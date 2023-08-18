ЦСКА мощно потроллил «Спартак» после ролика с презентацией ретроформы. Видео

В обоих видео снялся один и тот же актёр. Полгода назад он говорил, что ЦСКА — чемпион.

Лучшие медиабаталии в футболе – однозначно в РПЛ. Вчера «Спартак» выпустил трогательный ролик, в котором представил третью форму: красно-чёрный комплект посвящён историческим победам над «Аяксом» в Кубке УЕФА сезона-1997/1998 – тогда команда выиграла 1:0 дома и 3:1 на выезде. Отец, сын, старый телевизор, командные реликвии, путешествие во времени и форма в подарок – получилось уютно и душевно.

Но весь флёр ностальгии и трогательности был развеян, когда медиаслужба ЦСКА обнаружила, что тот же самый актёр, что играет отца в ролике «Спартака», снимался и у них прошлой зимой и весело заявлял в камеру: «ЦСКА – чемпион».

«Спартак» продолжил баттл: пошутил на тему перехода Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак», который, как и актёр Михаил, «сделал правильный выбор».

Михаил Люлинецкий, который исполнил роли в видео ЦСКА и «Спартака», был задействован в 73 проектах, играя в основном второстепенных героев: врачей, работников скорой помощи, но особенно хорошо ему удаются люди в погонах – он был и оперативником, и капитаном госбезопасности, и полицейским, и сержантом МВД. Оба клуба наверняка нашли его в актёрской базе, но каким-то случайным образом «Спартак» выбрал того же человека, на которого полгода назад пал выбор ЦСКА. Сам Люлинецкий сказал, что ни за какой клуб он не болеет, а появление в двух роликах – всего лишь работа.

«Знал о спортивном соперничестве между ЦСКА и «Спартаком». Я не фанат футбола и ни с какими клубами договора не подписывал. Я — нанятый актёр и там, и там», — сказал Люлинецкий «Чемпионату».