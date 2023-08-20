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«Спартак» — «Зенит», «Факел» — «Пари НН»: прямая онлайн-трансляция 5-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, 20 августа 2023

Главный матч тура в РПЛ. Прервёт ли «Спартак» неудачную серию с «Зенитом»? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
«Спартак» — «Зенит» LIVE
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А в первой игре дня нас ждёт соперничество Евсеева и Юрана.

Привет, друзья! Сегодня тремя матчами завершится 5-й тур РПЛ.

Первая игра дня пройдёт в Воронеже, где нас ждёт тренерская дуэль Вадима Евсеева и Сергея Юрана. «Факел» до сих пор не набрал ни одного очка в РПЛ, а «Пари НН» только в прошлом туре добыл долгожданную победу.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральная игра дня, да и всего тура, начнётся в 19:30 мск. «Спартак» против «Зенита» — это будет огонь! Московский клуб впервые за долгое время подходит к игре, занимая в таблице место выше, чем сине-бело-голубые. Красно-белые давненько не обыгрывали «Зенит» в РПЛ, а соперник на старте этого сезона пока не впечатляет.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 20:00 мск начнётся заключительный матч тура — «Ахмат» против «Оренбурга». Грозненский клуб проведёт первую игру после ухода Сергея Ташуева и назначения Мирослава Ромащенко. Каким получится дебют тренера в «Ахмате»?

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мы будем следить за всеми событиями воскресных матчей 5-го тура РПЛ. Присоединяйтесь, будет интересно!

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