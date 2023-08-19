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Трансферные новости, 18 августа 2023 года, Лавиа, «Челси», Эндо, «Ливерпуль», Тормена, «Краснодар», Дзаньоло

10 главных трансферных новостей дня. Третий опорник «Челси» и мощное усиление «Краснодара»
Кирилл Закатченко
Трансферные новости, 18 августа
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Дзаньоло уехал в Англию, а россиянин Пруцев — в Словению.

Прошедший день оказался богатым с точки зрения официальных переходов. «Челси» и «Ливерпуль» взяли новых полузащитников, россиянин Егор Пруцев уехал в Словению, «Краснодар» купил легионера, а Николо Дзаньоло оказался в команде Унаи Эмери. Рассказываем о главных трансферных новостях.

Дайджест трансферных новостей предыдущего дня:
10 главных трансферных новостей дня. Крутая сделка ЦСКА и новый одноклубник Головина
10 главных трансферных новостей дня. Крутая сделка ЦСКА и новый одноклубник Головина

«Челси» потратил более € 60 млн на Лавиа

Молодой (19 лет) полузащитник Ромео Лавиа подписал контракт с «Челси» до 2030 года. Его трансфер обошёлся лондонцам в приличную сумму (€ 62,1 млн), хотя всё это не идёт ни в какое сравнение с Мойсесом Кайседо. Руководители «Челси» довольны сделкой и подчеркнули, что давно наблюдали за игроком. Они отметили, что футболист показал зрелость в АПЛ, несмотря на юный возраст. Ранее Лавиа играл за «Саутгемптон», который выручил за талантливого парня неплохие деньги. Кстати, игроком также интересовался «Ливерпуль», однако сам футболист сделал выбор в пользу лондонского клуба. Это уже третий опорник «Челси» в это окно.

Ромео Лавиа

Ромео Лавиа

Фото: chelseafc.com

«Ливерпуль» всё-таки нашёл опорника

Мерсисайдцы оперативно нашли новичка после того, как провалили переговоры с Кайседо и Лавиа. Оба уехали в «Челси», а «Ливерпуль» подписал контракт с японцем Ватару Эндо. 30-летний полузащитник подписал долгосрочный контракт, а его трансфер обошёлся в € 19 млн. Эти деньги получит «Штутгарт» — именно там японец играл с 2019 года. В нынешнем сезоне Эндо отыграл один матч в Кубке Германии и записал на свой счёт один гол. Теперь его ждёт не борьба за выживание в Бундеслиге, а рубка за высокие места в АПЛ.

Почему «Ливерпуль» так переплатил за новичка?
Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца?
Панический трансфер «Ливерпуля». Зачем так переплачивать за 30-летнего японца?

Дзаньоло сыграет под руководством Эмери

В начале 2023 года итальянец покинул «Рому» и перебрался в «Галатасарай». Провёл 12 матчей, забил пять мячей и стал чемпионом Турции. Спустя полгода Николо Дзаньоло уезжает в «Астон Виллу», которую тренирует Унаи Эмери. Клуб из Бирмингема сыграет в новом сезоне в Лиге конференций, а Николо уже выигрывал этот турнир. В 2022 году он добился успеха вместе с «Ромой» Жозе Моуринью. «Астон Вилла» уже объявила о переходе новичка, однако Дзаньоло ещё необходимо получить рабочую визу. Наверное, с этим не будет проблем.

Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Фото: avfc.co.uk

Пруцев сменил Сербию на Словению

Егор Пруцев проведёт ближайший сезон в составе словенского «Целе». 20-летний парень переезжает туда на правах аренды. Прошлым летом Пруцева выкупила «Црвена Звезда», однако там он играл не так часто. При этом стал чемпионом Сербии и обладателем Кубка страны. Новый клуб Пруцева выступает в квалификации Лиги конференций, а пост главного тренера занимает бывший футболист «Ливерпуля» Альберт Риера. В прошлом сезоне испанец работал с «Олимпией» и сделал её чемпионом Словении. А «Црвена Звезда» летом пригласила на должность тренера Барака Бахара. Судя по всему, пока Пруцев не входит в планы этого специалиста.

