых встречах с капитанской повязкой.

Смотря на этого защитника, прежде всего выделяешь его физические данные. Рост Бабича – 195 см. Естественно, центральный защитник опасен на стандартах у чужих ворот, а в прошлом сезоне Примеры забил три мяча. Вот эти голы:

В октябре 2022-го в домашнем матче с «Райо Вальекано» (3:1) Бабич стал автором победного второго гола «Альмерии». После подачи углового с левого фланга сделал рывок к линии вратарской и грамотно пробил головой. Мяч рикошетом от земли влетел в сетку.

В начале апреля 2023-го в выездной игре с «Сельтой» (2:2) Срджан ещё раз удачно сходил на стандарт. Он открыл счёт на седьмой минуте после подачи углового с правого фланга. Снова сделал движение к мячу, чтобы выиграть борьбу за опережение, и здорово пробил головой под перекладину.

Неделю спустя Бабич положил свой третий мяч в чемпионате Испании – в домашнем матче с «Валенсией» (2:1). Этот гол тоже стал победным для «Альмерии». Всё как и прежде: подача с углового (с левого фланга), рывок серба во вратарскую и удар головой – голкипер ошибся на выходе.

Забавно, что центральный защитник Бабич забил в минувшем сезоне Примеры почти столько же, сколько вингер «Кадиса» Тео Бонгонда – три мяча против четырёх. Бельгиец уже доказывает, что «Спартак» не ошибся с его трансфером. Серб даст красно-белым преимущество как минимум на стандартах у чужих ворот.

С другой стороны, не скажешь, что у Бабича какая-то сумасшедшая статистика воздушных единоборств. По данным Sofascore, он побеждал в 61% верховых дуэлей и даже в своей команде стал только вторым по количеству выигранной борьбы за мяч на «втором этаже» (72). По отборам и перехватам Срджан оказался вне топ-3, по выносам мяча из штрафной он тоже второй (121). Как и по количеству точных передач (1166).

Понятно, что в случае с таким габаритным игроком речь идёт не о самом быстром, ловком и резком защитнике. Против скоростных соперников на свободном пространстве Бабича лучше не оставлять. Один в один его можно обыгрывать. Но так или иначе качества обороне красно-белых серб добавит, да и первый пас у него есть. Кстати, Срджан – левоногий центрбек, а значит, конкурент для Георгия Джикии.

С сентября прошлого года Бабич вызывается в первую сборную Сербии. Сыграл четыре матча за национальную команду, попал в заявку на ЧМ-2022. Там был запасным, как и Эракович, но принял участие в матче 2-го тура группового этапа с Камеруном (3:3). Вышел на замену на последние 15 минут.

Сборная Сербии, в отличие от золотой молодёжки Бабича, не вышла из группы на чемпионате мира, но для Срджана поездка в Катар – память на всю жизнь. Когда он только попал в заявку национальной команды на турнир, то не мог поверить своему счастью. «Я вне себя от радости – не знаю, что сказать!» – отвечал журналистам Бабич, когда тренер сборной огласил итоговый состав.

«Приехав в Испанию, я попытался изменить многие вещи в плане профессионализма, – признавался Срджан в интервью для Mondo.rs. – Как я должен к себе относиться и всё такое. Я бы сказал, что вознаграждён за это, но, думаю, лучшее ещё впереди. Самые дорогие для меня поздравления пришли от моей семьи – отца, матери, брата, жены. Я получил их так много, что невозможно открыть все сразу. Попадание в заявку на чемпионат мира – это вовсе не мелочь, я счастлив».

Следующей наградой для Бабича стал контракт со «Спартаком» – очевидно, крупнейший в его карьере.