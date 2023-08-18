«Рубин» одержал первую победу в РПЛ и спас Рахимова. А «Крылья» собрали всё невезение

«Рубин» и «Крылья» начали сезон РПЛ по-разному. Если самарцы забрались в верхнюю часть таблицы, то казанцы оказались внизу. Хотя в 1-м туре «Рубин» приятно удивил во встрече с «Локомотивом». Но затем последовали два поражения и ещё одна ничья. Известный футбольный агент Тимур Гурцкая вчера сообщал, что главного тренера казанцев Рашида Рахимова могут уволить в скором времени. Так что встреча с «Крыльями» стала критически важной для Казани.

В 4-м туре «Рубин» в гостях без шансов проиграл «Ростову» (0:3). Рахимов сделал четыре замены в составе в сравнении с тем матчем. На поле с первых минут вышли защитник Игор Вуячич, хавбеки Угочукву Иву и Александр Зотов, а также Александр Ломовицкий. Самарцы в прошлом туре отлично сыграли с «Локо», обидно упустив победу в добавленное ко второму тайму время. Игорь Осинькин внёс всего одно изменение: вместо Юрия Горшкова в старте появился Николай Рассказов, как раз забивший «Локомотиву».

В начале матча «Рубин» активно включился. Хозяева пошли в высокий прессинг, не экономя силы. Это способствовало большому количеству мелких фолов (не только со стороны «Рубина»). На накалённую обстановку влияла и душная погода в Казани. Ещё жарче стало после отменённого гола «Крыльев» на восьмой минуте: Никита Салтыков замкнул навес со штрафного, но оказался в офсайде. А вот «Рубин» через пару мгновений воспользовался шансом со стандарта. Защитник Алексей Грицаенко запутал оборону «Крыльев», юрко выскочив под навес и переправив мяч в ворота Ивана Ломаева. Наверняка у Рашида Рахимова сразу поднялось настроение. Ненадолго.

Уже через четыре минуты провалом в обороне «Рубина» воспользовался лидер самарцев – Бенхамин Гарре. Он после передачи из глубины выскочил к воротам Юрия Дюпина, технично вывернул стопу и отправил мяч мимо голкипера. Сумасшедшие стартовые 15 минут!

Но затем темп всё же спал. Мяч чаще оказывался под контролем «Крыльев», но извлечь из этого убойные шансы не удавалось. Периодически соперники создавали моменты со стандартов. Но удар защитника «Крыльев» Бейла со штрафного, например, блокировала стенка, а выпады «Рубина» останавливала оборона гостей.

Реальный шанс для казанцев пришёл неожиданно. Мяч попал в локоть Гленну Бейлу в штрафной «Крыльев», VAR позвал на просмотр арбитра Сергея Цыганка, а тот назначил пенальти. 11-метровый неудачно исполнил Мирлинд Даку, но на добивание подоспел Александр Мартынович и снова вывел «Рубин» вперёд. А момент с пенальти, откровенно говоря, невезучий: Бейлу не повезло с ситуацией.

Отличный расклад для Рахимова под конец первого тайма. А для «Крыльев» ключевой новостью стала травма Гарре. Лидер гостей получил повреждение голеностопа в стыке с Грицаенко и не появился после перерыва. Это проблема для Осинькина, ведь именно аргентинец постоянно создаёт опасность чужим воротам, являясь лидером в атаке «Крыльев». Ещё одно невезение?

Старт второго тайма подарил ожидаемую картину. «Рубин» не спешил идти в атаку, а вот гости активно шли вперёд. Хозяев выручали защита и голкипер Дюпин. «Рубин» многократно превышал самарцев по фолам, что отражало сдерживающий настрой команды Рахимова.

Хозяевам удалось создать и свой момент: на 66-й минуте Даку совершил отличный проход, уже обыграл Ломаева, но не попал в ворота с острого угла. Этот момент так и остался самым ярким у «Рубина» во втором тайме. «Крылья» же нагнетали, стараясь хотя бы сравнять счёт. В конце самарцы свалились на верховые передачи в штрафную, но их снимал Дюпин.

«Рубин» — «Крылья Советов» Фото: vk.com/fckssamara

А в итоге «Крылья» проспали контратаку, в которой Бейлу пришлось фолить на Умарали Рахмоналиеве. Судья показал голландцу вторую жёлтую карточку, удалив с поля. Шансы на положительный исход снизились до минимума. Добавленные пять минут не помогли «Крыльям».

Самарцы потерпели первое поражение в сезоне РПЛ, а «Рубин» одержал первую победу. Рашид Рахимов избежал плачевной участи и теперь спокойно готовит команду к следующим встречам. «Крылья», несмотря на очередной неплохой матч, не без невезения снова потеряли очки. Но в следующем туре команда Осинькина дома принимает «Балтику». «Крылья» имеют хороший шанс на победу. «Рубин» же на своём поле сыграет с «Динамо» – повторить успех матча с «Крыльями» будет сложно.