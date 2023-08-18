Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца?

«Ливерпуль» проводит одну из самых противоречивых трансферных кампаний за последние годы. Клуб здорово начал лето, ещё до начала предсезонки подписав Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи на замену ушедшим полузащитникам. Но перестройка неожиданно превратилась в совсем глобальную, поскольку Фабиньо и Джордан Хендерсон умотали в Саудовскую Аравию. Закономерно встал вопрос о новом опорнике, и тут «Ливерпуль» по-настоящему провалился. Клуб долго вёл переговоры по Ромео Лавиа из «Саутгемптона», внезапно переключился на битву с «Челси» за Мойсеса Кайседо из «Брайтона», а в итоге упустил обоих.

В последние дни «Ливерпуль» связывали с несколькими полузащитниками, но первым на эту позицию приехал футболист, которого журналисты вообще не упоминали. Трансфер Ватару Эндо из «Штутгарта» осуществился буквально за пару суток. Не знаете, что это за игрок? Ничего страшного, сейчас познакомимся.

Эндо — лидер. И изначально вообще не опорник

Коротко о карьере. Ватару 30 лет, и начинал он ещё в 2010-м на родине, в Японии. До Европы Эндо добрался только в 25 лет, отправившись в бельгийский «Сент-Трюйден». Но довольно быстро умотал в Германию, а именно в «Штутгарт». Причём в первый сезон Ватару рубился с командой во Второй Бундеслиге и на правах аренды. Потом случилось повышение в классе и выкуп за скромные € 1,7 млн.

Забавно, что новый опорник «Ливерпуля» базово игрок совершенно другой позиции. Эндо начинал в центре обороны и выступал в этой роли бóльшую часть карьеры, вплоть до переезда в Германию. Уже в «Штутгарте» Ватару перебрался в полузащиту, и то не сразу. Матчей в качестве защитника он на данный момент провёл даже больше, чем в качестве опорника. И это несмотря на далеко не выдающийся рост — 178 см.

Одна из сильных сторон Эндо — лидерские качества. Японец носит капитанскую повязку и в сборной, и в «Штутгарте» до трансфера. Тут в контексте перехода в «Ливерпуль» прослеживается явная логика: англичанам нужны лидеры после ухода капитана и вице-капитана в лице Хендерсона и Джеймса Милнера.

Эндо в сборной Японии Фото: Kenta Harada/Getty Images

Теперь про игровые качества. Эндо отдалённо напоминает Жоржиньо Вейналдума — одного из ключевых футболистов «Ливерпуля» в эпоху Юргена Клоппа, которого команде явно не хватало после ухода в «ПСЖ». Ватару тоже хорош в отборе, классно работает корпусом и уверенно чувствует себя на мяче — не стесняется даже крутить «марсельскую рулетку». Отсюда и девятое место по заработанным фолам в прошлом сезоне Бундеслиги (55). Пройти Эндо трудно: он стал девятым в чемпионате по отборам при попытке дриблинга со стороны соперника (38).

Приятный бонус — подключения в атаку. Эндо отлично бьёт издали, в том числе с лёта (если посмотрите нарезки, увидите несколько голов в подобном стиле), умеет отдавать тонкие передачи и своевременно отыгрываться в стенку. С продвижением мяча всё в порядке: в прошлом сезоне у Ватару 171 продвигающая передача в Бундеслиге — по этому показателю он лучший в «Штутгарте» и седьмой во всём чемпионате. Для опорника у Эндо шикарная результативность: 5+4 по системе «гол+пас» в прошлом розыгрыше лиги. Это при том, что он не бил пенальти.

Ещё один плюс Эндо — железный организм и свойственная японцам дисциплина. За три года в «Штутгарте» Ватару пропустил всего два матча из-за проблем со здоровьем, один из них — из-за коронавируса. А последняя дисквалификация в связи с перебором жёлтых случилась аж в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне у Эндо просто не набралось для этого карточек — всего 3 в 33 матчах.

Что смущает в трансфере Эндо. И ещё несколько фишек

Явный минус сделки для «Ливерпуля» — стоимость. Клуб за последние годы приучил болельщиков к переплатам только за самых нужных и сильных футболистов. И то зачастую удавалось договориться о максимально выгодных для себя условиях. С Ватару всё иначе: за 30-летнего игрока, у которого оставался всего год по контракту со «Штутгартом» и которого Transfermarkt оценивает в скромные € 6,5 млн, «Ливерпуль» заплатил € 19 млн. Конечно, глобально клуб не разорится от этой сделки, но такую сумму можно объяснить разве что паникой из-за обстоятельств и нежеланием ввязываться в долгие переговоры.

Обратная сторона трансфера — сам Эндо. В отличие от того же Кайседо, Ватару моментально изъявил желание присоединиться к «Ливерпулю». Оно и понятно: в этом случае никакой конкуренции с другими топ-клубами не было. Но для «Ливерпуля» данный аспект всё равно важен: Клоппу нужны футболисты, которые на 100% горят желанием играть в его команде и полностью отдаваться делу.

В том, что Эндо едет в «Ливерпуль» полным энтузиазма, сомневаться не приходится. Явное подтверждение — слова главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хёнеса на пресс-конференции незадолго до закрытия сделки.

Себастьян Хёнес Главный тренер «Штутгарта» «Клуб разрешил Ватару вести переговоры с «Ливерпулем». Ненормально, когда капитан уходит за два дня до старта сезона, но мы видим в этом стимул провести несколько матчей успешно даже без него. В лице Эндо мы теряем крайне надёжного футболиста и лидера как в спортивном, так и в личностном плане. Но у Ватару появилась возможность исполнить мечту в 30 лет и поиграть в Премьер-лиге. Для «Штутгарта» и всех, кто работал с Эндо здесь, будет честью помочь ему в этом. Я желаю Ватару только лучшего».

И ещё немного фишек, касающихся Эндо:

внимательные болельщики «Ливерпуля» сразу придумали мем, связывающий Ватару с Джорданом Хендерсоном. Если убрать на футболке несколько букв из фамилии экс-капитана, получится неравномерно размазанная по спине фамилия Эндо. Жаль только, что японец взял третий номер, а не 14-й;

в Германии Эндо так полюбили за самоотдачу и работоспособность, что придумали ему прозвище LegEndo;

Эндо настолько жёсткий, что иногда играет в капе. Это не шутка.

Эндо в «Штутгарте» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Если суммировать, «Ливерпуль» купил качественного футболиста для ротации, пусть и возрастного и с переплатой. Сделать вид, что позиция опорника закрыта, точно не получится. В центре полузащиты по-прежнему дыра, которую срочно нужно закрывать футболистом, полностью соответствующим уровню команды. Хорошая новость для болельщиков заключается в том, что клуб, судя по последним новостям, активно работает в этом направлении. Но если опорник в основу так и не приедет, «Ливерпуль» ждут большие проблемы.