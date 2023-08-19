«МЮ» выдал невнятный матч. Хотя отсутствие пенальти объяснить невозможно

Главные загадки человечества:
- В чём секрет «Бермудского треугольника»?
- Почему последний сезон «Игры престолов» получился настолько провальным?
- Куда уходит детство?
- Как мог завершиться без голов первый тайм матча «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед»?
Во 2-м туре АПЛ встретились две команды, которые летом изменились сильнее других (обе стали более атакующими). У «Тоттенхэма» просто пришёл тренер, который ставит доминирующий футбол – Ангелос Постекоглу. А у «МЮ» ключевую роль сыграл трансфер вратаря Онана, о чём мы уже рассказывали в этой статье. Как и следовало ожидать, голкипер снова поднимался вот настолько высоко.
«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Кадр из трансляции
Первые 25 минут команды действовали достаточно открыто и имели неплохие моменты. В большей степени «МЮ», а потом стало происходить удивительное. Главный судья не поставил пенальти в пользу гостей, когда мяч после удара Гарначо попал чётко в руку Ромеро. При этом рука была отставлена в сторону достаточно высоко. Никаких рикошетов от тела или ещё от чего-либо. Просто удар по воротам защитник заблокировал поднятой рукой. VAR посчитал, что главный арбитр не допустил явную ошибку.
Спорный эпизод с матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Фото: Кадр из трансляции
Ближе к концу тайма проснулся уже «Тоттенхэм». В результате лишь чудом «МЮ» не пропустил. За несколько секунд мяч попал сначала в перекладину, а затем и в штангу. И это было не последнее попадание мяча в каркас этих ворот. Во втором тайме уже Антони постарался, хотя для «МЮ» второй тайм получился совсем обескураживающим.
И дело не только в том, что хозяева забили дважды и победили. Кстати, символично, что и гол Сарра, и автогол Мартинеса случились в результате позиционных атак (во втором случае в центре штрафной замыкал вообще защитник Дэвис). Важно, что игра вообще складывалась невнятно для гостей. У футболистов «МЮ» было слишком много брака в передачах, а ключевые единоборства раз за разом оставались за хозяевами. И разочарованный Рашфорд на скамейке после замены выглядел весьма красноречиво.
Среди игроков «Тоттенхэма» стоит выделить полузащитников Биссума (так быстро перебирает ногами, что его редко получалось сдержать) и Мэддисона (с таким видением поля через него шла игра), а также вратаря Викарио (запомнился несколькими сейвами, но особенно после удара Каземиро). Да и в целом, если в прошлом году матчи «Тоттенхэма» были мучением, то на этот раз было вдохновение.
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