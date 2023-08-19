«Урал» уже на первом месте! И что теперь «Балтике» делать с Игнашевичем?

«Балтика» – одна из самых загадочных команд РПЛ. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что по качеству игры она точно смотрелась не хуже своих соперников на старте. Смелый контроль мяча, комбинации и попытка играть от себя. Но, как это часто бывает, у новичков лиги – проблемы с результатами. Поражения от «Спартака» и «Динамо» вполне объяснимы: слишком велика разница исполнителей. 0 очков с «Сочи» – более спорно, но всё же это был первый матч. Зато есть победа над «Факелом» – прямым конкурентом за потенциальную борьбу за выживание.

«Урал», наоборот,» удивляет в приятную сторону. С 1-го тура команда запрыгнула в лидирующую группу. И, судя по матчу с «Балтикой», не собирается оттуда уходить. Летом екатеринбуржцы качественно усилились, и Гончаренко создаёт команду, которая в этом сезоне, похоже, не намерена бороться в нижней части. А для этого необходимо брать очки с соперниками уровня «Балтики». Пока получается.

Первый тайм матча в Калининграде – россыпь моментов. Казалось, обе команды напрочь забыли об обороне и позволили проявить себя вратарям. Уже на второй минуте гости могли открывать счёт, но после удара Бегича Латышонок был надёжен. Следом мог забивать балтиец Энрикес после прострела от Гузины, но на этот раз блистал Помазун. После такого начала игра немного успокоилась, но потом вновь включились хозяева.

«Балтика» — «Урал» Фото: ФК «Балтика»

В середине тайма Гузина – самый активный игрок команды в первом тайме – вновь придумал интересную атаку. Сделал пас в штрафную, где уже бил Галоян, но ещё раз здорово сыграл Помазун. У Галояна был новый шанс через пару минут, но с двух метров он бахнул выше.

Вообще, оборона «Урала» в первом тайме выглядела совсем не очень. Но бесконечные проблемы с реализацией не позволяли команде Игнашевича открыть счёт. Плюс классная игра Помазуна. К собственным моментам гости почти не переходили.

После перерыва Игнашевич сделал только одну замену – выпустил на поле нападающего Тамерлана Мусаева, явно рассчитывая прибавить в реализации. Но в самом начале екатеринбуржцы заработали пенальти, который точно повлиял на настроение соперника. Особенно с учётом того, в каком нелепом стиле он был заработан.

Обычная борьба в штрафной, казалось, опасность миновала. Но Гассама неуклюже махнул в сторону Каштанова, тот рухнул на газон. Вполне объяснимый пенальти, который реализовал сам нападающий «Урала». Интересно, что это уже четвёртый пенальти в сезоне для гостей. Три они реализовали.

После игра превратилась в бесконечные атаки хозяев, которые вообще не приводили к опасным моментам. Типичная ситуация: мяч на фланге, следует подача, но мощные защитники «Урала» без сложностей отбиваются. В какой-то момент балтийцы, казалось, просто отпустили ситуацию. Продолжили действовать в этой манере в надежде на ошибку или чудо. Но уральцы действовали настолько дисциплинированно, что ни разу не позволяли себе потерять концентрацию.

«Балтика» — «Урал» Фото: ФК «Урал»

Об опасных моментах, которые были в первом тайме, пришлось забыть. «Балтика» до последнего пыталась пробить оборону, но так и не удалось.

«Урал» временно становится лидером РПЛ. А у калининградцев четыре поражения в пяти матчах. Наверняка не такого старта ожидали в руководстве клуба, ведь цель – быть в середине. Но пока кадровых решений в отношении Игнашевича не просматривается.