«Никто не удивится, если Кокорин выйдет в основе». Россиянину в Италии дадут новый шанс?

Вы точно натыкались на новости про голевые свершения Кокорина в товарищеских матчах за «Фиорентину». Нападающий вернулся в клуб из «Ариса», где стал лучшим игроком сезона, и теперь рассчитывает на новый шанс в Италии. В этот момент вы можете ехидно ухмыльнуться, но всё именно так. «Фиорентина» так и не смогла найти покупателей на форварда, контракт действует ещё сезон. Так что у Винченцо Итальяно не остаётся выхода – именно поэтому Александр довольно интенсивно играл в товарняках перед стартом сезона. И, главное, эффективно – у него минимум три гола. И это только те, что попадали в публичное поле. В реальности, возможно, даже больше.

В соцсетях клуба реальный восторг от Коко – именно так его называют болельщики. Неудачи прошлых сезонов забыты. Теперь некоторые в него действительно верят как в нападающего.

«Многие из нас считали, что Кокорин просто мем и что те, кто хвалил его в сети, просто использовали абсурдный юмор. Но затем предсезонка с Итальяно, который начинает использовать россиянина. Итог – хорошие выступления и голы. В том числе перед дебютным матчем чемпионата с «Дженоа».

Если Кокорин действительно здорово выглядел, то у него есть всё для одной из тех романтических и неожиданных историй, которые делают игру в футбол красивой: классический аутсайдер, который надевает футболку и вновь обретает (в данном случае впервые) любовь и аплодисменты своей аудитории», – написал один из популярных блогеров «фиалок».

И всё это совсем не ирония. У Кокорина есть реальный шанс начать сезон в старте. Всё из-за кадровых сложностей. Основной нападающий Лука Йович хочет уйти, но клубу сложно найти покупателя, который готов удовлетворить все финансовые запросы. Поэтому футболист в статусе «на чемоданах». Да, он тренируется, иногда выходит, но главный тренер признаёт, что глобально уже не рассчитывает на форварда, который не хочет играть за Флоренцию.

Лука Йович Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

14 августа «Фиорентина» объявила о переходе аргентинского бомбардира Лукаса Бельтрана. За € 25 млн. Естественно, именно он потенциально первая опция на сезон. Но проблема в том, что перед игрой с «Дженоа», которая уже в субботу, 22-летний игрок проведёт всего пару тренировок. Поэтому ставить его в основу – большой риск. Есть ещё анголец Мбала Н’Зола, но он в команде всего около недели – следовательно, тоже пока не адаптирован. Но хотя бы имеет неплохой опыт в Серии А. Так что, вероятно, Итальяно будет выбирать между ним и россиянином. С одной стороны, Кокорин, который здорово провёл предсезонку и, похоже, действительно впечатлил тренера. С другой – Н’Зола – предсказуемый, но малоадаптированный под стиль новичок.

«Это кажется невероятным, но россиянин, возможно, является нападающим, который лучше всего проявил себя летом, и сам тренер очень впечатлён его отношением и формой. Впечатлён настолько, что нет поводов для вопросов, если выбор в конце концов падёт на него. И ведь действительно никто не удивится, если Кокорин выйдет в старте с «Дженоа», – написали пару дней назад в Corriere Fiorentino.

Александр Кокорин Фото: acffiorentina.com

При этом, даже если Кокорин попадёт в старт на первый матч, едва ли это станет долгосрочным проектом. Уж слишком много денег заплатили за Бельтрана, который, вероятно, и станет основным нападающим в сезоне. Так что у Александра выбор: либо быть второй или третьей опцией (вместе с Н’Зола), либо найти новую команду. Кипрский «Арис» рассчитывал на футболиста в квалификации Лиги ЛЧ, откуда команда уже вылетела. Так что не факт, что теперь они захотят возвращения Александра. Сообщалось об интересе из ОАЭ. Агент говорил и про российский клуб. Но общий посыл – всё зависит от «Фиорентины».