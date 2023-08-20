А в первой игре дня нас ждёт соперничество Евсеева и Юрана.

Главный матч тура в РПЛ. Прервёт ли «Спартак» неудачную серию с «Зенитом»? LIVE

Привет, друзья! Сегодня тремя матчами завершится 5-й тур РПЛ.

Первая игра дня пройдёт в Воронеже, где нас ждёт тренерская дуэль Вадима Евсеева и Сергея Юрана. «Факел» до сих пор не набрал ни одного очка в РПЛ, а «Пари НН» только в прошлом туре добыл долгожданную победу.

Центральная игра дня, да и всего тура, начнётся в 19:30 мск. «Спартак» против «Зенита» — это будет огонь! Московский клуб впервые за долгое время подходит к игре, занимая в таблице место выше, чем сине-бело-голубые. Красно-белые давненько не обыгрывали «Зенит» в РПЛ, а соперник на старте этого сезона пока не впечатляет.

В 20:00 мск начнётся заключительный матч тура — «Ахмат» против «Оренбурга». Грозненский клуб проведёт первую игру после ухода Сергея Ташуева и назначения Мирослава Ромащенко. Каким получится дебют тренера в «Ахмате»?

Мы будем следить за всеми событиями воскресных матчей 5-го тура РПЛ. Присоединяйтесь, будет интересно!