Егор Пруцев

Егор Пруцев

Фото: Mike Kireev/Getty Images

Полузащитник «Крыльев Советов» Салтыков заинтересовал ЦСКА

Летом ЦСКА расстался с Хесусом Мединой и Бактиёром Зайнутдиновым, но подписал 19-летнего таланта из Азии Аббосбека Файзуллаева. По нашей информации, теперь армейцы заинтересовались другим молодым парнем — Никитой Салтыковым из «Крыльев Советов». В прошлом сезоне он запомнился голом в кубковой игре со «Спартаком» (2:1). Тогда Никита играл за «Акрон» на правах аренды, а теперь выступает на уровне РПЛ. Получается неплохо — четыре матча, два гола. Правда, все мячи Никиты пришлись на одну игру с «Ростовом» (5:1). Сам игрок подчеркнул, что ничего об интересе со стороны ЦСКА не слышал.

У Салтыкова есть скандальный эпизод в биографии:
В РПЛ зажигается дерзкая звезда. У Салтыкова в карьере уже был большой скандал с дракой
В РПЛ зажигается дерзкая звезда. У Салтыкова в карьере уже был большой скандал с дракой

Захарян пройдёт медосмотр для «Реала Сосьедад» 19 августа

Арсен Захарян прилетел в Испанию. Да-да, это не шутка. После длительного переговорного процесса кажется, что трансфер вышел на финишную прямую. 18 августа россиянин оказался в Испании, а его медосмотр для «Реала Сосьедад» запланирован на 19-е число. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе испанского клуба. И добавили, что контракт ещё не подписан. Если всё пройдёт хорошо, то совсем скоро Арсен будет позировать в футболке нового клуба. Похоже, что ещё одна трансферная сага подходит к логическому завершению.

Почему трансфер Захаряна в «Сосьедад» обязан состояться:
Трансфер Захаряна в «Сосьедад» обязан состояться. Я отказываюсь верить, что он проклят
Трансфер Захаряна в «Сосьедад» обязан состояться. Я отказываюсь верить, что он проклят

«Динамо» всё ближе к трансферу футболиста сборной Мексики

История с трансфером Луиса Чавеса в «Динамо» растянулась на несколько недель. Позднее даже появилась информация, что сделка под угрозой срыва. Причина — у московского клуба возникли проблемы с переводом денег по причине наложенных на Россию санкций. Бело-голубые придумали схему — они переводят деньги игроку, а тот выкупает свой контракт у «Пачуки» и переходит в «Динамо». Согласно нашим данным, сегодня Чавес получил деньги от московского клуба. Его переход состоится в ближайшее время.

«Краснодар» объявил о переходе ещё одного легионера

Лидер РПЛ продолжает укреплять состав. Ранее состав команды пополнил уругваец Лукас Оласа, а теперь — бразилец Витор Тормена. Футболист подписал контракт с «быками» до 2027 года. Кстати, Тормена — очередной игрок, который переехал в Россию из Португалии (ранее он выступал за «Брагу»). «Быки» купили футболиста за € 2 млн (по данным Transfermarkt), хотя его трансферную стоимость оценивают в € 5 млн. 27-летний Тормена играл в Португалии с 2017 года. Ранее он также выступал за «Жил Висенте» и «Портимоненсе».

Витор Тормена

Витор Тормена

Фото: Официальный сайт «Краснодара»

В «Динамо» перешёл белорусский вратарь

Московский клуб заключил пятилетний контракт с вратарём БАТЭ и сборной Беларуси Андреем Кудравцом. Согласно условиям договора, голкипер присоединится к новой команде зимой. До того времени 19-летний футболист продолжит играть за БАТЭ. К слову, Андрей дебютировал за основной состав клуба летом 2020 года в матче Кубка Беларуси. А весной 2021-го стал самым молодым вратарём-дебютантом (17 лет 227 дней) в истории высшего дивизиона белорусского футбола. В составе БАТЭ стал победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также играл в еврокубках.

Лунёв продолжит карьеру в «Карабахе»

Лунёв стал свободным агентом по окончании прошлого сезона. До этого он на протяжении двух лет играл за «Байер». Ну как играл — всего три матча (четыре пропущенных мяча). Sport24.az утверждает, что теперь 31-летний вратарь переедет в Азербайджан. В ближайшее время бывший вратарь «Зенита» подпишет контракт с «Карабахом». Этот клуб уже вылетел из Лиги чемпионов, однако продолжает борьбу в квалификации Лиги Европы. Чтобы попасть в групповой этап, нужно обыграть словенскую «Олимпию».

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Теги Футбол РПЛ Трансферы •••

Заглавное фото: fckrasnodar.ru/avfc.co.uk/chelseafc.com

Источник: «Чемпионат»

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